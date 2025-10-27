Mundo

Mark Carney se reunirá con Xi Jinping en medio de las tensiones comerciales de Canadá y China con Estados Unidos

El primer ministro canadiense buscará relanzar los vínculos bilaterales con China durante la cumbre de la APEC en Corea del Sur

Guardar
El primer ministro de Canadá,
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla durante una conferencia de prensa al margen de la 47.ª Cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur, Malasia, el 27 de octubre de 2025. (REUTERS/Edgar Su)

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, mantendrá un encuentro con el mandatario chino, Xi Jinping, durante la cumbre de la APEC en Corea del Sur, con el propósito de revitalizar las relaciones bilaterales entre ambos países. Entre los temas que podrían abordarse figura la posible eliminación de los aranceles a los vehículos eléctricos chinos.

Carney confirmó la reunión con Xi este lunes desde Malasia, donde asistía a la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). El primer ministro destacó que el diálogo servirá para retomar una relación que se ha visto deteriorada desde 2018, año en que Canadá arrestó a Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei, a petición de Estados Unidos.

El encuentro se produce en un contexto diplomático complejo. El presidente estadounidense Donald Trump ha interrumpido las negociaciones comerciales con Canadá y aumentado los aranceles sobre los productos canadienses del 25 % al 35 %, en respuesta a un anuncio televisivo que criticaba su política comercial. Además, Trump rehusó reunirse con Carney durante la cumbre de la ASEAN.

En una conferencia de prensa celebrada en Kuala Lumpur, Carney señaló que la reunión con Xi “es el inicio de una discusión más amplia”, en la que se abordará un amplio espectro de asuntos bilaterales.

El primer ministro de Canadá,
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, observa al primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim (fuera de cuadro), durante una reunión bilateral al margen de la Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en el Centro de Convenciones de Kuala Lumpur (KLCC), en Kuala Lumpur, Malasia, el 27 de octubre de 2025. (FAZRY ISMAIL/Pool vía REUTERS)

Sin embargo, las cuestiones comerciales ocuparán el centro de la agenda. Ante las medidas proteccionistas de Washington, Canadá busca reducir su dependencia económica de Estados Unidos, destino de aproximadamente el 75 % de sus exportaciones. En este contexto, el gobierno canadiense considera alternativas que fortalezcan su relación con Asia y diversifiquen sus mercados.

El debate sobre un cambio de estrategia recibió apoyo adicional en septiembre, cuando el banco canadiense TD publicó un informe que recomendaba al gobierno adoptar un enfoque más estratégico y fomentar alianzas con fabricantes chinos en el sector de los vehículos eléctricos.

Según el estudio, un acercamiento de este tipo podría permitir a la industria automotriz canadiense “acelerar la innovación, reducir costos de producción y ampliar la variedad de modelos de VE disponibles para los consumidores”.

Carney señaló que la reunión
Carney señaló que la reunión con Xi “es el inicio de una discusión más amplia”, en la que se abordará un amplio espectro de asuntos bilaterales. (REUTERS/Edgar Su)

Uno de los puntos más relevantes podría ser el intercambio de concesiones arancelarias. En una entrevista concedida el 12 de octubre a la cadena canadiense CTV, el embajador chino en Ottawa, Wang Di, planteó que Beijing estaría dispuesto a suprimir los aranceles al aceite de colza canadiense si Canadá elimina los gravámenes sobre los vehículos eléctricos (VE) chinos.

Carney no descartó esa posibilidad, afirmando que ambos países pueden reconstruir sus relaciones y que ahora existen “muchas áreas en las que se puede construir”.

En 2024, Canadá había impuesto aranceles del 100 % a la importación de VE procedentes de China, con el objetivo de alinearse con las políticas comerciales de Estados Unidos. Sin embargo, la ruptura de las relaciones comerciales bilaterales impulsada por Trump y su intención de repatriar las plantas automotrices instaladas en Canadá han modificado el panorama, reduciendo la necesidad de que Ottawa mantenga esa línea dura.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Mark CarneyXi JinpingCanadaEstados UnidosUltimas noticias America

Últimas Noticias

La petrolera rusa Lukoil anunció la venta de todos sus activos en el exterior tras las nuevas sanciones de Estados Unidos

La medida responde al congelamiento de bienes y la prohibición a empresas estadounidenses de realizar negocios con la compañía, en un intento de Washington por restringir los ingresos energéticos que financian la guerra en Ucrania

La petrolera rusa Lukoil anunció

El influencer Ben Bader murió repentinamente a los 25 años

La noticia del fallecimiento del joven, radicado en Miami, provocó una ola de mensajes de apoyo y recuerdos emotivos entre quienes valoraban el impacto positivo de su trabajo

El influencer Ben Bader murió

La batalla por Pokrovsk entró en su “fase decisiva” con fuerzas rusas a nueve kilómetros de cercar la ciudad

Las tropas ucranianas controlan el norte mientras grupos enemigos avanzan en pequeñas unidades aprovechando la escasez de personal defensivo

La batalla por Pokrovsk entró

“No quiero reunirme con él”: Trump congela el diálogo con Mark Carney tras la polémica campaña canadiense contra los aranceles

El presidente estadounidense aseguró que no planea reunirse “por un tiempo” con el primer ministro canadiense luego de que una campaña financiada por Ontario criticara su política arancelaria

“No quiero reunirme con él”:

Agricultores brasileños aumentan producción de soja mientras China deja de comprarle a Estados Unidos

Los productores brasileños de soja reportan un alza en la demanda china, lo que llevó a incrementar la producción para la próxima cosecha y afianza el liderazgo de Brasil en el mercado asiático

Agricultores brasileños aumentan producción de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Murió el jefe del Comando

Murió el jefe del Comando Unificado de Pataz, confirmó el Ejército del Perú: lo que se sabe sobre su fallecimiento

Resultados Super Astro Sol 27 de octubre de 2025: número y signo ganador del sorteo de HOY

Dólar se debilita frente al peso mexicano al cierre de la jornada de este lunes 27 de octubre

Convocatoria de empleo en Bogotá: ofrecen plazas para bachilleres, técnicos y profesionales

La Justicia impone el fin de la pensión alimenticia a un hijo de divorciados que no quiere incorporarse al mercado laboral

INFOBAE AMÉRICA
La UE evacua a 133

La UE evacua a 133 pacientes de Gaza para recibir atención médica en España, Turquía e Irlanda

El jefe del Ejército de Sudán confirma la retirada de las tropas de la ciudad de El Fasher, en manos de las RSF

AMP. Athenea del Castillo sustituye a la lesionada Salma Paralluelo en la convocatoria ante Suecia

VÍDEO: Amazon despedirá a 30.000 trabajadores a partir de este martes, equivalente al 8,5% de su plantilla

La petrolera rusa Lukoil anunció la venta de todos sus activos en el exterior tras las nuevas sanciones de Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Así vive Mary Elizabeth Winstead

Así vive Mary Elizabeth Winstead lejos del bullicio de Hollywood junto a Ewan McGregor: “Esto sería el cielo para mí”

Sydney Sweeney aclara si tiene alguna cirugía estética: “Voy a envejecer con gracia”

Allison Mack rompe el silencio sobre NXIVM tras dos años de ser liberada de prisión

La familia de Britney Spears evalúa una intervención por su comportamiento actual

La dura acusación contra la próxima película de George Clooney: provocará una oleada de suicidios