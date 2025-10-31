Gabriel Boric firmó acuerdos con la Asociación de Comercio coreana en su visita a Seúl por la cumbre de la APEC

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este jueves la firma de nuevos convenios entre la Asociación de Comercio Internacional de Corea (KITA) y las agencias gubernamentales chilenas ProChile e InvestChile, en el marco de su visita a Seúl con motivo de la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
“Estos acuerdos permitirán fortalecer nuestros lazos con Corea y abrir nuevas posibilidades para el desarrollo empresarial de nuestro país”, escribió Boric en la red social X tras la firma de los convenios.
Según un comunicado oficial, las instituciones se comprometieron a mantener una comunicación fluida, intercambiar información sobre oportunidades comerciales, promover la cooperación entre empresas de ambos países y facilitar visitas empresariales y misiones comerciales.
El mandatario participó esta mañana en el Seminario Empresarial Chile-Corea del Sur, realizado en Seúl, y está previsto que más adelante visite el Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea (KIST) y se reúna con el ex secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon.
Durante su discurso en el Seminario Empresarial, Boric destacó a Chile como una “plataforma de oportunidades” para toda Latinoamérica, con valores compartidos como la democracia y la apertura al mundo.
“Si tenemos una convicción es que en este mundo interconectado de hoy nadie se salva por sí mismo, tenemos que trabajar en colaboración, no en permanente competencia y amenaza”, aseguró el presidente.
El viernes, Boric viajó a la ciudad de Gyeongju, situada a unos 350 kilómetros al sureste de Seúl, para participar en la cumbre de líderes de la APEC, donde centrará su agenda en promover inversiones en energías renovables, hidrógeno verde y tecnología, acompañado de una amplia delegación empresarial.
Chile es el único país latinoamericano representado por su presidente en la cumbre de este año, mientras México enviará a su secretario de Economía y Perú a su ministra interina de Comercio Exterior y Turismo.
De acuerdo con la información oficial, Chile, México y Perú llegan a la cumbre de la APEC con agendas orientadas a reforzar su vínculo económico con Asia, con énfasis en atraer inversiones en energías limpias y tecnología, proteger la industria nacional frente a la competencia asiática y avanzar en la liberalización y digitalización del comercio regional.
Con los nuevos acuerdos, las instituciones firmantes buscarán facilitar la cooperación empresarial bilateral, intercambiar información sobre oportunidades comerciales y promover misiones y visitas de negocios entre ambos países, reforzando la relación económica y comercial de Chile con Corea del Sur.
Durante su estadía en Seúl, Boric busca enfatizar la importancia de la colaboración internacional y la apertura a mercados globales, presentando a Chile como un país dispuesto a impulsar el desarrollo empresarial y la cooperación tecnológica en Asia.
(Con información de EFE y AFP)