Por encima de Higinio Martínez, Noroña insiste en presidir el Senado

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, no se baja de buscar presidir la Mesa Directiva del Senado, pese que se perfila que Higinio Martínez sea quien encabece la Mesa Directiva. Crédito: X/ @ultranoticiasfm

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Este miércoles, Gerardo Fernández Noroña, senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), insistió en presidir la Mesa Directiva del Senado de la República, bajo el argumento de que rumbo a las elecciones de 2027 se necesita mano firme contra la oposición; sin importarle pasar por encima de su compañero Higinio Martínez.

Ante medios de comunicación, en la sede de la Cámara Alta, Fernández Noroña destacó que él no comparte la línea de la convivencia con legisladores opositores que otros morenistas han marcado.

“Varios compañeros hemos manifestado interés. Yo acabo de platicar largo con mi compañero Ignacio Mier, ratificándole mi decisión de participar en el proceso interno. Valorando si emite la convocatoria el sábado en la noche o el domingo en la noche para hacer la elección o el domingo en la noche o el lunes en la noche”, dijo a los reporteros.

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Ser presidente del Senado es muy honroso: Noroña

El polémico legislador recordó que ya fue presidente del Senado, una experiencia que calificó de “muy honrosa”; al tiempo que consideró que con el inicio del proceso electoral del año entrante, es necesario un perfil firme en la Mesa Directiva.

“La verdad es que yo ya fui presidente de la Mesa Directiva, es un cargo muy honroso, y yo creo que teniendo la elección de 2027 enfrente, se requiere un perfil firme en la Mesa Directiva”, agregó.

El senador Gerardo Fernández Noroña insiste en presidir el Senado. Crédito: X/ @MLopezSanMartin

También reconoció que siempre trató con respeto a las bancadas de oposición, algo en lo que no estarán de acuerdo senadores como el panista Ricardo Anaya Cortés, o el priista, Alejandro Moreno Cárdenas, quienes criticaron fuertemente el paso del morenista por la Mesa Directiva.

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“Yo no comparto la línea de convivencia con Acción Nacional y con el PRI, hay que tratar con respeto a todas las fuerzas políticas, yo siempre lo hice, aunque digan misa siempre lo hice, abrí el debate”, agregó.

Acusa “golpeteo constante” contra la 4T

Desde el punto de vista de Gerardo Fernández Noroña, en el Congreso se debe dar un debate con altura de miras. No obstante, acusó que existe por parte de la oposición un golpeteo constante a la “cuarta transformación”.

Además, apuntó que aún existen temas abiertos como el caso de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el desafuero del presidente nacional del PRI, ‘Alito’ Moreno Cárdenas.

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Higinio Martínez Miranda, senador del partido Morena, que también busca presidir el Senado de la República. Cuartoscuro

“Pero este trato, donde se les dan concesiones a cambio de que nos estén todo el tiempo denigrando, intrigando, denostando. Yo no lo comparto, yo no lo comparto. Lo que fue mi conducción, yo soy firme, claro, soy transparente, respeto todo, tolerancia a toda esta parte muy ruin que han estado generando yo no lo comparto”, expresó.

Arremete contra Ricardo Monreal

Noroña volvió a arremeter contra el diputado federal por Morena, Ricardo Monreal, algo que hizo el pasado fin de semana, pero por sugerir a Rubén Rocha Moya que pidiera licencia como gobernador de Sinaloa.

En esta ocasión, se lanzó contra su correligionario por supuestamente dirigirse, al interior del Legislativo, con un mensaje de unidad con la oposición.

“Yo creo que el debate, hay que darlo con altura de miras, este, pero, por ejemplo, esto que dice (Ricardo) Monreal de la unidad con la oposición. No, bueno, yo, bueno, pues, no. Yo creo que, este, hay procesos abiertos contra María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, hay proceso abierto contra Alejandro Moreno Cárdenas y me parece que esas cosas se quieren llevar a sus últimos consecuencias”, sostuvo.

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El senador de Morena, Óscar Catón Zetina, busca presidir el Senado de la República. Crédito: X / @INE_TABASCO

¿Cuándo define el Senado a su presidente?

Se tiene previsto que el próximo 31 de agosto, en Sesión Plenaria, la bancada morenista revele quién presida la Mesa Directiva de la Cámara Alta para el siguiente periodo ordinario de sesiones.

Entre los aspirantes se encuentran Óscar Cantón Zetina, Higinio Martínez y Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Pese a fue descartado desde hace semanas por Ignacio Mier, Gerardo Fernández Noroña insiste en presidir el Senado, pasando por encima de Higinio Martínez.