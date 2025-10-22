El efecto Taylor Swift: una camiseta vintage revive y moviliza al mundo en favor de las nutrias marinas

El misterio sobre cómo Taylor Swift obtuvo la camiseta vintage alimenta teorías y curiosidad entre los fans - (Jutharat Pinyodoonyachet/The New York Times)

La aparición de Taylor Swift con una camiseta vintage del acuario de Monterey Bay desató una ola de entusiasmo que permitió recaudar más de USD 2 millones en apenas dos días para la conservación de nutrias marinas en California. El fenómeno comenzó cuando la artista lució la prenda durante la presentación de su nuevo álbum, lo que motivó a miles de seguidores a buscar la camiseta, agotada durante más de tres décadas.

El acuario, ubicado en el norte de California, recibió una avalancha de consultas tras la difusión de las imágenes de Swift con la prenda, que muestra a dos nutrias flotando de espaldas. Ante la demanda, la institución relanzó la camiseta como parte de una campaña especial, estableciendo un objetivo de recaudación de USD 1,3 millones, cifra seleccionada por ser el número favorito de la cantante.

De acuerdo con Liz MacDonald, directora de estrategia de contenidos del acuario, la meta se superó en menos de ocho horas, con ventas que alcanzaron un promedio de USD 100.000 cada 15 minutos. Los donantes que aportaron al menos USD 65,13 recibieron la camiseta como agradecimiento y, para la tarde del viernes, la recaudación superaba los USD 2 millones, según el sitio web del acuario.

Taylor Swift impulsa una recaudación récord para la conservación oceánica con una camiseta vintage - (Monterey Bay Aquarium via AP)

La reacción dentro del acuario fue de celebración. MacDonald relató Associated Press (AP) que el equipo organizó una pequeña fiesta cuando se alcanzó la meta de la campaña. La iniciativa no solo movilizó a los seguidores de Swift, los Swifties, sino que también sorprendió a Liberty Graphics, la empresa de Maine a cargo de la producción de las camisetas.

“Ellos estaban tan sorprendidos como nosotros, pero también encantados de tener la oportunidad de participar en este momento especial para las nutrias marinas y la conservación oceánica”, afirmó MacDonald.

La camiseta fue fabricada originalmente en los 90 y no se producía desde hacía más de 32 años, cuando Swift tenía tres años. El modo en que la artista consiguió la prenda sigue siendo un misterio. Aunque tanto ella como su prometido, Travis Kelce, han sido vistos en la cercana localidad de Carmel, el acuario no tiene constancia de que la pareja haya visitado su tienda.

El personal del acuario ha especulado sobre el interés de Swift en la camiseta y en las nutrias. MacDonald compartió a AP una de las teorías favoritas del equipo: “Tenemos una nutria en exhibición llamada Opal, cuyo nombre fue elegido por los fans en una votación en línea, y me pregunto si Taylor Swift pudo haber sido una de las personas que votó por ese nombre”. La elección resulta llamativa porque el ópalo es la piedra de nacimiento de Kelce y “Opalite” es el título de una de las canciones de Swift.

Liberty Graphics produce camisetas sostenibles para la campaña, priorizando materiales ecológicos y reducción de plásticos - (Matt Enos/Liberty Graphics via AP)

La producción de las camisetas ha puesto el foco en la sostenibilidad. Liberty Graphics, con 50 empleados, utiliza algodón 100% y tinta a base de agua, materiales más respetuosos con el medio ambiente.

Además, la empresa trabaja para eliminar el plástico de sus embalajes. Matt Enos, gerente de Liberty Graphics, explicó que la demanda ha sido tan alta que, a partir del lunes, la empresa dedicará la mayor parte de sus recursos a satisfacer los pedidos de los seguidores de Swift. Habitualmente, la compañía produce unas 1.500 camisetas al día.

El vínculo entre Swift, Kelce y las nutrias ha generado anécdotas entre el personal del acuario. Durante el anuncio del nuevo álbum en el pódcast “New Heights” de Kelce, la pareja bromeó sobre el gusto de él por las nutrias y su costumbre de enviar videos de estos animales a la cantante. Aunque no existe confirmación de un vínculo directo entre la artista y el acuario, la campaña logró renovar el interés por la conservación de la especie y la protección del entorno marino.

Para quienes participaron en la iniciativa, el impacto superó todas las expectativas. Como expresó Enos el desafío de responder a una demanda inesperada se transformó en una oportunidad para celebrar la causa ambiental junto al acuario, tanto por la empresa como por el acuario.