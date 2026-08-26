EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 26 de agosto: alertan por fuertes lluvias en Nayarit, Jalisco y Michoacán

06:15 hsHoy
Temperaturas máxima y mínimas
- Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).
- Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro y sureste), Chihuahua (noreste), Sinaloa (norte), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (noroeste y oeste).
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Michoacán, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México y Querétaro.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
06:00 hsHoy
Este miércoles se esperan lluvias intensas en Nayarit, Jalisco y Colima, mientras que Michoacán, Veracruz, Oaxaca y Chiapas tendrán precipitaciones muy fuertes. El monzón mexicano también provocará chubascos y lluvias fuertes en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, acompañados de descargas eléctricas y rachas de viento.
Pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Nayarit (centro y sur)
- Jalisco (oeste y sur)
- Colima
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Michoacán (norte y oeste)
- Guerrero (oeste, sur y este)
- Veracruz (sur)
- Oaxaca (este)
- Chiapas (sur y este)
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Baja California Sur (sur)
- Sinaloa (sur)
- Guanajuato (suroeste y sur)
- Puebla (norte y sureste)
- Tabasco (oeste)
- Campeche (suroeste)
- Yucatán (centro y este)
- Quintana Roo (norte y centro)
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí