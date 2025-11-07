Mundo

El Ejército de Siria anunció la reincorporación de soldados desertores de las antiguas fuerzas de Bashar al Assad

El Ministerio de Defensa busca convertir a los militares que abandonaron a las Fuerzas Armadas en 2011 en un “pilar fundamental” de las nuevas tropas

Guardar
Fuerzas de seguridad sirias montan
Fuerzas de seguridad sirias montan guardia mientras residentes abandonan los barrios de Sheikh Maqsoud y Achrafieh en Alepo, Siria, el 7 de octubre del 2025 (AP foto/Omar Albam)

El Ministerio de Defensa de Siria anunció un giro sorprendente en la recomposición de sus Fuerzas Armadas. Según el ministro Murhaf Abu Qasra, el Ejército ha iniciado un programa para reincorporar a soldados que desertaron durante las protestas antigubernamentales de 2011.

“Al creer en el estatus de los reclutas que desertaron durante los años de la revolución… hemos comenzado a traer de vuelta a reclutas desertores e integrarlos en las formaciones del Ejército Árabe Sirio”, escribió Abu Qasra en su cuenta de X.

El objetivo declarado: convertir a esos antiguos militares en un “pilar fundamental” del nuevo Ejército que emerge tras la caída del dictador Bashar al Assad, derrocado en diciembre de 2024. El gobierno también espera que los reintegrados participen activamente en la restauración nacional.

Este movimiento revela dos hechos cruciales. Primero, que el nuevo poder admite la necesidad de movilizar recursos humanos con experiencia militar previa. Segundo, que el legado de la guerra civil iniciada en 2011 sigue proyectando su sombra sobre las instituciones sirias.

Se estima que varias decenas de miles de soldados abandonaron el ejército de Al Assad tras el estallido de las revueltas. Algunos pasaron a engrosar las filas de grupos opositores durante el conflicto.

El contexto es determinante. Tras más de cinco décadas bajo gobiernos de la familia Al Assad —Hafez al Assad tomó el poder en 1971—, el sistema político sirio atraviesa una fase de transición que muchos observadores consideran un punto de inflexión histórico.

Fuerzas del gobierno sirio se
Fuerzas del gobierno sirio se despliegan en la localidad de Mazraa, a las afueras de Sweida, donde se produjeron choques entre clanes beduinos suníes y milicias drusas, en el sur de Siria, el lunes 14 de julio de 2025. (AP Foto/Ghaith Alsayed)

Con la caída del régimen el 8 de diciembre de 2024, Siria heredó no solo un territorio devastado por la guerra sino también la tarea urgente de reconstruir sus instituciones, su ejército y su aparato de seguridad.

En una nación donde décadas de represión, conflicto y fractura sectaria han erosionado la cohesión estatal, la integración de antiguos combatientes opositores representa tanto un riesgo como una oportunidad.

El proceso podría interpretarse como un gesto simbólico hacia la reconciliación nacional. Al reincorporar a desertores, el nuevo poder sirio buscaría cerrar las fisuras abiertas con la revuelta de 2011 y la larga guerra que siguió.

Pero lo simbólico no es trivial: la construcción de autoridad, disciplina y legitimidad en un nuevo ejército dependerá de cómo se gestione la integración práctica, algo que el anuncio oficial no aclara.

El anuncio llega mientras Siria enfrenta desafíos estructurales gigantescos: millones de desplazados internos, una economía colapsada, infraestructuras destruidas y un mosaico de actores armados que no siempre reconocen la autoridad central.

En ese escenario, la idea de reconstruir un ejército coherente sirve tanto para afirmar soberanía como para consolidar un nuevo contrato entre el poder y la ciudadanía.

Sin embargo, los detalles brillan por su ausencia. No se han difundido cifras oficiales sobre cuántos desertores serán readmitidos, ni los criterios de selección, ni los mecanismos de supervisión o disciplina aplicables.

Miembros de las fuerzas gubernamentales
Miembros de las fuerzas gubernamentales sirias, en un vehículo armado durante su retirada de la ciudad de Sweida, en el sur de Siria, el 15 de julio de 2025.(AP Foto/Ghaith Alsayed)

La falta de transparencia abre la puerta a prácticas clientelares, a la integración de grupos con agendas particulares o a la creación de una fuerza paralela con lealtades difusas.

