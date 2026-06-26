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Rodrigo Lara reaccionó tras ser designado ministro del Interior por Abelardo de la Espriella: “Seré un defensor incansable de la Constitución”

El primer integrante confirmado del gabinete aseguró que trabajará por el equilibrio entre las ramas del poder y adelantará la construcción de la coalición que respaldará las reformas del nuevo gobierno

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Rodrigo Lara Restrepo-Colombia
Imagen de archivo de Rodrigo Lara Restrepo, candidato a la Alcaldía de Bogotá - crédito Rodrigo Lara Restrepo

Rodrigo Lara Restrepo reaccionó este viernes a su designación como nuevo ministro del Interior por parte del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y aseguró que asumirá el cargo con “lealtad absoluta, patriotismo inquebrantable y total compromiso con el mandato popular”.

“Seré un defensor incansable de la Constitución y el Estado de Derecho. Trabajaremos por el equilibrio y la armonía entre las ramas del poder, devolviéndoles majestad y autoridad a nuestras instituciones”, escribió el futuro ministro en sus redes sociales tras confirmarse su llegada al gabinete.

Con su nombramiento, el exsenador se convierte en el primer integrante oficial del gabinete del mandatario electo y asumirá desde ahora una de las tareas políticas más importantes del nuevo gobierno: construir y consolidar la coalición legislativa que respaldará la agenda de la denominada “Patria Milagro”.

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El anuncio fue realizado mediante un video elaborado con inteligencia artificial, una estrategia de comunicación utilizada por De la Espriella durante buena parte de su campaña presidencial.

Rodrigo Lara agradeció al presidente electo, Abelardo de la Espriella, por la confianza y aseguró que trabajará por el fortalecimiento de las instituciones y el Estado de derecho - crédito Rodrigo Lara/X
Rodrigo Lara agradeció al presidente electo, Abelardo de la Espriella, por la confianza y aseguró que trabajará por el fortalecimiento de las instituciones y el Estado de derecho - crédito Rodrigo Lara/X

La pieza audiovisual estuvo acompañada de un mensaje que destacó la trayectoria personal y política de Lara Restrepo, así como el legado de su padre, Rodrigo Lara Bonilla, asesinado en 1984 cuando se desempeñaba como ministro de Justicia y lideraba la lucha contra el narcotráfico.

“Emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción. El que nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su Patria”, señaló el mensaje divulgado por el presidente electo.

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De la Espriella también aprovechó el anuncio para enviar un mensaje sobre el rumbo político de su administración. “Nunca más transacciones. Nunca más pactos ocultos. Nunca más corrupción. Bienvenidos a la era de la armonía, la transparencia y las grandes reformas sociales”, expresó.

El nombramiento de Lara Restrepo también generó reacciones favorables desde distintos sectores políticos. El partido Centro Democrático felicitó al exsenador por su llegada al Gobierno y anticipó respaldo a la nueva administración. “El gobierno contará con el apoyo de nuestro partido para reconstruir a Colombia”, señaló la colectividad a través de sus redes sociales.

El exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, calificó como un acierto la llegada de Rodrigo Lara al Ministerio del Interior - crédito Jaime Andrés Beltrán/X
El exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, calificó como un acierto la llegada de Rodrigo Lara al Ministerio del Interior - crédito Jaime Andrés Beltrán/X

Por su parte, Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga e integrante de la campaña de Abelardo de la Espriella, calificó la designación como “un acierto” y aseguró que “la Patria Milagro se construye con un excelente equipo”, al destacar la necesidad de liderazgo y carácter en el país.

Desde Cartagena, el alcalde Dumek Turbay describió a Lara Restrepo como “un líder con carácter, firmeza y ánimo conciliador”, además de resaltar que tendrá “una responsabilidad enorme por delante” al frente de la cartera política.

Carlos Fernando Galán felicitó a Rodrigo Lara por su designación y expresó la disposición de Bogotá para trabajar coordinadamente con el nuevo Gobierno - crédito Carlos F. Galán/X
Carlos Fernando Galán felicitó a Rodrigo Lara por su designación y expresó la disposición de Bogotá para trabajar coordinadamente con el nuevo Gobierno - crédito Carlos F. Galán/X

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también celebró el nombramiento y manifestó la disposición de la capital para trabajar de manera coordinada con el nuevo ministro. Galán mencionó temas como las garantías para la protesta pacífica, las herramientas legales para enfrentar disturbios violentos y las reformas necesarias para fortalecer la seguridad ciudadana.

“Bogotá nos necesita trabajando de manera coordinada en beneficio de la gente”, afirmó.

A las voces de respaldo también se sumó Enrique Gómez, director de campaña del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien calificó la llegada de Lara al Ministerio del Interior como factor positivo para el gobierno entrante.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, felicitó a Rodrigo Lara y ofreció iniciar el proceso de empalme cuando el designado lo considere pertinente - crédito Armando Benedetti/X
El ministro del Interior, Armando Benedetti, felicitó a Rodrigo Lara y ofreció iniciar el proceso de empalme cuando el designado lo considere pertinente - crédito Armando Benedetti/X

A través de sus redes sociales, Gómez expresó su confianza en que la gestión del nuevo jefe de la cartera política “contribuirá a consolidar el proyecto político que millones de colombianos respaldaron en las urnas”.

Tras conocerse la designación, el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, felicitó a Rodrigo Lara Restrepo y manifestó su disposición para iniciar el proceso de empalme. “Tiene todas las cualidades para hacerlo bien. Yo estaré, y todo el equipo del Ministerio, para hacer el empalme desde cuando él decida iniciarlo”, escribió el funcionario en su cuenta de X.

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