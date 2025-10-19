Mundo

Ucrania atacó una planta de gas a 1.200 kilómetros de Moscú y obligó a suspender el suministro desde Kazajistán

El ataque con drones provocó un incendio en la instalación de Gazprom de Oremburgo, una de las más grandes del mundo. Es un nuevo golpe a infraestructura energética rusa que financia el esfuerzo bélico de Moscú

Guardar
El ataque ucraniano provocó un
El ataque ucraniano provocó un incendio en la planta Oremburgo (Telegram)

Un ataque con drones ucranianos alcanzó durante la madrugada del domingo una planta de procesamiento de gas en la región de Oremburgo, a 1.200 kilómetros al sureste de Moscú, provocando un incendio y obligando a suspender los envíos de gas desde Kazajistán.

“Drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron atacar otra instalación industrial en la región. La infraestructura de la planta de gas resultó parcialmente dañada. El ataque del dron provocó un incendio, por lo que se han desplegado todos los servicios de emergencia para atender las consecuencias”, informó el gobernador regional, Yevgueni Solntsev, en su canal de Telegram.

El funcionario, que también comunicó el cierre del espacio aéreo, señaló que el incendio estaba siendo extinguido.

La planta de Oremburgo, operada por el gigante estatal del gas Gazprom, forma parte de un complejo de producción y procesamiento que es una de las instalaciones más grandes de su tipo en el mundo, con una capacidad anual de 45.000 millones de metros cúbicos. Maneja condensado de gas del campo Karachaganak de Kazakhstan, junto con los propios campos de petróleo y gas de Oremburgo.

Las autoridades de Kazakhstan informaron del corte de suministro a la planta de Oremburgo, que recibía gas crudo del yacimiento de Karachaganak. El Ministerio de Energía de Kazajistán indicó el domingo, citando una notificación de Gazprom, que la planta no puede procesar temporalmente gas originario de Kazajistán “debido a una situación de emergencia tras un ataque con drones”.

Las autoridades kazajas añadieron que la parte rusa aún no ha proporcionado información sobre la naturaleza de los daños ni el plazo para restablecer las operaciones de la planta.

El Estado Mayor de Ucrania declaró en un comunicado el domingo que se había producido un “incendio a gran escala” en la planta de Oremburgo y que una de sus unidades de procesamiento y purificación de gas resultó dañada.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso notificó el derribo de 45 drones ucranianos durante la noche. La mayoría de ellos en Samara (12) y Sarátov (11), territorios que se encuentran de camino a Oremburgo, donde sólo notificaron haber derribado un dron de ala fija.

La nota castrense también menciona haber interceptado drones en las regiones de Rostov (cinco), Vorónezh (cinco), Briansk (dos) y Lípetsk (dos). En la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, fueron derribados tres drones, y también fueron abatidos otros sobrevolando Riazán, Tver y Tula.

Daños causaos por drones rusos
Daños causaos por drones rusos en Shakhtarske. Rusia lanzó durante la noche 62 drones en territorio ucraniano. (REUTERS/Anatolii Stepanov)

El Estado Mayor de Ucrania también afirmó que un ataque separado con drones alcanzó la refinería de petróleo de Novokuibyshevsk en Rusia, en la región de Samara cerca de Oremburgo, provocando un incendio y dañando sus principales unidades de refinado.

La instalación de Novokuibyshevsk, operada por el gigante ruso del gas Rosneft, tiene una capacidad anual de 4,9 millones de toneladas y produce más de 20 tipos de productos derivados del petróleo. Las autoridades rusas no reconocieron de inmediato la afirmación ucraniana ni hablaron sobre los daños.

Ucrania ha intensificado los ataques en los últimos meses a instalaciones energéticas rusas que, según afirma, financian y alimentan directamente el esfuerzo bélico de Moscú.

El sábado, las autoridades rusas aseguraron que derribaron 41 drones durante la misma jornada.

