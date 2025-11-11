Mundo

Zelensky reconoció que Ucrania sufre una presión extrema en Pokrovsk y Zaporizhzhia mientras Rusia avanza en varios frentes

El presidente ucraniano alertó sobre el deterioro de la situación militar y el incremento de las ofensivas rusas, favorecidas por el mal clima y las tácticas de infiltración

Guardar
Un video publicado en las redes sociales el lunes muestra a militares rusos conduciendo vehículos por una carretera de Pokrovsk envuelta en una densa niebla

La situación militar en las zonas de Pokrovsk, Zaporizhzhia y Kupiansk en Ucrania experimenta momentos críticos tras las declaraciones del presidente Volodimir Zelensky, quien admitió este martes la creciente presión sobre las fuerzas ucranianas y el avance de las tropas rusas en varios frentes clave.

El mandatario, a través de sus redes sociales y tras mantener conversaciones con el jefe de su Ejército, Oleksandr Sirski, explicó que “el principal foco ahora mismo está en la zona de Pokrovsk y en la región de Zaporizhzhia, donde los rusos están incrementando el número y la magnitud de los ataques”.

Zelensky atribuyó parte de la dificultad actual al “empeoramiento de las condiciones” meteorológicas, que favorecen las ofensivas rusas. En particular, la niebla y la lluvia están dificultando la detección de pequeños grupos de soldados que emplean tácticas de infiltración para ganar terreno, estrategia que Rusia ha utilizado repetidamente en los últimos meses.

El presidente también se refirió brevemente a la situación en Kupiansk, ciudad de la región de Kharkiv, donde, según sus palabras, las condiciones para las fuerzas ucranianas han mejorado y “esta ha sido la tendencia durante las semanas anteriores”. Sin embargo, reconoció que en localidades como Pokrovsk y Kupiansk, las tropas rusas han entrado en las ciudades y los combates continúan. Los informes rusos señalan que las unidades ucranianas podrían estar cerca de ser rodeadas.

El mando ucraniano confirmó el lunes la presencia de más de 300 militares rusos dentro de Pokrovsk, uno de los pocos bastiones que Ucrania mantiene en la provincia ocupada de Donetsk, subrayando la importancia estratégica y simbólica de este enclave en el Donbás. Las autoridades destacaron que las fuerzas rusas aprovecharon las “condiciones meteorológicas adversas” para intensificar sus ataques contra esta ciudad industrial y minera, cuya pérdida supondría un severo golpe a las comunicaciones del ejército ucraniano en la región.

En esta imagen tomada de
En esta imagen tomada de un video proporcionado por el servicio de prensa del Ministerio ruso de Defensa el viernes 7 de noviembre de 2025, un lanzacohetes múltiple Grad de 122 mm dispara hacia posiciones ucranianas en un lugar no revelado de Ucrania. (Servicio de prensa del Ministerio ruso de Defensa via AP)

Desde principios de noviembre, las fuerzas ucranianas han reportado 162 soldados rusos muertos y 39 heridos tras los enfrentamientos en Pokrovsk. Según el VII Cuerpo de las Fuerzas Aerotransportadas de Asalto de Ucrania, las tropas rusas han penetrado por la zona sur y buscan alcanzar la frontera norte para intentar cercar el frente.

En este contexto de ofensivas intensificadas y deterioro en la infraestructura nacional, el presidente Zelensky afirmó que Ucrania necesita reforzar urgentemente su defensa aérea. Solicitó a Estados Unidos la entrega de 25 sistemas Patriot y propuso que los países europeos cedan a Ucrania sus sistemas en servicio mientras esperan reemplazos. Zelensky reconoció el alto coste y la complejidad logística de un envío de esta magnitud, aunque confirmó la reciente llegada de sistemas Patriot desde Alemania.

Actualmente se desconoce la cantidad exacta de sistemas Patriot desplegados en Ucrania, pero las autoridades ucranianas insisten en que las defensas antiaéreas siguen siendo insuficientes en grandes áreas del territorio, lo que agrava la amenaza para el suministro de agua, calefacción y electricidad con la llegada del invierno.

Mientras tanto, los ataques aéreos de Rusia han cobrado nueva eficacia, según informes de los ministerios ucranianos y de análisis internacionales. Estas acciones combinadas de misiles y drones dirigidos contra la red eléctrica nacional han provocado apagones coordinados en la mayoría de regiones ucranianas. El Ministerio ucraniano de Energía ha pedido a la población que racionalice el consumo eléctrico, sobre todo durante las horas más críticas.

