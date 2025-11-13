Mundo

El Reino Unido y el Mercosur alistan el inicio de conversaciones comerciales pese a la incertidumbre por los aranceles

El bloque sudamericano ajusta prioridades y estrategias para enfrentar la escalada de las restricciones comerciales y evalúa nuevos acuerdos con actores clave como Londres e India

Guardar
Grúas cerca de contenedores de
Grúas cerca de contenedores de transporte (REUTERS/Go Nakamura)

Las crecientes barreras comerciales y la incertidumbre en los grandes mercados están impulsando a actores globales como el Reino Unido y Mercosur a intensificar esfuerzos para ampliar su red de acuerdos bilaterales.

Fuentes diplomáticas de Brasil y el Reino Unido señalaron recientemente que ambas partes mantienen diálogos encaminados a iniciar negociaciones formales orientadas a forjar un tratado comercial que permitiría diversificar intercambios en un contexto internacional marcado por políticas proteccionistas y volatilidad en los flujos de bienes.

Este nuevo acercamiento surge mientras países sudamericanos redefinen prioridades ante la escalada de aranceles y restricciones impulsadas por potencias como Estados Unidos y China.

El ministerio de Comercio británico reiteró su interés en posicionar a Londres como socio estratégico de bloques emergentes. De hecho, su titular, Chris Bryant, realizó en septiembre uno de sus primeros viajes oficiales a Sudamérica, donde se reunió con autoridades de Brasil y Argentina para evaluar vías que faciliten la reducción de trabas comerciales.

De acuerdo con funcionarios involucrados, Brasil —que ejerce la presidencia temporal del bloque— prevé ahora discutir escenarios y estrategias con Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Todo apunta a que las primeras negociaciones materiales podrían activarse en el próximos año, siguiendo la hoja de ruta trazada por las capitales sudamericanas.

El ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Mauro Vieira, y su homóloga británica, Yvette Cooper, avanzaron con protocolos de entendimiento preliminares, incluido el compromiso de informar a otros miembros de Mercosur y avanzar en negociaciones en paralelo a los acuerdos con Europa y otros bloques.

Lula da Silva, presidente pro
Lula da Silva, presidente pro tempore del Mercosur, junto a Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva colocó la expansión global de Mercosur como uno de los ejes centrales de su gestión al frente del bloque, impulsando la aceleración de pactos con la Unión Europea, los Emiratos Árabes Unidos, y renovando agendas con Canadá y países de Asia.

Las estadísticas reflejan esta apertura: en el último año, el comercio de Brasil con el Reino Unido creció significativamente, al igual que el volumen de negocios con Argentina. A modo de comparación, el intercambio comercial entre la UE y Mercosur durante 2024 rebasó los 129 mil millones de dólares.

En paralelo, la secretaria de Comercio Exterior brasileña, Tatiana Prazeres, dio luz verde para negociar con Vietnam e Indonesia y ratificó el interés de reforzar la relación comercial con India. Tanto Lula como el primer ministro indio, Narendra Modi, manifestaron públicamente la voluntad de estrechar lazos y ampliar el acuerdo en vigor.

Prazeres sostuvo: “India tiene el potencial de convertirse en uno de los principales socios comerciales de Brasil. No se trata de una valoración política, sino del potencial de crecimiento y los flujos comerciales con el país más poblado del mundo, que crece a un ritmo vertiginoso y, por lo tanto, crea oportunidades que aún son en gran medida desconocidas en Brasil”.

Por otra parte, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, sumadas a la necesidad de ampliar alianzas más allá de los circuitos tradicionales, están acelerando el esfuerzo por lograr el esperado acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

La Alta Representante de la
La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, interviene durante una rueda de prensa el día de la cumbre UE-CELAC (REUTERS/Luisa González)

Según la responsable de relaciones exteriores del bloque, Kaja Kallas, ambas regiones mantienen la expectativa de firmar el tratado antes de fin de año, a pesar de las resistencias surgidas por el juego de intereses de potencias globales.

