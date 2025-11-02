América Mundo

La Policía británica confirmó que el ataque con cuchillo en un tren de Londres fue perpetrado por un único agresor

Las autoridades descartaron que se trate de un atentado terrorista. El incidente dejó once heridos, incluido un miembro de la tripulación que permanece en estado crítico

Guardar
Personal de emergencias inspecciona un
Personal de emergencias inspecciona un tren en la estación de Huntingdon, Inglaterra, en Cambridgeshire después de que varias personas fueran apuñaladas el sábado 1 de noviembre de 2025 (Chris Radburn/PA via AP)

Un británico de 32 años era el único sospechoso del apuñalamiento masivo en un tren en Inglaterra, después de que otro hombre arrestado en el caso fuera puesto en libertad el domingo sin cargos.

La policía británica afirmó que el ataque con cuchillo, que dejó a 11 personas hospitalizadas, no fue un atentado terrorista. Un hombre de 35 años que había sido arrestado previamente fue liberado después de que los agentes concluyeran que no estaba involucrado en el ataque.

Para el domingo por la noche, cinco de los heridos habían sido dados de alta del hospital. Entre los que seguían recibiendo tratamiento se encontraba un miembro de la tripulación del tren que intentó detener al atacante y se encontraba en estado crítico, según informó la policía.

“Los detectives han revisado las grabaciones de las cámaras de seguridad del tren y está claro que sus acciones fueron heroicas y, sin duda, salvaron la vida de muchas personas”, declaró la policía.

Investigación policial

La policía antiterrorista colaboró ​​en la investigación inicial tras el apuñalamiento masivo de pasajeros en un tren en el este de Inglaterra el sábado, pero posteriormente la policía afirmó que no había indicios de que el incidente fuera un acto terrorista.

Actualmente, se trabaja para esclarecer los hechos que condujeron al ataque y los antecedentes del sospechoso, informó la policía. También se recuperó un cuchillo en el lugar de los hechos.

Personal de emergencia inspecciona un
Personal de emergencia inspecciona un tren en la estación de Huntingdon, Inglaterra, en Cambridgeshire, después que varias personas fueran apuñaladas el sábado 1 de noviembre de 2025 (Chris Radburn/Associated Press)

“Nuestra investigación avanza rápidamente y confiamos en que no buscamos a nadie más en relación con el incidente”, declaró el subcomisario Stuart Cundy en un comunicado.

La policía describió al único sospechoso como un ciudadano británico negro de Peterborough, a 160 km al norte de Londres, que había abordado el tren allí.

Policía armada aborda el tren

El sospechoso fue arrestado por la policía armada después de que el tren realizara una parada de emergencia en Huntingdon, a unos 130 km al norte de Londres.

El primer ministro Keir Starmer lo calificó de “incidente espantoso” y “profundamente preocupante”, mientras que el rey Carlos afirmó estar “verdaderamente consternado y conmocionado”.

Los delitos con arma blanca en Inglaterra y Gales han aumentado un 87 % en la última década, con 54.587 delitos solo el año pasado, un aumento del 2 % con respecto a 2023 y una de las tasas más altas de Europa, según cifras del Ministerio del Interior británico.

Un forense toma imágenes del
Un forense toma imágenes del tren de la London North Eastern Railway (LNER) donde se produjeron una serie de apuñalamientos, en un andén de la estación de Huntingdon, cerca de Cambridge, Gran Bretaña, 2 de noviembre de 2025 (REUTERS/Jack Taylor)

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, expresó su “profunda tristeza” e instó a la población a evitar especulaciones sobre el incidente. El gobierno está decidido a frenar la propagación de rumores en redes sociales tras un incidente ocurrido en Southport, al noroeste de Inglaterra, en 2024, cuando las afirmaciones en internet sobre el asesinato de tres niñas provocaron días de disturbios en todo el país.

Sangre en todas las sillas

El testigo Olly Foster declaró a la BBC que el sábado por la noche viajaba en tren hacia Londres cuando alguien pasó corriendo a su lado diciendo que un hombre estaba apuñalando a “todo el mundo”.

