Emmanuel Macron advirtió que se mantiene “vigilante” sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur tras las críticas en Francia

El presidente francés exige “respuestas claras” y medidas espejo en pesticidas después de mostrarse “optimista” por el pacto rechazado por agricultores galos

El presidente de Francia, Emmanuel Macron (REUTERS/Henry Romero)

El presidente francés Emmanuel Macron aseguró este viernes en su visita a México que se mantiene “vigilante” sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, luego de que desatarna críticas en Francia al mostrarse “optimista” respecto del pacto comercial.

En rueda de prensa conjunta con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, Macron afirmó que Francia espera “respuestas claras” sobre el acuerdo, temido por agricultores y ganaderos franceses ante la posibilidad de que su mercado se vea inundado de carne, azúcar o arroz procedentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

El mandatario francés recordó que anteriormente había dicho que el acuerdo “no era aceptable” para el sector agrícola de su país pero que, tras presentarse un elemento “nuevo” con una “cláusula de salvaguarda agrícola robusta”, se mostró “optimista” ante las negociaciones.

El jueves, desde la COP 30 en Brasil, Macron se dijo “más bien optimista” ante la posibilidad de aceptar el acuerdo comercial criticado en Francia, gracias a las cláusulas de salvaguarda propuestas por la Comisión Europea a petición de París y con la condición de que sean aceptadas por los países del Mercosur.

Estos comentarios fueron considerados por gran parte de la clase política francesa y el sector agrícola como una “renuncia”.

“Como lo he hecho desde el primer día con responsabilidad y lejos de todos los discursos demagógicos, defiendo los intereses de nuestros productores industriales al igual que los agrícolas”, respondió el jefe de Estado desde el Palacio Nacional de México.

Personas participan en una manifestación convocada por los agricultores franceses y la Confederación Campesina para protestar contra el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur entre la Unión Europea y los países sudamericanos del Mercosur, en París, Francia, el 14 de octubre de 2025 (REUTERS/Stephane Mahe)

Entre las condiciones que pide Francia, Macron mencionó “medidas espejo” para que los productores de todos los países signatarios sigan las mismas reglas en torno a pesticidas y alimentación animal, así como “controles sanitarios reforzados”.

“Sigo vigilante porque no tengo visibilidad sobre todo. Y por eso Francia sigue esperando respuestas claras“, insistió.

El miércoles, el canciller brasileño Mauro Vieira afirmó que la intención de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, es firmar el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur el 20 de diciembre en Río de Janeiro.

Vieira aseguró en una conversación con periodistas que la firma del acuerdo fue discutida durante la reunión celebrada en la ciudad de Belém entre Von der Leyen y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

“La presidenta de la Comisión reafirmó su certeza, su creencia y su firme esperanza de que el acuerdo sea firmado al final del año (...), cuando será realizada la cúpula del Mercosur”, declaró.

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, habla con los medios de comunicación antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 30), en Belém, Brasil, el 5 de noviembre de 2025 (REUTERS/Anderson Coelho)

El canciller, además, tachó de “excelente” el encuentro con Von der Leyen, quien está en Belém para participar en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno que antecede a la cumbre climática de la ONU (COP30) que empieza el próximo lunes.

En cuanto a la reunión entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se celebra los días 9 y 10 de noviembre en la ciudad colombiana de Santa Marta, Vieira dijo que esperaba que la crisis venezolana fuera tratada.

Vieira minimizó el impacto de las ausencias previstas de varios líderes europeos en esa reunión y dijo que el número de presencias confirmadas es “relevante” y está en línea con las celebradas anteriormente.

