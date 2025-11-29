Mundo

El principal partido opositor de Turquía ratificó el liderazgo de Özgür Özel y reforzó su unidad ante la presión judicial

El funcionario fue reelecto para permanecer al frente del CHP, en medio de la creciente persecución del gobierno de Recep Tayyip Erdogan

Özgür Özel fue ratificado como
Özgür Özel fue ratificado como líder del CHP con respaldo unánime en el último congreso ordinario (AP Foto/Ali Unal, archivo)

El Partido Republicano del Pueblo (CHP), principal fuerza opositora de Turquía, confirmó el liderazgo de Özgür Özel en su 39° congreso ordinario celebrado en Ankara.

La reelección que contó con 1.333 votos válidos y apoyo unánime de los delegados, refuerza su posición en un contexto marcado por presiones judiciales que la organización atribuye al oficialismo.

El evento se realizó en medio de un escenario político tenso, en el que el CHP denunció investigaciones judiciales sobre supuestas irregularidades en congresos anteriores, situación que llevó a la convocatoria de reuniones extraordinarias para consolidar la autoridad de su conductor.

Durante el evento, Özel agradeció la participación y destacó la perseverancia de la organización ante la adversidad institucional, haciendo hincapié en la movilización partidaria por diversas ciudades del país durante los últimos dos años y en el crecimiento del número de afiliados.

El dirigente enfatizó la unidad
El dirigente enfatizó la unidad partidaria frente a presiones judiciales externas (Reuters)

La consigna “Es tiempo de gobernar” sintetizó la intención de proyectar al partido como una alternativa concreta con vistas a las próximas elecciones nacionales, previstas antes de mayo de 2028.

El congreso también introdujo reformas estructurales en el CHP, ampliando de 60 a 80 los miembros de su Consejo y sometiendo a votación los informes de gestión y rendición de cuentas, según informó CNN Türk.

El partido buscó transmitir así una imagen de fortaleza institucional y preparación para los posibles adelantos electorales, si prospera la solicitud de la oposición para anticipar las elecciones generales.

Sin embargo, la jornada estuvo marcada por la presencia de dirigentes de múltiples partidos, incluidos representantes del oficialista AKP, quienes abandonaron el recinto tras la proyección de un video crítico hacia el presidente Recep Tayyip Erdogan.

El oficialismo encabezado por Recep
El oficialismo encabezado por Recep Tayyip Erdogan fue criticado en el congreso del CHP por presiones judiciales (Europa Press)

Por otro lado, la ausencia de Kemal Kılıçdaroğlu, expresidente del partido, fue notoria, en un clima de debate interno sobre liderazgo y rumbo tras los comicios recientes.

Entre los episodios destacados, figuró la difusión de un mensaje de Ekrem İmamoğlu, alcalde de Estambul y figura central de la oposición, quien permanece detenido desde marzo. A través de un video generado por inteligencia artificial, expresó su preocupación por la situación de la democracia turca y denunció intentos del oficialismo por obstaculizar la alternancia política.

Además, se retransmitió una grabación del vicepresidente alemán Lars Klingbeil, del Partido Socialdemócrata, quien pidió la liberación de mandatarios municipales encarcelados y manifestó respaldo internacional a la oposición turca.

Lars Klingbeil, vicepresidente alemán y
Lars Klingbeil, vicepresidente alemán y representante socialdemócrata, pidió liberar a los mandatarios municipales encarcelados en Turquía durante el congreso del CHP (Reuters)

El triunfo del CHP en las municipales de marzo de 2024, con victorias en grandes ciudades como Estambul y Ankara, consolidó la posición de Özel y de alcaldes con posible proyección presidencial. Las imágenes del evento mostraron al líder rodeado de jefes comunales, entre ellos Ekrem İmamoğlu y Mansur Yavas, quienes sobresalen como posibles candidatos futuros.

A su vez, Özel dirigió mensajes claros a militantes y cuadros políticos, enfatizando la unidad ante los desafíos judiciales y políticos. Además, respondió a los recientes cuestionamientos de Kılıçdaroğlu sobre supuestas corrupciones municipales, negando la necesidad de “depuraciones” y afirmando: “El periodo de una política sin autoconfianza terminó en el CHP”.

Özgür Özel aseguró que la
Özgür Özel aseguró que la meta es proyectar al CHP como alternativa real de gobierno nacional (Reuters)

(Con información de Europa Press)

