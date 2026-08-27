México

Puente Mexiquense, la ruta que acortará el camino al AIFA, está al 92% y llega a su recta final

La infraestructura propuesta agregará nuevas rutas y multiplicará las opciones de traslado al aeropuerto, así como a los municipios cercanos

Avanza la construcción del Puente Mexiquense (X/ @SEMOV_Edomex)
Avanza la construcción del Puente Mexiquense (X/ @SEMOV_Edomex)
Guardar

El Gobierno del Estado de México informó sobre los avances recientes que tiene en la obra del puente de la Vialidad Mexiquense, tramo que busca mejorar la conexión entre Tecámac, Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Tonanitla, además de reducir los tiempos de traslado hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

A través de un comunicado, la Secretaría de Movilidad (Semov Edomex) informó que el proyecto entró en la última etapa de construcción del puente Mexiquense, hasta este 26 de agosto registra un avance físico de 92.25 por ciento. La obra busca mejorar la conexión entre Tecámac y Ecatepec, principalmente, además de reducir los tiempos de traslado hacia el AIFA.

PUBLICIDAD

El proyecto del Gobierno del Estado de México beneficiará a más de 15 mil personas usuarias al día y forma parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx”. La obra también apunta a optimizar la movilidad en una de las zonas urbanas más pobladas de la entidad.

El Gobierno del Estado de México avanza en la construcción del puente Vialidad Mexiquense, tramo que busca mejorar la conexión entre Tecámac, Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Tonanitla (X/ @SEMOV_Edomex)

“El Gobierno que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez construye la última etapa del puente de la Vialidad Mexiquense, que registra un avance físico de 92.25 por ciento y beneficiará a más de 15 mil personas usuarias al día, con una mejor conexión entre Tecámac, Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Tonanitla. El proyecto forma parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, se lee en el comunicado.

PUBLICIDAD

Arranca última etapa del puente Vialidad Mexiquense

Juan Hugo de la Rosa García, secretario de Movilidad del Estado de México, informó que la Dirección General de Vialidad (DGV) monta las últimas trabes para completar la interconexión entre Ecatepec y Tecámac. El punto de intervención se ubica a la altura de la colonia Luis Donaldo Colosio, en Ecatepec.

En esta fase, los trabajos incluyen la colocación de concreto asfáltico en la superficie de rodamiento. También contemplan alumbrado y señalamiento horizontal y vertical para garantizar la seguridad y la operación del puente.

Judá Levi Apolinar Trujillo, director general de Vialidad, señaló que el puente representa una inversión de $484 millones 476 mil. Además, tendrá una longitud de 523 metros.

“En la etapa final, los trabajos contemplan la colocación de concreto asfáltico en la superficie de rodamiento, así como la instalación de alumbrado y señalamiento horizontal y vertical, elementos necesarios para ofrecer condiciones adecuadas de seguridad y operación”, compartieron las autoridades.

Avanza obra del puente Mexiquense Edomex (X/ @SEMOV_Edomex)
Avanza obra del puente Mexiquense Edomex (X/ @SEMOV_Edomex)

La estructura cruzará la avenida Gran Canal de Desagüe del Valle de México y el Circuito Exterior Mexiquense. Estará compuesta por dos cuerpos independientes y paralelos. Cada cuerpo contará con dos carriles por sentido. Con esa configuración, la obra incrementará la capacidad vial en ese punto del Estado de México.

Conectividad regional hacia el AIFA

Cuando concluyan los trabajos, el puente permitirá completar los 14.5 kilómetros de la Vialidad Mexiquense. Ese corredor de libre peaje está diseñado para fortalecer la conectividad regional.

La infraestructura facilitará los traslados entre municipios de la zona nororiente de la entidad y hacia el AIFA. También ampliará las alternativas de movilidad para miles de personas usuarias que se desplazan todos los días por la región.

Tren AIFA-Pachuca estará terminado en 2027, según Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que el tren AIFA-Pachuca estará listo en 2027 y señala que la obra tiene un avance físico de 36%, tras un recorrido realizado la tarde de este 10 de julio de 2026.

El general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, encargado de la supervisión, detalla que el trazo total abarca 58 kilómetros entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y Pachuca; de ese tramo, 10 kilómetros son viaductos elevados y 47 corresponden a terraplén.

