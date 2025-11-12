Mundo

La ONU busca reinventarse a sus 80 años: “Es el momento de maximizar la eficiencia”

Las diplomáticas Claudia Mojica, coordinadora residente de la ONU en Argentina, y Sara Luna Camacho, directora de la OIT en el país, reconocieron que el espíritu fundacional de 1945 ya no basta y abogan por una renovación estructural

Guardar
Postes con banderas frente a
Postes con banderas frente a un edificio de la ONU en Ginebra, Suiza. (AP Photo/Markus Schreiber, File)

En una tarde de reflexiones más autocríticas que celebratorias, dos altas funcionarias de Naciones Unidas admitieron este martes los profundos desafíos que enfrenta el sistema multilateral en su octogésimo aniversario. Lejos de la retórica triunfalista, Claudia Mojica y Sara Luna Camacho plantearon ante un auditorio académico porteño la necesidad urgente de reformas para evitar la irrelevancia de unas instituciones diseñadas en otro tiempo.

“Muchos de los primeros funcionarios de la Secretaría eran personas que aún portaban físicamente las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial”, recordó Mojica, coordinadora residente de la ONU en Argentina, citando las palabras del secretario general António Guterres. Era, explicó, “mucho más que incorporarse a un trabajo de día a día, era realmente reivindicar el espíritu de sumarnos y evitar que el mundo se vea una vez más en una situación similar”.

Claudia Mojica, coordinadora residente de
Claudia Mojica, coordinadora residente de la ONU en Argentina. (ONU)

Pero ese espíritu fundacional se enfrenta hoy a una realidad compleja. La salvadoreña, con 25 años de experiencia en paz y seguridad, derechos humanos y desarrollo, no eludió las críticas. “Somos conscientes los funcionarios y también los estados miembros, de los desafíos que persisten”, admitió ante la audiencia reunida en el rectorado de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). “Todavía tenemos desafíos enormes para avanzar en la lucha contra la pobreza y con esos desafíos pendientes se suman los nuevos desafíos que emergen”.

La pandemia de COVID-19 y la regulación de las nuevas tecnologías ejemplifican esos retos emergentes que la arquitectura institucional de 1945 no contemplaba. Por ello, Guterres lanzó en marzo la Iniciativa ONU 80, una serie de propuestas presentadas en el informe Cambio de Paradigmas: Unidos para Cumplir que buscan sacudir una estructura acusada frecuentemente de inercia burocrática.

Las propuestas son audaces: desde fusionar agencias de desarrollo hasta consolidar mandatos políticos dispersos. Mojica citó el caso de Chipre, donde coexisten un enviado especial y un representante de la misión de paz, funciones que se propone unificar. El problema de fondo es abrumador: más de 40.000 resoluciones acumuladas desde la fundación, muchas solicitando conferencias o despliegues de personal que quizás ya carecen de sentido. “Es el momento de ponerlos a disposición de los países para buscar esa maximización de la eficiencia”, señaló.

El diálogo social como vacuna contra el conflicto

Sara Luna Camacho, directora de
Sara Luna Camacho, directora de la OIT Argentina. (Foto: OIT)

Sara Luna Camacho, directora de la OIT en Argentina, aportó una perspectiva desde una institución aún más longeva. “Estamos conmemorando el 80° aniversario de la ONU, con todos los retos, con todos los cuestionamientos, con todas las críticas”, introdujo la diplomática mexicana, “y yo estoy a punto de exponer sobre una organización incluso más vieja que la ONU”.

La OIT, fundada en 1919 como parte del Tratado de Versalles, ha sobrevivido a guerras mundiales y transformaciones radicales del mundo laboral. Su secreto, según Luna Camacho, reside en su estructura tripartita única: gobiernos, empleadores y trabajadores negocian en igualdad de condiciones. “El diálogo social tripartito efectivo es para valientes”, afirmó con convicción. “No es sencillo, no es fácil”.

Con una franqueza poco habitual en el lenguaje diplomático, la funcionaria reconoció que “a veces parece monotemática” la insistencia de la OIT en el diálogo social como solución universal. “Puede incomodar a veces, hay coyunturas en las que es muy complicado hacerlo a nivel país en cualquier país del mundo”, admitió. Pero defendió su efectividad: en todos sus años siguiendo estos procesos, solo una vez ha visto fracasar un diálogo tripartito.

Luna Camacho comparó la complejidad de poner de acuerdo a 187 países en la ONU con la de sentar a negociar a empleadores y trabajadores: “Si me parece complicado poner de acuerdo a 187 países, el diálogo social tripartito con estos actores sentados a la mesa a veces parece imposible”, confesó. Sin embargo, insistió en que cuando hay voluntad y construcción de confianza, “llega un momento en el que los actores llegan a la conclusión de que es mejor acordar para avanzar que quedarse sin un acuerdo”.

Argentina, socio histórico

Los Cascos Azules argentinos que
Los Cascos Azules argentinos que cumplen Misiones de Paz en Chipre durante un encuentro con el papa Francisco en 2021.

