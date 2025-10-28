Mundo

Israel acusó a Hamas de fingir esfuerzos por localizar a cuerpos en Gaza: “Los siguen teniendo de rehenes”

Las FDI difundieron imágenes que muestran a miembros del grupo terrorista escenificando la recuperación de restos humanos ante la Cruz Roja, mientras retienen cadáveres y no cumplen el acuerdo de devolución

Israel denunció que los terroristas de Hamas fingieron haber desenterrado los restos del cuerpo entregado a la cruz roja

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) acusaron este martes al grupo terrorista Hamas de intentar crear una falsa impresión sobre sus esfuerzos para localizar cuerpos de rehenes en la Franja de Gaza, denunciando que la organización islamista mantiene los cadáveres “como rehenes” y no cumple con el acuerdo de devolución. Las FDI difundieron un video captado por dron donde se observa a mimebros de Hamas retirando los restos de Ofir Tzarfati de un edificio, enterrándolos en el barrio de Shejaiya y escenificando su hallazgo ante el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Las Fuerzas de Defensa de
Las Fuerzas de Defensa de Israel acusan a hamas de manipular la entrega de cuerpos de rehenes en Gaza para crear una falsa impresión ante la Cruz Roja

Según un comunicado de las FDI, “las imágenes muestran claramente que la organización terrorista Hamas está intentando crear una falsa impresión de esfuerzos para localizar los cuerpos, mientras que de hecho mantiene como rehenes a los fallecidos cuyos restos se niega a liberar como lo exige el acuerdo”. El video, divulgado tras informar a la familia de Tzarfati, muestra a los agentes cubriendo el cuerpo, desenterrándolo ante el CICR y fotografiando la escena. Las FDI subrayaron que el proceder de Hamas contradice sus declaraciones sobre dificultades logísticas y remarcaron que los supuestos equipos de ingeniería no son necesarios para la devolución de cadáveres.

El lunes, el grupo terrorista entregó a la Cruz Roja restos parciales que, según el Instituto Nacional Forense del Ministerio de Salud israelí, correspondían a Tzarfati, quien ya había sido recuperado y enterrado anteriormente en Israel hace dos años. De los 13 rehenes fallecidos cuyos cuerpos permanecen en Gaza, las familias siguen sin recibir sus restos.

Israel denuncia que hamas mantiene
Israel denuncia que hamas mantiene los cadáveres de rehenes como rehenes y no cumple con el acuerdo de devolución firmado en octubre

La Oficina del Primer Ministro de Israel (PMO) calificó el acto como “una clara violación del acuerdo de alto el fuego” firmado el 10 de octubre, e informó que Benjamin Netanyahu convocó una reunión urgente con altos funcionarios de defensa para analizar la respuesta. Distintos ministros reclamaron suspender los compromisos asumidos bajo el acuerdo y exigieron medidas punitivas contra Hamas. Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional, pidió reanudar los bombardeos sobre Gaza, mientras que Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, propuso capturar a liberados beneficiados por el canje de rehenes.

El gobierno de Israel considera
El gobierno de Israel considera la entrega de restos por parte de Hamas como una violación del acuerdo de alto el fuego y convoca una reunión urgente

A través de comunicados, Hamas adujo dificultades para recuperar cadáveres, atribuyéndolas a la destrucción en la franja, la muerte de comandos con información clave y la falta de equipos forenses, además de asegurar su compromiso con el acuerdo. El grupo acusa a Israel de manipular la situación para justificar nuevas operaciones militares.

En el plano diplomático, mediadores internacionales como Estados Unidos insisten en la devolución de los cuerpos para avanzar en el plan que busca el desarme de hamas y la reconstrucción de Gaza. Israel únicamente aprobó la colaboración técnica egipcia en la búsqueda de cadáveres y mantiene el bloqueo a la entrada de equipo especializado en remoción de escombros.