“Puse la mano en una silla... y luego me miré la mano y estaba cubierta de sangre. Luego miré la silla y estaba llena de sangre. Y luego miré hacia adelante y había sangre en todas las sillas”, dijo.

Otro testigo declaró a Sky News que vio a un sospechoso blandiendo un cuchillo grande antes de que la policía lo redujera con una pistola eléctrica.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

Reino UnidoPolicía de LondresLondresÚltimas Noticias AméricaTren de Londres

Últimas Noticias

El asfalto con grafeno que promete acabar con los baches y revolucionar las carreteras del futuro

Ingenieros británicos presentan Gipave, una innovadora mezcla que resiste más y promete transformar el mantenimiento de caminos, según resultados de una prueba piloto en las afueras de Londres

El asfalto con grafeno que

Israel recibió los cuerpos de otros tres rehenes entregados por Hamas a la Cruz Roja en el sur de Gaza

La oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, confirmó la entrega y precisó que la identificación formal de los restos será realizada por especialistas antes de informar a las familias afectadas

Israel recibió los cuerpos de

La muerte se convierte en un negocio en una Corea del Sur envejecida y solitaria: “La demanda solo va a aumentar”

Casi la mitad de los surcoreanos tiene más de 50 años y el 42% vive solo en un país con la tasa de natalidad más baja del mundo. Jóvenes de 20 años estudian embalsamamiento mientras surge una nueva profesión: limpiadores que ordenan viviendas tras muertes solitarias

La muerte se convierte en

260.000 personas atrapadas en El Fasher tras su captura por parte de los paramilitares de Sudán: “La mayoría están muertos, capturados o escondidos”

Médicos sin Fronteras y expertos de Yale alertan que solo 5.000 personas lograron escapar de la ciudad sudanesa en una semana, mientras imágenes satelitales muestran 31 “agrupaciones compatibles con cuerpos” y ningún movimiento masivo de huida. Siete periodistas están desaparecidos y tres reporteras fueron violadas por las Fuerzas de Apoyo Rápido, que controlan la ciudad desde el 26 de octubre

260.000 personas atrapadas en El

Israel aseguró que atacará al grupo terrorista Hezbollah en Líbano si persiste la amenaza a su seguridad: “Actuaremos según sea necesario”

Benjamin Netanyahu manifestó su determinación de impedir que la frontera se convierta en un nuevo frente. “No permitiremos ninguna amenaza a los habitantes del norte”, dijo

Israel aseguró que atacará al
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Investigan la muerte de un

Investigan la muerte de un estudiante de Nutrición que cayó desde un segundo piso de la UBA

Temblor en México hoy: se registra sismo de 4.0 en Chiapas

Captura de ‘el Viejo’ alimentó dudas sobre caso Miguel Uribe: columnista insistió en nexos de ‘Fito’ y Nicolás Maduro, y habló de visita de Petro a Manta

Corren al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla del funeral de Carlos Manzo: “Fuera, asesino”

No son 57: Minsa detecta 239 medicamentos con fallas en control sanitario y ordena su retiro del mercado

INFOBAE AMÉRICA
El Ayuntamiento de Málaga avanza

El Ayuntamiento de Málaga avanza trámites para preparar la renovación del estadio de La Rosaleda

La Policía británica confirmó que detuvo a un único sospechoso tras el ataque con cuchillo en un tren de Londres

Un tribunal arbitral desestima la demanda de Sacyr contra Panamá por las obras del Canal

Kipruto gana el Maratón de Nueva York con fotofinish

Al menos seis muertos en ataques rusos en Ucrania

ENTRETENIMIENTO

El lado más divertido de

El lado más divertido de “All’s Fair”: desde los exámenes de Kim Kardashian hasta los mejores momentos fuera de cámara

Patricia Arquette prefiere la soltería a los 57 años y confiesa sus motivos

Keanu Reeves revela las únicas tres películas suyas que tolera ver

“La agente encubierta”: final explicado de la nueva serie de Netflix

Quién es Laila Hasanovic, la mujer que acompaña a Jannik Sinner en su mejor momento tras consagrarse campeón en Viena