Trump confirmó la vigencia del alto el fuego entre Israel y Hamas pese a los bombardeos y enfrentamientos recientes

El mandatario señaló que los líderes del grupo terrorista no estaban directamente vinculados con las supuestas violaciones del acuerdo y responsabilizó a “algunos rebeldes”

Trump confirmó la vigencia del alto el fuego entre Israel y Hamas pese a los bombardeos y enfrentamientos recientes (AP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el domingo que el alto el fuego entre Israel y Hamas que impulsó se mantiene vigente, a pesar de que las fuerzas armadas israelíes lanzaron varios ataques en Gaza ante la aparente violación de la tregua por parte del grupo terrorista palestino.

“Sí, lo está”, respondió Trump cuando los periodistas le preguntaron si el cese de hostilidades seguía en vigor.

El mandatario señaló que los líderes de Hamás no estaban directamente vinculados con las supuestas violaciones del alto el fuego y responsabilizó a “algunos rebeldes entre ellos”. “Pero de cualquier manera, se manejará adecuadamente. Se manejará con firmeza, pero adecuadamente”, agregó.

Trump expresó su expectativa de que la tregua, que ayudó a negociar, se mantenga estable. “Queremos asegurarnos de que sea muy pacífico con Hamas. Han sido bastante revoltosos. Han estado disparando y creemos que quizá el liderazgo no está involucrado en eso”, afirmó.

Poco antes de las declaraciones del presidente, su vicepresidente JD Vance restó importancia a la renovada violencia en Gaza, asegurando que habrá “altibajos” en la implementación del acuerdo.

“Hamas va a disparar contra Israel. Israel tendrá que responder”, señaló Vance a los reporteros. “Así que pensamos que tiene la mejor oportunidad para una paz sostenible. Pero incluso si hace eso, tendrá altibajos, y vamos a tener que monitorear la situación”, agregó.

Poco antes de las declaraciones del presidente, su vicepresidente JD Vance restó importancia a la renovada violencia en Gaza, asegurando que habrá “altibajos” en la implementación del acuerdo (REUTERS)

La tregua, que entró en vigor el 10 de octubre, puso fin a más de dos años de devastadora guerra que ha cobrado decenas de miles de vidas y dejó gran parte de Gaza en ruinas, tras el ataque de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023.

El alto el fuego se negoció tras un prolongado conflicto que había generado graves consecuencias humanitarias en la Franja de Gaza, incluyendo destrucción masiva de infraestructuras, desplazamiento de población y una crisis sanitaria de gran magnitud.

La interrupción de los combates permitió el inicio de gestiones diplomáticas y la apertura de canales humanitarios en el enclave palestino.

Israel reanudó el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza

El Gobierno de Israel anunció la reanudación del acceso de ayuda humanitaria a Gaza después de una jornada de bombardeos y enfrentamientos que constituyó el episodio más grave desde el inicio de la tregua patrocinada por Estados Unidos.

Israel reanudó el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza (REUTERS)

La medida contempla la entrada de alimentos, medicinas y combustible, aunque el paso de Rafah permanecerá cerrado hasta que el grupo terrorista Hamas devuelva los cuerpos de 16 rehenes, según fuentes israelíes citadas por medios como Ynet y Canal 12.

La reactivación del flujo de camiones se produce tras un violento incidente en la frontera sur de Gaza, reportado este domingo por el Ejército israelí, en el que presuntos miembros de la policía de Hamas intercambiaron disparos con soldados israelíes.

(Con información de AFP)