Mojica dedicó parte de su intervención a destacar el papel de Argentina, país anfitrión de la conferencia, en el sistema de Naciones Unidas. Desde 1958, Buenos Aires ha sido un importante contribuidor de Cascos Azules, con personal desplegado en Haití y Colombia, entre otros lugares. La coordinadora también mencionó la tradición de los Cascos Blancos, voluntarios argentinos de asistencia humanitaria que trabajan en coordinación con equipos de la ONU.

Con 62 convenios de la OIT vigentes de los 81 ratificados, Argentina se sitúa entre los países más comprometidos con los estándares laborales internacionales. Actualmente, 22 entidades del sistema de Naciones Unidas operan en el país bajo un marco de cooperación quinquenal que está siendo renovado con la Cancillería argentina.

La conferencia, organizada por la Cátedra Unión Europea de la UCES bajo la dirección de Patricio De Giorgis, sirvió como espacio de reflexión en un momento crítico para el multilateralismo. Ambas funcionarias coincidieron en un mensaje: pese a todo, estas instituciones siguen siendo irremplazables. “Los fundadores de nuestra organización crearon este lugar único en el sentido que todas las naciones, grandes y pequeñas, pueden unirse y resolver problemas que ningún país puede resolver solo”, concluyó Mojica. "Ese es un principio sobre el cual seguimos avanzando nuestra acción”.

Temas Relacionados

ONUNaciones UnidasOITMultilateralismoDerechos humanosAntónio GuterresClaudia MojicaSara Luna CamachoUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Putin exporta su doctrina de “periodismo patriótico” que elimina voces disidentes: firmó un acuerdo con Corea del Norte

El pacto contempla el intercambio entre medios de comunicación y la organización de retransmisiones conjuntas entre Rusia y la dictadura de Kim Jong-un

Putin exporta su doctrina de

Trump pidió al presidente israelí que indulte a Netanyahu por las causas de corrupción: “Persecución política injustificada”

Isaac Herzog hizo pública una carta en la que el presidente estadounidense elogia al primer ministro israelí como un líder “formidable” en la guerra y solicita su perdón total

Trump pidió al presidente israelí

Murió Michael Duarte, un reconocido influencer gastronómico en un trágico accidente en Texas

La inesperada partida del creador de contenido, que había celebrado el noveno aniversario con su esposa, ha generado conmoción y tristeza en el mundo de las redes sociales

Murió Michael Duarte, un reconocido

El tifón Fung-wong provocó graves inundaciones en Taiwán

Drones captaron extensas zonas rurales anegadas en Yilan tras intensas lluvias, mientras miles de residentes fueron trasladados a refugios

El tifón Fung-wong provocó graves

Pese a la oposición china, Taiwán busca colaborar con la Unión Europea en su proceso de reindustrialización y rearme

Taipéi destacó la importancia de ampliar la cooperación con los miembros del bloque en áreas tecnológicas y diplomáticas. Beijing quiere impedirlo

Pese a la oposición china,
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Revelan esquema de lavado de

Revelan esquema de lavado de dinero en 13 casinos suspendidos en ochos estados: así seleccionaban a sus víctimas

Gabriela Tafur se pronunció sobre la polémica de ex Señorita Antioquia y la participación de las reinas en la política: “Me molesta”

Sicario en moto con chaleco reflectivo ataca a cuatro hombres en una calle de SJL

Cambio Radical confirmó que pronto se conocerá si Germán Vargas Lleras será candidato presidencial: no se descarta que aspire al Congreso

El productor de “Justicia Divina” contó que intentó vender el documental en Los Ángeles y complicó a Makintach en el jury

INFOBAE AMÉRICA
Temblor en Chile hoy 12

Temblor en Chile hoy 12 de noviembre: epicentro y magnitud reportados por el CNS

La OMS notifica 28 casos de polio salvaje en Afganistán y Pakistán y 143 de polio de origen vacunal en el mundo en 2025

Una profesional de la limpieza en España enseña cómo limpiar los cristales para que queden sin marcas

México recibió 71 millones de turistas hasta septiembre, un 13,9% más

Detenidos cinco tripulantes de una narcolancha al frustrar un alijo de 3.000 kilos de hachís en Sanlúcar

ENTRETENIMIENTO

James Van Der Beek subastará

James Van Der Beek subastará sus tesoros de ‘Dawson’s Creek’ para costear su tratamiento contra el cáncer

Taylor Momsen y el precio de la fama infantil: “Me molestaban sin parar por ser la chica del Grinch”

Murió Cleto Escobedo III, líder de la banda de “Jimmy Kimmel Live!” y amigo de la infancia del presentador

“No soy Dios, solo un actor con buena voz”: Morgan Freeman reflexionó sobre la fama, la espiritualidad y el paso del tiempo

Del vértigo al éxito global: los secretos detrás de Wicked y qué se sabe sobre la próxima entrega