Peligra el alto el fuego: Israel realizó operaciones militares tras hallar un lanzador y armas de Hamas en la Franja Amarilla de Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Tel Aviv mantienen las labores de despeje de infraestructura bélica del grupo terrorista en la zona de seguridad, delimitada como parte del acuerdo del pasado mes de octubre

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron haber identificado un lanzador con ocho cápsulas de lanzamiento y cuatro cohetes orientados hacia territorio israelí, durante actividades de despeje realizadas por el equipo de combate de la Brigada Kfir en la Línea Amarilla, la zona creada tras el acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo terrorista Hamas alcanzado en octubre de 2025.

Según el comunicado publicado por las FDI en la red social X, la Brigada Kfir, bajo el mando de la División Gaza (143), localizaron infraestructura identificada como utilizada por organizaciones terroristas para ataques a soldados israelíes y “para operar contra el Estado de Israel”. Además del lanzador y los cohetes, las tropas hallaron armas tipo Kalashnikov, granadas, artefactos explosivos, cartuchos y uniformes militares en los operativos, reforzando el mensaje de que los equipos continúan con la misión de proteger y limpiar la zona siguiendo directivas del escalón político israelí.

Esta semana las operaciones militares activas han puesto al límite el plan de paz establecido para el enclave, ante el aumento de las confrontaciones entre las FDI y facciones del grupo islamista. Según los reportes del grupo terrorista Hamas, 17 cadáveres fueron tras cuatro ataques aéreos israelíes contra tiendas de campaña que albergaban a desplazados, en los cuales murieron cinco mujeres y cinco niños. En este sector del sur de Gaza, dos bombardeos ocurridos la mañana del jueves provocaron la muerte de cinco personas, de acuerdo con fuentes médicas. El número total de fallecidos por ataques aéreos israelíes en las últimas 12 horas llegó a 33, en un rebrote de violencia de gran intensidad desde la pausa mediada por Estados Unidos el 10 de octubre.

En la Ciudad de Gaza, el personal del hospital Al-Shifa señaló que 16 personas —incluidos siete menores y tres mujeres— murieron en dos bombardeos sobre un edificio en el norte de la urbe, donde los cuerpos fueron llevados después de los incidentes. Según los funcionarios de los hospitales, las víctimas procedían de ambos lados de la línea impuesta por la tregua, subrayando el carácter fragmentado de la administración del enclave.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reportaron este miércoles una serie de ataques aéreos contra objetivos del grupo terrorista Hamas en distintos puntos de la Franja de Gaza. La ofensiva sucedió luego de que, miembros del grupo islamista abrieron fuego contra sus tropas en la zona de Khan Younis durante la mañana.

De acuerdo con lo comunicado por las fuerzas militares, el enfrentamiento no dejó soldados heridos. En el comunicado, difundido también en X, los militares señalaron que el ataque registrado por Hamas “constituye una violación del acuerdo de alto el fuego”, justificación bajo la cual se habrían realizado los bombardeos aéreos.

Desde la llegada de la tregua -entró en vigor el 10 de octubre-, el Ejército israelí ha realizado varias operaciones militares en Gaza, debido a los abusos por parte de los miembros del grupo islamista.