Artilleros de la 15ª Brigada
Artilleros de la 15ª Brigada Operativa "Kara-Dag" de la Guardia Nacional de Ucrania en posición en primera línea, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, cerca de Kupiansk, región de Kharkiv, en mayo de 2025 (REUTERS/Archivo)

En el frente militar, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, la intensidad de los combates disminuyó en los últimos días, aunque se prevé un aumento en los ataques rusos a medida que nuevas tropas se concentran en Pokrovsk, donde el presidente Zelensky estima la presencia de 170.000 efectivos desplegados para un nuevo asalto.

Las entregas internacionales coordinadas por la OTAN y la continua llegada de armamento, sobre todo desde Europa y Canadá, contrastan con el cambio de política en Estados Unidos, donde la administración de Donald Trump ha suspendido el suministro directo de armas a Ucrania. En paralelo, los expertos advierten que la estrategia rusa este año consiste en atacar sistemáticamente por regiones, concentrándose en los patios de conmutación y subestaciones eléctricas locales, en lugar de la red nacional centralizada, maximizando el impacto de los apagones en el día a día de la población civil.

(Con información de AP, EFE y EP)

Temas Relacionados

UcraniaVolodimir Zelenskyúltimas noticias américaRusiaguerra rusia ucrania

Últimas Noticias

Las bolsas mundiales registran resultados mixtos en medio de temores por una burbuja de la inteligencia artificial

Wall Street cotiza con el Nasdaq perdiendo terreno tras la venta de acciones de Nvidia por parte de SoftBank. El cierre del Gobierno estadounidense, el más largo de la historia, avanza hacia su fin

Las bolsas mundiales registran resultados

Un dron sobrevoló ilegalmente una planta de explosivos en Francia

El dispositivo no identificado ingresó sin autorización al espacio aéreo de una instalación estratégica de la empresa estatal Eurenco en Bergerac

Un dron sobrevoló ilegalmente una

El impactante momento en que colapsa un puente de 758 metros en China pocos meses después de su inauguración

Las autoridades evacuaron la estructura en Sichuan tras detectar grietas y deformaciones en las laderas.No se reportaron víctimas

El impactante momento en que

India investiga el atentado en Nueva Delhi: la conexión con Cachemira y el doctor que se inmoló en el coche bomba

Las autoridades investigan el vínculo del ataque con una red terrorista desarticulada horas antes. La pista principal apunta a Mohammad Umar, un médico vinculado al grupo yihadista Jaish-e-Mohammad, presunto conductor del automóvil

India investiga el atentado en

La ley de pena de muerte para terroristas superó la primera votación en el Parlamento de Israel

La iniciativa, que busca imponer el máximo castigo de forma obligatoria para ataques letales contra israelíes, fue celebrada por su promotor Ben Gvir como “la más importante de la historia”. La medida debe superar dos instancias más

La ley de pena de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo es el método 8-8-8

Cómo es el método 8-8-8 que ayuda a prevenir el agotamiento y mejorar la calidad de vida

Javier Milei le tomó juramento a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

Julio De Vido vuelve a prisión: tras el fallo de la Corte Suprema, ordenaron su detención por la Tragedia de Once

El alcalde Carlos Fernando Galán habló del taxista que atropelló a 11 personas en Bogotá: “Que pague por sus actos”

Encontraron en Necochea el cuerpo de Débora Bulacio Del Valle

INFOBAE AMÉRICA
Más de 225.000 muertos, costas

Más de 225.000 muertos, costas destruidas en 14 países y un evento que marcó generaciones: así fue el tsunami más devastador jamás registrado

El momento en que un avión militar turco con 20 personas a bordo se estrelló cerca de la frontera con Azerbaiyán

Alemania detuvo a un hombre acusado de promover los asesinatos de Angela Merkel y Olaf Scholz en la darknet

Pilar Castro protagoniza 'Todos los lados de la cama': "Venimos de una creación más libre y con menos censura que ahora"

El ejercicio de resistencia puede mejorar los síntomas físicos y mentales del Covid persistente

ENTRETENIMIENTO

“No soy un ermitaño. Llevo

“No soy un ermitaño. Llevo una vida plena, feliz”, aseguró Daniel Day-Lewis en su esperado regreso a la gran pantalla

Christopher Meloni describió el final soñado para Benson y Stabler en “La ley y el orden: UVE”

Kim Kardashian arremetió contra los videntes que dijeron que aprobaría el examen de abogacía

Murió Sally Kirkland, actriz nominada al Oscar por “Anna”

‘Netflix House’, el primer parque temático del gigante de streaming abre sus puertas al público