Mark Carney se reunirá con Xi Jinping en medio de las tensiones comerciales de Canadá y China con Estados Unidos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla durante una conferencia de prensa al margen de la 47.ª Cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur, Malasia, el 27 de octubre de 2025. (REUTERS/Edgar Su)

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, mantendrá un encuentro con el mandatario chino, Xi Jinping, durante la cumbre de la APEC en Corea del Sur, con el propósito de revitalizar las relaciones bilaterales entre ambos países. Entre los temas que podrían abordarse figura la posible eliminación de los aranceles a los vehículos eléctricos chinos.

Carney confirmó la reunión con Xi este lunes desde Malasia, donde asistía a la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). El primer ministro destacó que el diálogo servirá para retomar una relación que se ha visto deteriorada desde 2018, año en que Canadá arrestó a Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei, a petición de Estados Unidos.

El encuentro se produce en un contexto diplomático complejo. El presidente estadounidense Donald Trump ha interrumpido las negociaciones comerciales con Canadá y aumentado los aranceles sobre los productos canadienses del 25 % al 35 %, en respuesta a un anuncio televisivo que criticaba su política comercial. Además, Trump rehusó reunirse con Carney durante la cumbre de la ASEAN.

En una conferencia de prensa celebrada en Kuala Lumpur, Carney señaló que la reunión con Xi “es el inicio de una discusión más amplia”, en la que se abordará un amplio espectro de asuntos bilaterales.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, observa al primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim (fuera de cuadro), durante una reunión bilateral al margen de la Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en el Centro de Convenciones de Kuala Lumpur (KLCC), en Kuala Lumpur, Malasia, el 27 de octubre de 2025. (FAZRY ISMAIL/Pool vía REUTERS)

Sin embargo, las cuestiones comerciales ocuparán el centro de la agenda. Ante las medidas proteccionistas de Washington, Canadá busca reducir su dependencia económica de Estados Unidos, destino de aproximadamente el 75 % de sus exportaciones. En este contexto, el gobierno canadiense considera alternativas que fortalezcan su relación con Asia y diversifiquen sus mercados.

El debate sobre un cambio de estrategia recibió apoyo adicional en septiembre, cuando el banco canadiense TD publicó un informe que recomendaba al gobierno adoptar un enfoque más estratégico y fomentar alianzas con fabricantes chinos en el sector de los vehículos eléctricos.

Según el estudio, un acercamiento de este tipo podría permitir a la industria automotriz canadiense “acelerar la innovación, reducir costos de producción y ampliar la variedad de modelos de VE disponibles para los consumidores”.

Uno de los puntos más relevantes podría ser el intercambio de concesiones arancelarias. En una entrevista concedida el 12 de octubre a la cadena canadiense CTV, el embajador chino en Ottawa, Wang Di, planteó que Beijing estaría dispuesto a suprimir los aranceles al aceite de colza canadiense si Canadá elimina los gravámenes sobre los vehículos eléctricos (VE) chinos.

Carney no descartó esa posibilidad, afirmando que ambos países pueden reconstruir sus relaciones y que ahora existen “muchas áreas en las que se puede construir”.

En 2024, Canadá había impuesto aranceles del 100 % a la importación de VE procedentes de China, con el objetivo de alinearse con las políticas comerciales de Estados Unidos. Sin embargo, la ruptura de las relaciones comerciales bilaterales impulsada por Trump y su intención de repatriar las plantas automotrices instaladas en Canadá han modificado el panorama, reduciendo la necesidad de que Ottawa mantenga esa línea dura.

