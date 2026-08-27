Conflictos, regaños y rumores: los momentos que marcaron la salida de Yanet García de La Casa de los Famosos

La conductora, modelo y figura de las redes sociales abandonó el programa tras cuatro semanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Yanet García, afamada conductora, modelo y figura de las redes sociales aceptó la propuesta de participar en La Casa de los Famosos México. pero anoche, después de cuatro semanas como habitante del programa transmitido por la cadena Televisa, la reconocida Chica del Clima fue eliminada.

Sin embargo, la salida de Yany García no deja de ser altamente cuestionada por los fans de La Casa de los Famosos, derivado de las discusiones entre participantes, llamadas de atención de la producción y supuestas filtraciones de su eliminación antes del anuncio oficial.

La mexicana desde un principio dejó en claro que no venía a demostrar una cara distinta a su autenticidad. Ella vino con la prioridad de conservar su imagen pública y sus valores personales, así que advirtió que no se prestaría para hacer conflictos y eso la distinguió a diferencia de sus excompañeros.

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Sin embargo, en la gala del 23 de agosto, García amenazó con abandonar La Casa de los Famosos debido a las peleas entre habitantes que casi llegan a los golpes, principalmente el entre que involucra a Ese Pérez y Masad Altamimi tras la salida de Moisés Peñaloza.

La Chica del Clima argumentó que su imagen y su rol como embajadora del Teletón estaban en riesgo por el ambiente hostil y los conflictos recién documentados en el programa de televisión, haciendo ver que podía ser una de las personas que serían enviadas al Exilio.

Incluso, en una plática con Karina Torres, Yanet García reiteró que no estaba en sus planes comprometer su integridad ni entrar en discusiones para generar contenido a diferencia de otros concursantes de La Casa de los Famosos México.

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Etiqueta de “mueble”

La modelo salió el reality después de cuatro semanas. (Captura de pantalla YouTube)

Tanto la producción de La Casa como la conductora Galilea Montijo señalaron que Yanet García y los demás participantes generaban poco contenido al público por lo que endureció las reglas del programa y dio pie a la polémica dinámica del “habitante más mueble”.

Yany se mantuvo firme y repitió que prefería mantener sus valores antes que forzar conflictos dentro de LCDLF. Su defensa marcó el inicio de ser etiquetada como “mueble”, pues en estas cuatro semanas mostró un perfil bajo, evitó los enfrentamientos y se centró en cuidar su imagen pública.

La actitud de Yanet García fue criticada por la producción, por Galilea Montijo y parte del público que esta dinámica se organizó para que los habitantes considerados “muebles” fueran enviados al Exilio, y de ahí, poner en peligro su estancia en el reality show.

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Polémica votación antes de ser eliminada

La Chica del Clima salió a base de etiqueta de mueble (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Ante esta determinación, la modelo regiomontana se dirigió en la zona austera junto a Ese Pérez y Luis Chaparro, sin embargo la controversia aumentó minutos antes de la salida de Yanet García, porque la misma ya se habría anunciado antes de tiempo.

Prisma García, hermana de Yany, publicó en redes sociales que ya les habrían avisado que La Chica del Clima sería la próxima eliminada de La Casa de los Famosos, lo que generó una ola de críticas a la producción y alimentando rumores que el resultado se filtró de manera anticipada.

Aunque poco después eliminó el mensaje, esto causó un fuerte debate sobre la transparencia y credibilidad del reality show, aunque hasta ahora no hay pruebas públicas de una filtración directa por parte de la producción de La Casa de los Famosos México.

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“Eres una mujer llena de luz que brilla por sí sola sin necesidad de apagar a otros, eres una mujer con mucha abundancia y segura de quién eres, eres una persona bonita que siempre celebra el crecimiento de otros y sabes que el brillo de alguien más jamás disminuye el tuyo”, dedicó Prima García a su hermana Yanet.

“Tú sabes lo que vales, no compites, no comparas y no necesitas opacar a nadie. Simplemente brillas desde tu propia esencia. Existimos muchísimas personas que te amamos por ser quien eres, una mujer auténtica, única, frontal, con un corazón demasiado bondadoso.

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“Las que te conocemos sabemos que no eres conflictiva, que no te gustan los problemas y que eres una mujer muy leal a ti y a los tuyos y eso fue lo que bonito de esta aventura, que conocieron esa parte hermosa de ti. Para nosotros tu familia, amigos y para tu gente ya eres ganadora”, finaliza el mensaje de la hermana de Yanet García en su cuenta de Instagram.

Polémica declaración de Galilea Montijo

La conductora emitió palabras que no cayeron del todo bien tras la salida de Yanet García. (Captura de pantalla YouTube)

Poco después de la despedida de Yanet García, la conductora Galilea Montijo, manifestó que ella habría preferido “ser la primera eliminada de La Casa de los Famosos” a que la llamen “mueble”, pero lo que molestó a la audiencia fue su afirmación de ir a “llorar a casa”, lo que, para muchos, no muestra un papel imparcial dentro del programa.

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Aun así, Yanet García declaró sentirse en paz con su actuación, reafirmando que no estaba dispuesta a cambiar por las expectativas del programa ni del público. Reconoció que quizá no dio el contenido que algunos esperaban, pero defendió que actuó con honestidad y respeto a sus valores.