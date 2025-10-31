Mundo

Gabriel Boric firmó acuerdos con la Asociación de Comercio coreana en su visita a Seúl por la cumbre de la APEC

“Estos acuerdos permitirán fortalecer nuestros lazos con Corea y abrir nuevas posibilidades para el desarrollo empresarial de nuestro país”, escribió el mandatario chileno en la red social X tras la firma de los convenios

El presidente de Chile, Gabriel Boric, y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, posan durante la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju, Corea del Sur (REUTERS)

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este jueves la firma de nuevos convenios entre la Asociación de Comercio Internacional de Corea (KITA) y las agencias gubernamentales chilenas ProChile e InvestChile, en el marco de su visita a Seúl con motivo de la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Estos acuerdos permitirán fortalecer nuestros lazos con Corea y abrir nuevas posibilidades para el desarrollo empresarial de nuestro país”, escribió Boric en la red social X tras la firma de los convenios.

Según un comunicado oficial, las instituciones se comprometieron a mantener una comunicación fluida, intercambiar información sobre oportunidades comerciales, promover la cooperación entre empresas de ambos países y facilitar visitas empresariales y misiones comerciales.

El mandatario participó esta mañana en el Seminario Empresarial Chile-Corea del Sur, realizado en Seúl, y está previsto que más adelante visite el Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea (KIST) y se reúna con el ex secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon.

El mandatario chileno formalizó alianzas entre KITA y agencias nacionales (David Mareuil/Pool Foto via AP).

Durante su discurso en el Seminario Empresarial, Boric destacó a Chile como una “plataforma de oportunidades” para toda Latinoamérica, con valores compartidos como la democracia y la apertura al mundo.

Si tenemos una convicción es que en este mundo interconectado de hoy nadie se salva por sí mismo, tenemos que trabajar en colaboración, no en permanente competencia y amenaza”, aseguró el presidente.

El viernes, Boric viajó a la ciudad de Gyeongju, situada a unos 350 kilómetros al sureste de Seúl, para participar en la cumbre de líderes de la APEC, donde centrará su agenda en promover inversiones en energías renovables, hidrógeno verde y tecnología, acompañado de una amplia delegación empresarial.

Chile es el único país latinoamericano representado por su presidente en la cumbre de este año, mientras México enviará a su secretario de Economía y Perú a su ministra interina de Comercio Exterior y Turismo.

El viernes, Boric viajó a la ciudad de Gyeongju, situada a unos 350 kilómetros al sureste de Seúl, para participar en la cumbre de líderes de la APEC (REUTERS)

De acuerdo con la información oficial, Chile, México y Perú llegan a la cumbre de la APEC con agendas orientadas a reforzar su vínculo económico con Asia, con énfasis en atraer inversiones en energías limpias y tecnología, proteger la industria nacional frente a la competencia asiática y avanzar en la liberalización y digitalización del comercio regional.

Con los nuevos acuerdos, las instituciones firmantes buscarán facilitar la cooperación empresarial bilateral, intercambiar información sobre oportunidades comerciales y promover misiones y visitas de negocios entre ambos países, reforzando la relación económica y comercial de Chile con Corea del Sur.

Durante su estadía en Seúl, Boric busca enfatizar la importancia de la colaboración internacional y la apertura a mercados globales, presentando a Chile como un país dispuesto a impulsar el desarrollo empresarial y la cooperación tecnológica en Asia.

(Con información de EFE y AFP)

