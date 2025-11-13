La BBC pidió disculpas a Trump por la manipulación de su discurso, pero rechazó pagar los USD 1.000 millones que exige su defensa (REUTERS/Jack Taylor)

La BBC se disculpó públicamente este jueves con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la edición de su discurso en un documental de 2024, que generó la “impresión equivocada” de que había incitado a la violencia durante el asalto al Capitolio.

A pesar del reconocimiento del error, la cadena británica descartó otorgar la indemnización de 1.000 millones de dólares reclamada por el equipo legal de Trump y rechazó las bases para una demanda por difamación.

El caso surgió cuando la BBC admitió que el episodio de “Panorama" titulado Trump: A Second Chance? (Trump: ¿una segunda oportunidad?) editó partes del discurso de Trump del 6 de enero de 2021 y las presentó como si fueran una sola secuencia.

“Aceptamos que nuestro montaje creó la impresión equivocada de que mostrábamos una sección continua del discurso, en lugar de fragmentos de diferentes partes, y que esto dio la impresión equivocada de que Trump había hecho un llamado directo a la violencia”, reconoció la cadena en un comunicado.

En consecuencia, la BBC anunció que no volverá a emitir el documental y publicó la disculpa en su sección de Correcciones y Aclaraciones. El presidente del consejo, Samir Shah, envió una carta personal a la Casa Blanca dejando constancia del arrepentimiento institucional por la edición y su impacto.

El video de Donald Trump que fue editado por la BBC y provocó la renuncia de su CEO

Los abogados de Trump amenazaron con una demanda por difamación de mil millones de dólares si la BBC no retiraba el documental ni presentaba además compensación económica.

“Si bien lamentamos sinceramente la forma en que se editó el video, discrepamos contundentemente en que haya base alguna para una demanda por difamación”, respondió la BBC.

La versión editada hizo parecer que Trump decía: “Vamos a marchar hacia el Capitolio y yo iré con ustedes, y luchamos. Luchamos con todas nuestras fuerzas, y si no luchan con todas sus fuerzas, ya no tendrán país”.

Sin embargo, entre esas frases, Trump había dicho: “Sé que todos los que están aquí pronto marcharán hacia el edificio del Capitolio para hacer oír sus voces de forma pacífica y patriótica”. Esta referencia explícita a una manifestación pacífica fue eliminada del montaje.

“Mi discurso fue destrozado. Lo que hicieron defraudó a los televidentes”, declaró Trump en Fox News, y reiteró su exigencia de “una retractación completa y adecuada”.

Según el video y la transcripción del discurso original, Trump declaró: “Iré con ustedes, vamos a marchar, vamos a marchar. Cualquiera que ustedes quieran, pero creo que aquí mismo, vamos a marchar hacia el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas, hombres y mujeres, y probablemente no vamos a animar tanto a algunos de ellos”.

“Mi discurso fue destrozado. Lo que hicieron defraudó a los televidentes”, declaró Trump en Fox News (REUTERS/Jonathan Ernst)

La expresión “luchamos con todas nuestras fuerzas” fue pronunciada por Trump hacia el final del discurso, pero sin hacer referencia directa al Capitolio. “Luchamos con todas nuestras fuerzas. Y si no luchan con todas sus fuerzas, ya no tendrán país”, dijo Trump en esa parte posterior del discurso.

Examinan otro presunto “montaje”

La controversia escaló aún más tras publicarse un nuevo informe que revela otro montaje en un programa de la BBC de 2022 (Newsnight), donde el equipo editorial también unió frases separadas del discurso de Trump.

Durante ese programa, el propio ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, presente en el set, señaló el carácter fragmentado del discurso.

Ante las denuncias, la BBC comunicó que “el caso está siendo examinado” e insistió en su compromiso con los “más altos estándares editoriales”.

Pese a las renuncias del director general Tim Davie y la directora de informativos Deborah Turness tras el escándalo, la corporación subrayó que mantendrá una revisión interna y defendió el principio editorial que, según sus portavoces, no constituye difamación en este caso.

Para la defensa de Trump, existe un “patrón de difamación” y el caso sienta un precedente de manipulación mediática. La carta del equipo legal fijó un plazo límite para la respuesta: la noche de este viernes, antes de evaluar si avanzar con la demanda.

(Con información de AFP)