Al cierre de la IV Cumbre de la CELAC y la UE en Santa Marta el martes pasado, Kallas subrayó que el objetivo de fondo es establecer una amplia área de libre comercio capaz de equilibrar el impacto de los aranceles.

La diplomática enfatizó que, para avanzar, será esencial contrarrestar la propagación de discursos distorsionados provenientes de grandes actores internacionales, que buscan profundizar divisiones y retrasar el acuerdo entre ambas regiones.

(Con información de Bloomberg)

Temas Relacionados

MercosurReino UnidoÚltimas Noticias AméricaBrasilLula da SilvaIndiaLondresEstados UnidosUnión EuropeaKaja Kallas

Últimas Noticias

Israel bombardeó un depósito de armas e infraestructura subterránea de Hezbollah en el sur de Líbano

Según el comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), estas instalaciones se situaban próximas a zonas habitadas, lo que, en palabras del ejército, evidencia el uso de la población civil libanesa como escudo en las operaciones del grupo chií

Israel bombardeó un depósito de

La ONU instó a Camboya y Tailandia a respetar la tregua pactada tras la reanudación de los enfrentamientos fronterizos

Tras la reanudación de los ataques y víctimas recientes, el secretario general António Guterres llamó a las partes a mantener el acuerdo de alto el fuego y a trabajar en la construcción de confianza para prevenir una escalada mayor

La ONU instó a Camboya

Sobrevivir a los atentados en París, diez años después: “El trauma siempre te perseguirá”

Voces de las víctimas de los ataques yihadistas del 13 de noviembre de 2015 rompen su silencio para relatar una década de secuelas físicas y psicológicas. Eva, una superviviente que perdió una pierna, y otros afectados relatan cómo intentan avanzar mientras siguen lidiando con el dolor

Sobrevivir a los atentados en

Los atentados de París del 13 de noviembre de 2015: una noche de terror que dejó 130 muertos

Diez años después, Francia recuerda la serie de ataques coordinados más mortífera en su historia moderna. INFOGRAFÍAS

Los atentados de París del

Estados Unidos impuso sanciones contra una red global vinculada al programa de misiles y drones de Irán

El Departamento del Tesoro sancionó a 32 empresas e individuos en China, Emiratos Árabes, Turquía, India y Hong Kong por colaborar con el desarrollo militar iraní

Estados Unidos impuso sanciones contra
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué tan peligrosa es la

Qué tan peligrosa es la hipertensión y cómo se puede prevenir

Santander registró un sismo de magnitud 3.7 este 13 de noviembre

Arrendatarios pueden ser desalojados aunque paguen puntualmente el arriendo, según la ley

Así actúan las cuatro fases de la migraña, según un neurólogo: “No es solo un dolor de cabeza”

La CNMV impone una multa de 5 millones de euros a Twitter por permitir publicidad engañosa de servicios financieros en su plataforma X

INFOBAE AMÉRICA
La Reina asiste en Chengdú

La Reina asiste en Chengdú a un acto homenaje a Machado en el 150 aniversario de su nacimiento

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el jueves 13 de noviembre

La Inteligencia rusa afirma haber frustrado un plan de Kiev y Londres para "secuestrar" un avión de combate

La campaña para las presidenciales de Chile se acerca a su final con actos de cierre de Kaiser y Parisi

Cantabria afronta 14 incendios simultáneamente, seis de ellos activos y otros ocho controlados

ENTRETENIMIENTO

Las razones de Michelle Obama

Las razones de Michelle Obama para afirmar que no cambiaría sus 61 años por la juventud

Florence Pugh criticó a ciertos coordinadores de intimidad en Hollywood: “Soy bastante segura de mí misma”

Laura Pausini sorprendió al papa León XIV con una canción inédita en el Vaticano

Shakira se convierte en Gazelle en el videoclip de “Zoo”, su nueva canción para “Zootopia 2”

Ambición, traición y poder marcan el regreso de Darth Vader en la nueva novela de Star Wars