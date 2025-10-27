Mundo

“No quiero reunirme con él”: Trump congela el diálogo con Mark Carney tras la polémica campaña canadiense contra los aranceles

El presidente estadounidense aseguró que no planea reunirse “por un tiempo” con el primer ministro canadiense luego de que una campaña financiada por Ontario criticara su política arancelaria

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Vincent Thian/Pool vía REUTERS)

Tras la reciente polémica en torno a un anuncio televisivo de Ontario que criticaba los aranceles estadounidenses, Donald Trump afirmó que no planea reunirse “por un tiempo” con el primer ministro canadiense Mark Carney, descartando así cualquier acercamiento inmediato para resolver las tensiones comerciales. La disputa se intensificó después de que Trump suspendiera las negociaciones sobre los aranceles la semana pasada, reacción que se generó cuando se emitió el anuncio durante las transmisiones estadounidenses de la Serie Mundial.

El presidente estadounidense, durante una conversación con periodistas a bordo del Air Force One, dejó clara su posición: “No quiero reunirme con él. No, no me reuniré con ellos por un tiempo. Estoy muy satisfecho con el acuerdo que tenemos ahora con Canadá. Vamos a dejarlo como está”, indicó Trump el lunes, según recogieron los medios. Esta negativa se produce a pesar de la insistencia de Carney en que ambas partes estaban cerca de un acuerdo para reducir los impuestos a los metales.

El sábado, Trump anunció que impondría un incremento del 10% a los aranceles de importación sobre productos procedentes de Canadá debido al aviso público, el cual utilizó fragmentos del ex presidente estadounidense Ronald Reagan haciendo críticas a los aranceles. Doug Ford, el primer ministro de Ontario, accedió a dejar de emitir el anuncio después del fin de semana, pero ello no calmó la molestia de Trump, quien consideró que Carney debió actuar con mayor rapidez y retirar de inmediato la publicidad.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente
FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, el 7 de octubre de 2025. (REUTERS/Evelyn Hockstein/Foto de archivo)

En declaraciones posteriores, Carney reconoció que desde la suspensión de las negociaciones no había mantenido comunicación directa con Trump. “Estamos listos para sentarnos cuando ellos estén listos para hacerlo”, aseguró el primer ministro canadiense, subrayando que había habido “un progreso considerable en las áreas de acero, aluminio y energía”, hasta el punto de estar intercambiando borradores de términos. Señaló el carácter exhaustivo y detallado de las discusiones anteriores, y sostuvo que, pese a la tensión política, su gobierno se mantendría predispuesto a retomar las conversaciones: “En cualquier negociación complicada y de alto riesgo, pueden surgir giros inesperados, y hay que mantener la calma en esas situaciones”, remarcó Carney.

Actualmente, Canadá afronta un arancel base del 35% impuesto por Estados Unidos; sin embargo, gracias a las exenciones del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC), la mayoría de productos canadienses se ve excluida de dicha tasa. Estados Unidos añade a esto gravámenes sectoriales: los productos de acero y aluminio canadienses están afectados por un arancel del 50% sobre metales extranjeros, y los automóviles y camiones fabricados en Canadá solo acceden parcialmente a la exención del 25% que Washington aplica a la mayoría de los vehículos extranjeros.

Sobre la posible fecha de entrada en vigor del nuevo arancel anunciado, Trump dijo: “Ya veremos”, sin proporcionar detalles adicionales, algo que fue confirmado por Carney, quien manifestó que su gobierno tampoco había recibido información complementaria sobre la medida. Trump añadió que la financiación provincial y no federal del polémico anuncio no alteró su postura: “El primer ministro lo sabía, todos lo sabían”, sentenció el presidente estadounidense al explicar su respuesta a la situación.

(Con información de Bloomberg)

Temas Relacionados

OntarioCanadaEstados UnidosDonald TrumpMark CarneyUltimas noticias America

Últimas Noticias

Agricultores brasileños aumentan producción de soja mientras China deja de comprarle a Estados Unidos

Los productores brasileños de soja reportan un alza en la demanda china, lo que llevó a incrementar la producción para la próxima cosecha y afianza el liderazgo de Brasil en el mercado asiático

Agricultores brasileños aumentan producción de

Hamas entregó a la Cruz Roja el cuerpo de otro rehén israelí asesinado en Gaza

La devolución de los restos se produce bajo la presión de las familias, que exigen al gobierno de Netanyahu y a los mediadores detener cualquier avance en el acuerdo hasta que todos los restos sean recuperados

Hamas entregó a la Cruz

Estados Unidos y China reactivaron el diálogo diplomático a cuatro días del encuentro entre Trump y Xi Jinping

Marco Rubio y Wang Yi mantuvieron una conversación telefónica para preparar la cumbre en Corea del Sur mientras Beijing pide “encontrarse a mitad de camino”

Estados Unidos y China reactivaron

La oposición venezolana repudió el bloqueo militar al cardenal Baltazar Porras en su ruta a Isnotú

La Plataforma Unitaria Democrática condenó el operativo del régimen de Maduro que impidió al cardenal llegar al estado Trujillo para cumplir actividades religiosas

La oposición venezolana repudió el

Retrasos en China en las entregas de su avión de pasajeros desarrollado para competir con Boeing y Airbus

La compañía estatal COMAC enfrenta graves obstáculos en la producción de su avión C919, mientras las tensiones comerciales con Estados Unidos ralentizan el suministro de partes críticas y frenan su expansión internacional

Retrasos en China en las
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Así fue la caída de

Así fue la caída de alias ‘Pipo’, el criminal con nueve cadenas perpetuas que operaba en Lima Norte

Así funciona el ‘brushing’, la nueva estafa de la que advierte una jurista: “Suplantan a una empresa y te envían un paquete con tu dirección y tu nombre”

María José Pizarro ya no sería la cabeza de lista del Senado del Pacto Histórico, tras la consulta: su futuro político tendría nuevo rumbo

Detienen a 5 presuntos sicarios del Cártel de Sinaloa en Chiapas tras enfrentamiento armado

Qué carreteras están bloqueadas hoy 27 de octubre por paro nacional de agricultores

INFOBAE AMÉRICA
Petro rechaza el "intento" del

Petro rechaza el "intento" del opositor venezolano Leopoldo López de vincularle con el narcotráfico

EEUU prepara una resolución de la ONU para autorizar el despliegue de una fuerza multinacional en Gaza

El Gobierno británico anuncia una investigación independiente tras la excarcelación por error de un reo

Amazon despedirá a 30.000 trabajadores a partir de este martes, equivalente al 8,5% de su plantilla

Agentes de inmigración de EEUU detienen al periodista británico Sami Hamdi, conocido por sus críticas a Israel

ENTRETENIMIENTO

Sydney Sweeney aclara si tiene

Sydney Sweeney aclara si tiene alguna cirugía estética: “Voy a envejecer con gracia”

Allison Mack rompe el silencio sobre NXIVM tras dos años de ser liberada de prisión

La familia de Britney Spears evalúa una intervención por su comportamiento actual

La dura acusación contra la próxima película de George Clooney: provocará una oleada de suicidios

Paris Hilton celebra la época de Halloween con un disfraz que homenajea a Britney Spears