En el plano regional, el nuevo ejército sirio deberá lidiar con múltiples presiones externas. Moscú, Teherán y Ankara —entre otros actores— intervinieron durante la guerra civil; su papel en la posguerra y en la reorganización militar será difícil de ignorar.

La readmisión de antiguos soldados podría verse también como un movimiento pragmático para estabilizar alianzas y legitimar un ejército que hasta hace poco dependía de la coalición de Al Assad.

Lo que está en juego trasciende lo militar. Reiniciar el cuerpo armado del Estado con quienes se quedaron y quienes se fueron podría interpretarse como un borrón y cuenta nueva… o como un acto de pragmatismo tardío y cargado de riesgos.

El éxito dependerá de si esta reintegración transforma realmente la lógica de la fuerza en Siria o si simplemente reproduce redes, clientelas y rivalidades anteriores.

En última instancia, el nuevo ejército será una de las piezas maestras sobre las que Siria —en ruinas, fragmentada, ajustando cuentas— decidirá su rumbo en los próximos años.

Temas Relacionados

Siriaúltimas noticias américa

Últimas Noticias

Explosiones en una mezquita escolar de Yakarta dejaron 55 heridos: un estudiante es el principal sospechoso

Autoridades investigan la motivación del ataque, tras hallar una pistola de juguete con inscripciones supremacistas y referencias a la masacre de Christchurch en 2019

Explosiones en una mezquita escolar

La Corte Suprema de EEUU evalúa un caso que podría revertir el fallo que legalizó el matrimonio igualitario en 2015

El alto tribunal debe decidir si acepta una apelación que reabre el debate sobre la histórica sentencia que garantizó el derecho a la unión civil entre personas del mismo sexo

La Corte Suprema de EEUU

Rutas panorámicas, confort nocturno y experiencias únicas: así es el nuevo tren directo que unirá a tres países europeos

El nuevo servicio nocturno recorrerá Suiza, Dinamarca y Suecia, y ofrece trayectos de larga distancia con paradas en ciudades emblemáticas. Las claves de un transporte que se presenta como una alternativa sostenible para conectar el corazón y norte de Europa

Rutas panorámicas, confort nocturno y

Una encuesta señaló que los estadounidenses esperan una leve baja de la inflación pero crece el temor a perder el empleo

Un sondeo del Banco de la Reserva Federal de Nueva York mostró que los consumidores prevén una inflación del 3,2% a un año, aunque aumenta la preocupación por el mercado laboral y la situación financiera personal

Una encuesta señaló que los

Conmoción en India por la muerte del influencer Anunay Sood durante un viaje a Estados Unidos

El fallecimiento repentino del reconocido creador de contenido de 32 años, tomó por sorpresa a la comunidad digital internacional. Su familia confirmó la noticia, mientras la causa sigue sin esclarecerse

Conmoción en India por la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El 30% de financiación para

El 30% de financiación para el Tren de Cercanías del Valle está listo: se vence el plazo para asegurar el 70% que dependen del Gobierno

Gabriel García Márquez y la llamada al presidente para evitar la masacre del Palacio de Justicia: “No hay nada que hacer”

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Guerrero

Rosalía deleita en Valencia con el estreno en directo de ‘Reliquia’ durante LOS40 Music Awards

Barry Bennett volvió a reunirse con Santiago Caputo: hablaron del acuerdo con EEUU y el nuevo Congreso

INFOBAE AMÉRICA
Frenkie de Jong: "Lo del

Frenkie de Jong: "Lo del año pasado lo tenemos que dejar ya fuera"

México dice no tener constancia de un supuesto atentado contra la embajadora de Israel

El Supremo de Brasil ratifica la condena contra Bolsonaro por intento de golpe de Estado

Hungría anuncia una exención "total e ilimitada" de EEUU a las sanciones sobre la energía rusa

El Elche lo ve cerca pero la Real rasca un justo empate de penalti en el Martínez Valero

ENTRETENIMIENTO

Stan Lee y el rechazo

Stan Lee y el rechazo inicial de Marvel: cómo Spider-Man estuvo a punto de no existir

Una confesión de Mick Jagger podría reescribir la historia creativa de los Rolling Stones

Grammys 2026: Bad Bunny hace historia en la música latina con nominaciones en las 3 categorías principales

De “Shrek” a “Cómo entrenar a tu dragón”: 10 películas animadas que cambiaron la historia del género

Rambo, el antihéroe que casi fue otro: la historia oculta del papel que consagró a Sylvester Stallone en Hollywood