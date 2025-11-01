América Mundo

Un dron de EEUU registró el momento en que terroristas de Hamas robaron un camión de ayuda humanitaria en Gaza

El Comando Central de EEUU difundió un video del incidente ocurrido en la Franja de Gaza, donde milicianos interceptaron al conductor del vehículo y saquearon la carga

Terroristas de Hamas robaron un camión de ayuda humanitaria en Gaza

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) difundió un vídeo grabado por un dron militar que muestra a miembros del grupo terrorista palestino Hamas saqueando un camión de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

El incidente, descubierto por el Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC) liderado por Estados Unidos y con base en la ciudad israelí de Kiryat Gat, ocurrió el viernes mientras un convoy internacional transportaba ayuda hacia el norte de Khan Younis.

Según un comunicado del Centcom, tras interceptar el vehículo, los “operativos de Hamas atacaron al conductor y robaron la ayuda y el camión tras obligarlo a detenerse en la carretera”. El paradero actual del conductor permanece desconocido.

El video difundido, captado por un MQ-9 estadounidense que sobrevolaba la zona, no permite identificar a los atacantes ni detalla el momento exacto del saqueo.

En ese marco, el gobierno de Hamas en Gaza respondió mediante un comunicado de su Oficina de Prensa, asegurando que estos hechos “forman parte de una campaña sistemática de desinformación mediática dirigida a dañar la imagen de las fuerzas policiales palestinas”. Según la declaración, la policía de Gaza ha escoltado y garantizado la seguridad de los envíos humanitarios.

Las operaciones de drones estadounidenses en el espacio aéreo de Gaza habían sido informadas previamente por The New York Times, que citó a fuentes tanto israelíes como estadounidenses. La misión, según el Centcom, consiste en supervisar el cumplimiento del alto el fuego acordado entre Israel y Hamas tras las graves hostilidades de los meses anteriores.

Camiones transportan ayuda para los palestinos, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza, en Deir Al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 21 de octubre de 2025 (REUTERS/Stringer)

El Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC), conformado hace pocas semanas, articula las labores humanitarias y de seguridad en coordinación con socios internacionales. Tiene unos 200 militares estadounidenses desplegados en territorio israelí y recibe tropas aliadas de otros países. Estados Unidos lidera esta estructura para controlar la entrega de asistencia, además de preparar iniciativas para la estabilización tras el conflicto.

La controversia por el saqueo de convoyes humanitarios no es nueva. Israel denunció reiteradamente que Hamas desvía o roba cargamentos destinados a la población civil. Sin embargo, The New York Times y voceros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señalaron que desde la entrada en vigor del alto el fuego la cantidad de saqueos disminuyó de manera notoria. Entre el 10 y el 28 de octubre, solo un cinco por ciento de la ayuda fue interceptada, frente a más del ochenta por ciento entre mayo y los primeros días de octubre, según el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric. Pese a la mejora, la ONU admitió en agosto que, previamente, casi nueve de cada diez camiones sufrían robos —por hambre o acción de grupos armados— antes de alcanzar sus destinos dentro del enclave palestino.

El telón de fondo militar mantiene a la región bajo tensión. El jefe del Estado Mayor estadounidense, general Dan Caine, se encontraba en Israel durante el incidente, invitado por el comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), teniente general Eyal Zamir. Ambos mantuvieron reuniones para evaluar la situación en Gaza y visitaron el CMCC en Kiryat Gat acompañados de altos mandos militares. En un comunicado recogido por The New York Times, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, resaltó la cooperación estratégica y operativa entre ambos países, enfocada en la liberación de los rehenes, la desmilitarización de Gaza y el desarme de Hamas.

(Con información de EFE)

