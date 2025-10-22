Marco Rubio viajará a Israel este jueves en medio de los esfuerzos de Estados Unidos por mantener el alto el fuego en Gaza

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el vicepresidente JD Vance durante una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca. REUTERS/Evelyn Hockstein

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegará a Israel el jueves, anunció una portavoz del gobierno israelí, en lo que será la tercera visita de un alto funcionario de Washington esta semana en apoyo al ambicioso acuerdo de alto el fuego en Gaza.

Rubio se reunirá con el primer ministro Benjamin Netanyahu el viernes, informó la portavoz Shosh Bedrosian a periodistas, mientras el vicepresidente JD Vance y el enviado especial Steve Witkoff ya se encuentran en el país promoviendo el plan para poner fin a la guerra en Gaza.

“Este es el tercer viaje del secretario de Estado a Israel desde mediados de septiembre, lo que muestra aún más la relación mano a mano que Israel y Estados Unidos tienen mientras marcamos este momento histórico”, dijo Bedrosian.

La visita de Rubio se produce en medio de una ofensiva diplomática de Washington para garantizar la implementación del plan negociado por Estados Unidos para terminar con los combates, recuperar a los rehenes y, eventualmente, reconstruir el devastado territorio palestino.

El vicepresidente de Estados Unidos viajó en medio del proceso de paz entre Israel y Hamas

Reunión Vance-Netanyahu

Vance advirtió el miércoles que Estados Unidos y sus aliados enfrentan una tarea difícil al desarmar a Hamas y construir un futuro pacífico para Gaza. Durante su segundo día de visita a Israel, el vicepresidente se reunió con Netanyahu como parte de un esfuerzo diplomático intensivo en apoyo al acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos.

“Tenemos una tarea muy, muy difícil por delante, que es desarmar a Hamás pero reconstruir Gaza, mejorar la vida de la gente de Gaza, pero también asegurar que Hamas ya no sea una amenaza para nuestros amigos en Israel”, declaró Vance.

El vicepresidente estadounidense JD Vance estrecha la mano del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante una reunión en la Oficina del Primer Ministro en Jerusalén el 22 de octubre de 2025. Nathan Howard/Pool vía REUTERS

El vicepresidente había iniciado su visita de tres días el martes al inaugurar el Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC) en el suroeste de Israel, donde tropas estadounidenses y aliadas trabajarán con fuerzas israelíes para monitorear la tregua y supervisar la ayuda a Gaza.

“Muchos de nuestros amigos israelíes están trabajando junto con muchos estadounidenses para realmente mediar todo este proceso de alto el fuego, para poner en marcha parte de la infraestructura crítica”, dijo Vance tras las conversaciones con Netanyahu en Jerusalén.

Vance señaló a la “fuerza de seguridad internacional” como uno de los organismos que tendrían que establecerse. Bajo el plan de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump, esta misión militar mantendría la paz en Gaza mientras Israel se retira.

Varios aliados de Estados Unidos están considerando unirse a la fuerza, pero ninguna tropa estadounidense estaría en el terreno dentro de Gaza, sino que coordinarían desde el CMCC en Kiryat Gat, Israel.

Los informes de que Turquía, crítico abierto de Israel y rival regional, podría proporcionar tropas han inquietado a la opinión israelí. Netanyahu dijo que las decisiones sobre la nueva fuerza de seguridad se tomarían en discusión con Estados Unidos, pero sobre el papel de Turquía señaló: “Tengo opiniones muy fuertes sobre eso. ¿Quieren adivinar cuáles son?”.

A pesar de una erupción de violencia el domingo, cuando dos soldados fueron asesinados e Israel respondió con una ola mortal de ataques aéreos, Vance expresó “gran optimismo” de que el alto el fuego se mantendría y el plan para terminar la guerra procedería.

El líder israelí, que ha sido criticado por algunos opositores internos por aceptar el alto el fuego respaldado por Estados Unidos antes de que Hamas fuera completamente destruido, defendió el acuerdo.

“Hemos podido hacer dos cosas. Poner el cuchillo en la garganta de Hamas. Ese fue el esfuerzo militar guiado por Israel”, dijo. “Y el otro esfuerzo fue aislar a Hamas del mundo árabe y musulmán, lo cual creo que el presidente (Trump) hizo brillantemente con su equipo. Así que esas dos cosas produjeron a los rehenes”, agregó Netanyahu.

Vance también promovió el papel del acuerdo de Gaza como una “pieza crítica para desbloquear los Acuerdos de Abraham”, un plan de la administración Trump para normalizar las relaciones entre Israel y el mundo árabe.

El vicepresidente estadounidense se reunió posteriormente con el presidente israelí Isaac Herzog.

El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, y el presidente israelí, Isaac Herzog, se dan la mano durante su reunión en Jerusalén. Leo Correa/via REUTERS

La guerra, desencadenada por el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 contra Israel, ha matado al menos a 68,229 personas en Gaza, según el ministerio de salud del territorio gobernado por Hamas, cifras que la ONU considera creíbles.