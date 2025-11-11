Al menos 12 muertos y 27 heridos tras un atentado suicida en la capital de Pakistán

Miembros del equipo forense trabajan tras una explosión ocurrida frente a un juzgado en Islamabad, Pakistán, el 11 de noviembre de 2025. REUTERS/Waseem Khan

Doce personas murieron el martes en un atentado suicida frente a un tribunal de Islamabad, la capital de Pakistán, anunció el ministro del Interior.

“A las 12:39 pm (07:39 GMT), se llevó a cabo un ataque suicida en los juzgados de distrito (Kachehri)... hasta el momento 12 personas han muerto y alrededor de 27 han resultado heridas”, dijo el ministro del Interior, Mohsin Naqvi, a los periodistas en el lugar del incidente.

El atacante intentó “entrar en el recinto judicial, pero, al no conseguirlo, atacó un vehículo policial”, declaró Naqvi a los periodistas.

La explosión tuvo lugar frente a los juzgados del distrito, en el sector G-11 de la ciudad, en hora punta. El complejo judicial no está junto a zonas residenciales, pero cientos de personas suelen estar presentes durante el horario de los juzgados.

Un agente de policía se encuentra en el lugar de una explosión ocurrida frente a un juzgado en Islamabad, Pakistán, el 11 de noviembre de 2025. REUTERS/Waseem Khan

Según informes de prensa, las víctimas eran en su mayoría transeúntes o personas que acudían a citas judiciales

Las autoridades han enviado al lugar un refuerzo de seguridad, así como expertos para analizar la escena de la explosión. En el lugar habría sido localizada la cabeza decapitada del terrorista suicida, si bien por ahora no hay detalles sobre su posible identidad.

Fuerzas de seguridad que pidieron preservar su anonimato dijeron a EFE que el grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes llevó a cabo el ataque.

Ni este ni otro grupo lo han reivindicado por el momento.

Agentes de policía y ambulancias en la calle acordonada tras una explosión ocurrida frente a un juzgado en Islamabad, Pakistán, el 11 de noviembre de 2025. REUTERS/Salahuddin

La explosión tuvo lugar un día después de que un vehículo explotase cerca del histórico Fuerte Rojo de Nueva Delhi, en la capital de la India, matando a ocho personas e hiriendo a veinte.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, prometió este martes llevar ante la Justicia a todos los responsables de la explosión en Nueva Delhi.

Pakistán ha experimentado un aumento de ataques de grupos armados desde que los talibanes llegaron al poder en Afganistán en verano de 2021.

Islamabad acusa a Kabul de albergar a insurgentes del TTP en su territorio para que lleven a cabo ataques dentro de Pakistán, algo que niega el Gobierno de facto de Afganistán.

Hasta el momento no se sabe el origen del atentado.

Ataque nocturno en una universidad administrada por el ejército

En un hecho anterior, las fuerzas de seguridad paquistaníes informaron que frustraron un intento de militantes de tomar como rehenes a cadetes en una academia militar durante la noche, cuando un atacante suicida con coche bomba y otros cinco atacantes atacaron las instalaciones en una provincia del noroeste.

Las autoridades culparon a los talibanes paquistaníes, que son distintos de los talibanes afganos pero están aliados con ellos, pero el grupo negó su participación en ese ataque el lunes por la noche.

El ataque comenzó cuando un atacante suicida intentó asaltar la academia militar de Wana, ciudad de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, cerca de la frontera con Afganistán. Hasta hace pocos años, la zona había servido de base para los talibanes paquistaníes, Al Qaeda y otros grupos militantes extranjeros.

Según Alamgir Mahsud, jefe de la policía local, dos de los militantes fueron abatidos rápidamente por las tropas, mientras que tres lograron entrar en el recinto antes de ser acorralados en un bloque administrativo. Los comandos del ejército se encontraban entre las fuerzas que realizaban una operación de limpieza, y el intercambio de disparos se prolongó intermitentemente hasta el martes, declaró Mahsud.

En los últimos años, Pakistán ha experimentado un aumento de los ataques de grupos armados.

El bloque administrativo está alejado del edificio que alberga a cientos de cadetes y otro personal.

Los talibanes paquistaníes, o TTP, se han envalentonado desde que los talibanes tomaron el poder en Kabul en 2021, y se cree que muchos de los líderes y combatientes del grupo se han refugiado en Afganistán.

En los últimos años, Pakistán ha experimentado un aumento de los ataques de grupos armados. El atentado más mortífero contra una escuela ocurrió en 2014, cuando hombres armados talibanes asesinaron a 154 personas, en su mayoría niños, en una escuela militar de Peshawar. Según el ejército, los atacantes pretendían repetir el lunes lo sucedido durante el ataque de 2014 en Peshawar.

(con información de AFP, EP, AP y EFE)