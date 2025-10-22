Mundo

JD Vance se reunió con Netanyahu y advirtió que desarmar a Hamas y reconstruir Gaza será una “tarea muy difícil”

El vicepresidente estadounidense visita Israel para reforzar el alto el fuego negociado por Trump. Destacó que el acuerdo podría “desbloquear” alianzas más amplias en Medio Oriente

El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, se reúne con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén. (Nathan Howard/REUTERS)

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se reunió este miércoles con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Jerusalén para abordar los desafíos en la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza, advirtiendo que hay obstáculos significativos tanto en el desarme de Hamas como en la reconstrucción del enclave palestino.

“Tenemos una tarea muy, muy difícil por delante, que es desarmar a Hamas pero reconstruir Gaza, mejorar la vida de la gente de Gaza, pero también asegurar que Hamás ya no sea una amenaza para nuestros amigos en Israel”, declaró Vance durante una conferencia de prensa conjunta con Netanyahu.

Netanyahu y su esposa recibieron a Vance y su esposa con una banda militar, según muestra un video difundido por el Gobierno israelí, tras lo que mantuvieron un desayuno conjunto antes de las conversaciones formales.

El vicepresidente de Estados Unidos viajó en medio del proceso de paz entre Israel y Hamas

La visita de Vance, la primera a Israel desde su elección como vicepresidente, busca reforzar el apoyo al alto el fuego negociado por Estados Unidos y los planes de reconstrucción posteriores a la guerra impulsados por el presidente Donald Trump. El acuerdo de cese del fuego fue firmado por Israel y Hamas el 10 de octubre.

Durante la reunión del miércoles, Netanyahu dijo que se habían discutido ideas para “el día después” del conflicto. “Estamos creando un día después increíble con una visión completamente nueva de cómo tener el gobierno civil, cómo tener la seguridad allí, quién podría proporcionar esa seguridad”, afirmó el primer ministro israelí.

“No va a ser fácil, pero creo que es posible... realmente estamos creando un plan de paz y una infraestructura aquí donde no existía nada hace una semana y un día”, agregó Netanyahu. “Eso va a requerir mucho trabajo. Requiere mucha creatividad”.

Vance expresó que el acuerdo de Gaza también podría allanar el camino para alianzas más amplias para Israel en Medio Oriente. “Creo que este acuerdo de Gaza es una pieza crítica para desbloquear los Acuerdos de Abraham”, dijo Vance, refiriéndose a la serie de acuerdos de normalización entre Israel y varios países árabes en 2020.

El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, escucha al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una reunión en Jerusalén. (Nathan Howard/REUTERS)

La reunión se produce después de que el domingo pasado el alto el fuego se viera en peligro por enfrentamientos con el Ejército israelí en el sur de Gaza.

El martes, durante una rueda de prensa en Kiryat Gat, una ciudad en el sur de Israel donde una misión liderada por Estados Unidos está monitoreando el alto el fuego, Vance había expresado “gran optimismo” sobre el fin de la ofensiva bélica en Gaza, aunque reconoció que aún queda mucho trabajo por hacer y que va a llevar “muchísimo tiempo”.

Vance señaló que Washington no establecería un plazo para que Hamas se desarme bajo el acuerdo, a pesar de las preocupaciones en Israel de que el grupo ha aprovechado la pausa en los combates para reafirmarse en Gaza.

Vance aterrizó el martes en Israel para una visita de dos días, acompañado por el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente Trump. El grupo visitó un nuevo Centro de Coordinación Civil y Militar ubicado en una ciudad cercana a Gaza.

Jared Kushner escucha al vicepresidente de EE.UU., JD Vance, durante una conferencia de prensa en el sur de Israel el martes. (Nathan Howard/Pool via REUTERS)

Tras la reunión con Netanyahu, estaba previsto que Vance se reuniera con el presidente israelí Isaac Herzog.

Persisten incógnitas sobre el plan de paz, incluido el desarme de Hamas, el despliegue de una fuerza de seguridad internacional en Gaza y quién gobernará el territorio. Vance dijo el martes que los funcionarios están considerando la composición de la fuerza de seguridad, mencionando a Turquía e Indonesia como países que se espera contribuyan con tropas.

