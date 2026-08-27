Puente Mexiquense, la ruta que acortará el camino al AIFA, está al 92% y llega a su recta final

Avanza la construcción del Puente Mexiquense (X/ @SEMOV_Edomex)

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El Gobierno del Estado de México informó sobre los avances recientes que tiene en la obra del puente de la Vialidad Mexiquense, tramo que busca mejorar la conexión entre Tecámac, Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Tonanitla, además de reducir los tiempos de traslado hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

A través de un comunicado, la Secretaría de Movilidad (Semov Edomex) informó que el proyecto entró en la última etapa de construcción del puente Mexiquense, hasta este 26 de agosto registra un avance físico de 92.25 por ciento. La obra busca mejorar la conexión entre Tecámac y Ecatepec, principalmente, además de reducir los tiempos de traslado hacia el AIFA.

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El proyecto del Gobierno del Estado de México beneficiará a más de 15 mil personas usuarias al día y forma parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx”. La obra también apunta a optimizar la movilidad en una de las zonas urbanas más pobladas de la entidad.

El Gobierno del Estado de México avanza en la construcción del puente Vialidad Mexiquense, tramo que busca mejorar la conexión entre Tecámac, Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Tonanitla (X/ @SEMOV_Edomex)

“El Gobierno que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez construye la última etapa del puente de la Vialidad Mexiquense, que registra un avance físico de 92.25 por ciento y beneficiará a más de 15 mil personas usuarias al día, con una mejor conexión entre Tecámac, Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Tonanitla. El proyecto forma parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, se lee en el comunicado.

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Arranca última etapa del puente Vialidad Mexiquense

Juan Hugo de la Rosa García, secretario de Movilidad del Estado de México, informó que la Dirección General de Vialidad (DGV) monta las últimas trabes para completar la interconexión entre Ecatepec y Tecámac. El punto de intervención se ubica a la altura de la colonia Luis Donaldo Colosio, en Ecatepec.

En esta fase, los trabajos incluyen la colocación de concreto asfáltico en la superficie de rodamiento. También contemplan alumbrado y señalamiento horizontal y vertical para garantizar la seguridad y la operación del puente.

Judá Levi Apolinar Trujillo, director general de Vialidad, señaló que el puente representa una inversión de $484 millones 476 mil. Además, tendrá una longitud de 523 metros.

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“En la etapa final, los trabajos contemplan la colocación de concreto asfáltico en la superficie de rodamiento, así como la instalación de alumbrado y señalamiento horizontal y vertical, elementos necesarios para ofrecer condiciones adecuadas de seguridad y operación”, compartieron las autoridades.

Avanza obra del puente Mexiquense Edomex (X/ @SEMOV_Edomex)

La estructura cruzará la avenida Gran Canal de Desagüe del Valle de México y el Circuito Exterior Mexiquense. Estará compuesta por dos cuerpos independientes y paralelos. Cada cuerpo contará con dos carriles por sentido. Con esa configuración, la obra incrementará la capacidad vial en ese punto del Estado de México.

Conectividad regional hacia el AIFA

Cuando concluyan los trabajos, el puente permitirá completar los 14.5 kilómetros de la Vialidad Mexiquense. Ese corredor de libre peaje está diseñado para fortalecer la conectividad regional.

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La infraestructura facilitará los traslados entre municipios de la zona nororiente de la entidad y hacia el AIFA. También ampliará las alternativas de movilidad para miles de personas usuarias que se desplazan todos los días por la región.

Tren AIFA-Pachuca estará terminado en 2027, según Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que el tren AIFA-Pachuca estará listo en 2027 y señala que la obra tiene un avance físico de 36%, tras un recorrido realizado la tarde de este 10 de julio de 2026.

El general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, encargado de la supervisión, detalla que el trazo total abarca 58 kilómetros entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y Pachuca; de ese tramo, 10 kilómetros son viaductos elevados y 47 corresponden a terraplén.

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Durante la visita, Sheinbaum precisa que los durmientes para la vía férrea son de fabricación nacional y suman más de 168,000 piezas. La mandataria también reitera que se trata de un tren eléctrico y subraya que, por primera vez, empresas nacionales participan en el suministro del cableado de potencia.

Vallejo explica que ya concluye la última etapa de la subestructura y que el siguiente paso es tender rieles y durmientes sobre una cama de balasto. Menciona que los trabajos en la capa de subbalasto permiten iniciar el tendido de dos vías principales para pasajeros, mientras que del lado izquierdo se ubicará la vía de carga.

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En un video difundido en sus redes sociales, Sheinbaum afirma que “estamos muy avanzados y aquí el general Vallejo se está comprometiendo a terminarlo el próximo año, 2027”. También destaca que su administración ya entrega el Tren Insurgente y pone en marcha el Tren Felipe Ángeles, además de que continúa la extensión desde el AIFA hasta Pachuca, obra a cargo del Agrupamiento Felipe Ángeles de los ingenieros militares.