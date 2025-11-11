Mundo

Cuando los lagos se vacían: el inesperado vínculo entre la sequía y los terremotos en África Oriental

Nuevas investigaciones revelan cómo la disminución del nivel de lagos puede desencadenar movimientos sísmicos y erupciones volcánicas, obligando a repensar la gestión de recursos hídricos y los sistemas de prevención de desastres en el continente

El Lago Turkana, entre Kenia
El Lago Turkana, entre Kenia y Etiopía, ejemplifica cómo la retracción hídrica acelera el movimiento de fallas tectónicas y la actividad volcánica (REUTERS/Baz Ratner)

El descenso del nivel de los lagos en regiones de África Oriental no solo transforma los paisajes, sino que también puede aumentar el riesgo de terremotos y erupciones volcánicas. Recientes investigaciones demuestran que las fluctuaciones en el agua superficial modifican la dinámica interna de la corteza terrestre, exigiendo nuevas estrategias de monitoreo y prevención en zonas vulnerables del continente.

Cómo la pérdida de agua desencadena procesos en el subsuelo

Cuando un lago situado en una zona de rift —área geológica donde la corteza terrestre se fractura y separa por efecto de la tectónica de placas extensional— pierde volumen, disminuye la presión que su masa ejerce sobre el lecho. Esta reducción facilita la liberación de las fallas tectónicas y permite que el magma encuentre menos resistencia para ascender desde el manto hasta la corteza. Aunque estos procesos suelen pasar desapercibidos al inicio, con el tiempo pueden acumularse y provocar movimientos sísmicos inesperados, según consignó New Scientist.

Equipos de la Universidad de Syracuse y la Universidad de California en Santa Bárbara han determinado que los episodios de descenso rápido en los lagos coinciden con un aumento de la actividad sísmica y volcánica. Ken Macdonald comparó este fenómeno con quitar el corcho de una botella de champán: al bajar la presión, el magma puede salir con mayor facilidad, elevando el riesgo de erupciones. Además, los investigadores destacan que el ciclo entre clima, agua y corteza terrestre es mucho más dinámico de lo que se creía, con respuestas casi inmediatas a las grandes variaciones hídricas.

La sequía en África Oriental
La sequía en África Oriental aumenta el riesgo de terremotos y erupciones volcánicas por la disminución del nivel de los lagos

Lago Turkana: historia de un lago y su impacto en la región

El Lago Turkana, que se extiende entre Kenia y Etiopía, es el mayor cuerpo de agua en una zona desértica del mundo y un caso emblemático para entender este proceso. Hace unos 5.000 años, al finalizar el Período Húmedo Africano, el lago perdió entre 100 y 150 metros de profundidad. Esta retracción no solo alteró su ecosistema, sino que también aceleró el movimiento de 27 fallas identificadas en su lecho.

Durante esos años secos, los estudios detectaron que el desplazamiento de las fallas aumentó en promedio 0,17 milímetros por año, especialmente en la zona vinculada al volcán South Island. El lago dejó de actuar como peso que mantenía en equilibrio la corteza y, en consecuencia, el magma tuvo una vía más fácil para ascender. Los cambios en el relieve, además, modificaron los patrones de asentamiento humano, obligando a las poblaciones a adaptarse a un entorno cada vez más árido y sísmicamente inestable.

Más magma, más presión: cómo afecta a las erupciones

A partir de simulaciones numéricas, los investigadores comprobaron que la menor presión superficial favorece la generación y el ascenso del magma. Scientific Reports destaca que, cuando el lago descendió, la producción magmática superó los 0,1 kilómetros cúbicos por cada mil años, intensificando la presión dentro de la corteza terrestre. Este fenómeno no solo eleva el riesgo de erupciones, sino que también prolonga la actividad volcánica por períodos superiores a los previstos originalmente.

El descenso del agua en
El descenso del agua en lagos de África Oriental, como los de Etiopía, Malawi y Tanzania, ha intensificado la actividad tectónica y magmática regional (Tony Karumba/AFP)

Esta presión extra se tradujo en nuevas erupciones, como la registrada en una de las islas volcánicas del lago en 1888. La relación entre la bajada del agua y la mayor actividad volcánica quedó demostrada en los registros geológicos y en las crónicas de la época. La capacidad de la naturaleza para responder a estos cambios sigue siendo motivo de estudio y preocupación, ya que anticipar la magnitud de estos procesos resulta sumamente complejo.

El fenómeno observado en el Lago Turkana se repite en otros lagos situados a lo largo de los sistemas de rift de África Oriental, como los de Etiopía, Malawi y Tanzania. A lo largo de la historia, estos lagos han experimentado fluctuaciones de nivel de cientos de metros, alterando la actividad tectónica y magmática de la región. Muchos expertos consideran que el ejemplo del Turkana puede anticipar situaciones similares en otras cuencas sensibles al cambio climático.

El desafío de anticipar desastres: monitoreo y prevención

Estos hallazgos obligan a revisar la manera en que se gestionan los recursos hídricos y las infraestructuras situadas en regiones sensibles. Los autores del estudio publicado en Scientific Reports advierten que tanto las variaciones naturales como las obras humanas —como represas— pueden tener efectos sísmicos imprevistos.

La recomendación es incorporar evaluaciones de riesgo que consideren las fluctuaciones de los niveles de agua y, sobre todo, instalar sistemas de monitoreo sísmico antes de cualquier intervención significativa en lagos y embalses de zonas activas. Solo así será posible anticipar y mitigar los riesgos, protegiendo tanto a las comunidades como al entorno natural.

A futuro, la integración de datos climáticos, geológicos y tecnológicos será clave para diseñar estrategias de adaptación más efectivas en un continente donde lo que ocurre bajo la superficie puede redefinir la vida en la superficie.

