Los últimos rehenes israelíes que estaban hospitalizados fueron dados de alta: un multitud se movilizó para darles la bienvenida

Evyatar David, visiblemente emocionado por el recibimiento de la población israelí tras ser dado de alta de hospital (REUTERS/Nir Elias)

Los últimos cuatro de los 20 rehenes liberados con vida como parte del acuerdo de alto el fuego en Gaza, fueron dados de alta este domingo del Hospital Beilinson, en Petaj Tikva.

“Al tiempo que hablamos, están siendo dados de alta del hospital”, dijo el portavoz de este centro médico, que confirmó que llegaron a tratar a cinco de los cautivos desde el inicio del alto el fuego el pasado 10 de octubre.

Los rehenes que fueron dados de alta este domingo son Segev Kalfon, Eitan Mor, Guy Gilboa-Dalal y Evyatar David -que apareció en un vídeo de Hamas obligado a cavar su propia tumba-.

Segev Kalfon saluda a la gente haciendo un corazón con sus manos (REUTERS/Amir Cohen)

“Rezamos para que nunca más se establezca un ala (médica) para rehenes liberados en el Estado de Israel. Que seamos los últimos padres cuyos hijos sean secuestrados y tengan que vivir en este infierno durante tanto tiempo”, dijo el padre de Mor, Zvika, en una declaración a la prensa.

A su llegada a la colonia de Alfei Menashe, Guy Gilboa-Dalal fue recibido por vecinos y amigos que se alinearon a lo largo de la carretera, ondeando banderas, vitoreando y levantando sus teléfonos para registrar el momento. Gilboa-Dalal arribó en una furgoneta, asomándose por la ventana envuelto en una bandera de Israel, sonriendo y abrazando a quienes lo esperaban.

Así llegó Guy Gilboa a su casa en Alfei Menashe (Guy is Back Home/Instagram)

“Gracias a todos, es increíble”, expresó ante la multitud. “Ahora voy a reunirme con mi familia”.

En el marco del alto el fuego, Hamas liberó a los 20 cautivos que quedaban con vida a cambio de cerca de 2.000 detenidos y presos palestinos. Además, ha entregado también los cuerpos de 15 rehenes.

El líder negociador de Hamás, Khalil al Hayya, afirmó que sus miembros entrarán este domingo en nuevas zonas de la Franja de Gaza para buscar los cuerpos de los 13 rehenes que aún no han sido hallados.

Cientos de israelíes se movilizaron para recibir a Segev Kalfon en Dimona (REUTERS/Amir Cohen)

“No le daremos a la ocupación un pretexto para reanudar la guerra. Liberamos a 20 prisioneros israelíes 72 horas después del alto el fuego. El domingo entraremos en nuevas zonas para buscar algunos de los cuerpos de los prisioneros de la ocupación”, dijo en un comunicado divulgado en los canales oficiales del grupo terrorista palestino.

Afirmó, además, que Hamas no tiene objeción alguna a que una figura nacional residente en Gaza gestione la Franja, y condicionó la posibilidad de un desarme al retiro de las tropas israelíes.

“Nuestras armas están vinculadas a la existencia de la ocupación y la agresión, y si la ocupación termina, estas armas volverán al Estado”, añadió, insistiendo en que este punto se está negociando con las facciones y los mediadores, y “el acuerdo aún está en sus primeras etapas”.

Eitan Abraham Mor (centro) también fue dado de alta este domingo (Fuerzas de Defensa de Israel/Folleto vía REUTERS)

Además, el jefe terrorista mencionó que el grupo extremista sigue preocupado por la situación humanitaria en la Franja y dijo que Israel “sigue obstruyendo la entrada de ayuda a Gaza” como si continuara la guerra, sobre lo que pidió ayuda a los mediadores.

El Gobierno israelí autorizó este domingo a integrantes de las milicias del grupo terrorista Hamas a sumarse a las tareas de búsqueda del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para encontrar los restos mortales de rehenes y prisioneros israelíes fallecidos en zonas situadas más allá de la “línea amarilla” de Gaza, la posición actual del Ejército israelí.

Israel celebra la recuperación de los últimos rehenes que estaban hospitalizados (REUTERS/Nir Elias)

La iniciativa es una concesión de Israel para acelerar el retorno de los 13 israelíes que estaban en manos de las milicias y murieron en medio de los ataques del Ejército israelí sobre la Franja de Gaza.

“El CICR está llevando a cabo una operación en Gaza a petición de ambas partes para facilitar el regreso de los restos de los fallecidos, como intermediario neutral y de conformidad con el acuerdo de alto el fuego”, puntualizó Sarah Davies, portavoz del organismo.

(con información de EFE)