Durante la visita, Sheinbaum precisa que los durmientes para la vía férrea son de fabricación nacional y suman más de 168,000 piezas. La mandataria también reitera que se trata de un tren eléctrico y subraya que, por primera vez, empresas nacionales participan en el suministro del cableado de potencia.

Vallejo explica que ya concluye la última etapa de la subestructura y que el siguiente paso es tender rieles y durmientes sobre una cama de balasto. Menciona que los trabajos en la capa de subbalasto permiten iniciar el tendido de dos vías principales para pasajeros, mientras que del lado izquierdo se ubicará la vía de carga.

En un video difundido en sus redes sociales, Sheinbaum afirma que “estamos muy avanzados y aquí el general Vallejo se está comprometiendo a terminarlo el próximo año, 2027”. También destaca que su administración ya entrega el Tren Insurgente y pone en marcha el Tren Felipe Ángeles, además de que continúa la extensión desde el AIFA hasta Pachuca, obra a cargo del Agrupamiento Felipe Ángeles de los ingenieros militares.

Temas Relacionados

AIFAobrasEdomexPuente Mexiquensemexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cámara de la Radio y TV respalda nuevos lineamientos que permitirán a espectadores denunciar noticias que consideren falsas

El presidente de la CIRT destacó que los nuevos lineamientos priorizan tanto los Derechos de las Audiencias como la libertad de expresión

Cámara de la Radio y TV respalda nuevos lineamientos que permitirán a espectadores denunciar noticias que consideren falsas

Higinio Martínez responde a Noroña y defiende una presidencia del Senado sin confrontación

El senador morenista defendió una Mesa Directiva institucional y conciliadora, mientras Noroña busca repetir como presidente para el periodo que inicia el 1 de septiembre

Higinio Martínez responde a Noroña y defiende una presidencia del Senado sin confrontación

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 26 de agosto

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 26 de agosto

Gema Garoa es acusada de robar perfume de Yanet García en La Casa de los Famosos México

El supuesto robo quedó grabado en un video que se hizo viral tras la eliminación de Yanet García de La Casa de los Famosos 2026

Gema Garoa es acusada de robar perfume de Yanet García en La Casa de los Famosos México

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 26 de agosto: monzón mexicano ocasionará lluvias fuertes en estos estados

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 26 de agosto: monzón mexicano ocasionará lluvias fuertes en estos estados
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: acusan a Ramón Álvarez Ayala, “El R1″ del CJNG, por traficar cocaína y metanfetamina hacia EEUU

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: acusan a Ramón Álvarez Ayala, “El R1″ del CJNG, por traficar cocaína y metanfetamina hacia EEUU

Detienen en Puebla a uno de los presuntos asesinos del influencer César Gastélum, atacado durante una transmisión en vivo en Culiacán

Capturan a un sujeto por extorsionar en nombre del CJNG a una adulta mayor en Tláhuac: es el cuarto detenido ligado al caso

Pese a megaoperativo, Hidalgo niega tener presencia del CJNG

Capturan a “El Duck”, síndico del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, por robo de vehículos

ENTRETENIMIENTO

Gema Garoa es acusada de robar perfume de Yanet García en La Casa de los Famosos México

Gema Garoa es acusada de robar perfume de Yanet García en La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Arranca la Prueba Semanal

Hermanas de Yanet García estallan contra ViX y La Casa de los Famosos México: acusan fraude en su eliminación

Rubén Rada: La razón por la que el músico uruguayo se instauró en México en los años 90

Sergio Mayer exige expulsar a Ese Pérez y Luis Chaparro de La Casa de los Famosos México, como ocurrió con Niurka en Big Brother

DEPORTES

Estas son las razones por las que Andrés Guardado rechazó ser auxiliar del AS Mónaco

Estas son las razones por las que Andrés Guardado rechazó ser auxiliar del AS Mónaco

Quién es y cómo juega Ricardo Monreal, la estrella juvenil mexicana que fichó Tigres

Aficionados de Cruz Azul despiden a Erik Lira ante posible salida al Mónaco: “Esta siempre será tu casa”

NFL en México: boletos para Vikings vs 49ers en el Estadio Banorte ya tendrían fecha de venta

Canelo Álvarez vive tierno momento durante su preparación rumbo a la pelea ante Christian Mbilli