A su vez, la fuerza aérea de Ucrania informó el domingo que Rusia lanzó durante la noche 62 drones en territorio ucraniano. Sostuvo que 40 de estos fueron derribados o desviados debido a interferencias electrónicas.

Mientras tanto, fiscales ucranianos afirman que Moscú está modificando sus bombas aéreas guiadas para atacar a civiles más profundamente en Ucrania. Las autoridades locales en Khariv dijeron que Rusia atacó un barrio residencial utilizando por primera vez una nueva bomba aérea propulsada por cohetes llamada UMPB-5R, que puede viajar hasta 130 kilómetros.

Temas Relacionados

Guerra Rusia UcraniaUcraniaRusiaKazakhstanGazpromGasUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Netanyahu acusó a Hamas de violar el alto el fuego y ordenó atacar “objetivos terroristas” en Gaza

El primer ministro israelí dio la orden tras enfrentamientos en Rafah que involucraron a fuerzas israelíes y una unidad policial del grupo

Netanyahu acusó a Hamas de

El momento en el que los turistas fueron evacuados del museo del Louvre tras el robo de las joyas

El asalto relámpago sacudió la rutina dominical en París. Diamantes históricos y piezas únicas desaparecieron en minutos

El momento en el que

Anatomía de un golpe relámpago: cómo robaron joyas invaluables del Louvre de París en apenas siete minutos

Aprovechando obras en la fachada del Sena, tres asaltantes irrumpieron en el museo más famoso del mundo. Sustrajeron patrimonio invaluable en una operación que las autoridades describen como meticulosamente planificada

Anatomía de un golpe relámpago:

Los terroristas de Hamas atacaron a las tropas israelíes en Rafah y amenazan el alto el fuego en Gaza

La Fuerza Aérea respondió con bombardeos en el sur del enclave palestino después de que operativos extremistas atacaran a soldados desplegados en el área. Ministros israelíes exigen reanudar la guerra

Los terroristas de Hamas atacaron

El museo del Louvre cerró tras un “gran robo” en la galería donde se exhiben las antiguas joyas de la Corona francesa

Delincuentes ingresaron al museo por la fachada del Sena y, con herramientas especializadas, sustrajeron nueve joyas de la colección de Napoleón y la emperatriz Eugenia. Una de ellas fue hallada dañada, presuntamente perdida por los ladrones durante su huida

El museo del Louvre cerró
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El patrimonio millonario de Juan

El patrimonio millonario de Juan del Val: una productora audiovisual, un chalet en Pozuelo de Alarcón y miles de ejemplares vendidos

Cómo saber si un niño sufre acoso escolar en el colegio y el instituto

A qué hora juegan Vladimir Guerrero Jr y los Blue Jays: todos los partidos de este 19 de octubre

Controversia en ‘Stream Fighters 4’: Westcol veta a Yina Calderón tras su rápida derrota contra Andrea Valdiri

Piter Albeiro se unió a las críticas en contra de Juan Manuel Santos luego de vídeo del expresidente cuestionando a los extremos: “Callese traidor”

INFOBAE AMÉRICA
El último enfermo de ébola

El último enfermo de ébola en RDC recibe el alta y comienza la cuenta atrás para el final del brote

Trump se niega a establecer un calendario concreto sobre el desarme de Hamás pero ve imperativo que suceda

Los Reyes, la Princesa y la Infanta presidirán el jueves el XXXIII Concierto del Coro de la Fundación

Israel aplicará métodos antiterroristas contra la violencia criminal en las comunidades árabes del país

Israel ataca de nuevo en Gaza tras acusar a Hamás de violar el alto el fuego

ENTRETENIMIENTO

Jacob Elordi transforma el dolor

Jacob Elordi transforma el dolor en arte en la nueva “Frankenstein” de Guillermo del Toro

Selena Gomez respondió a Hailey Bieber en un nuevo post críptico: “Esto es un tema de relevancia, no de inteligencia”

Keri Russell habló sobre el cambio más relevante en “La diplomática” y las posibilidades para los personajes

La transformación radical de Eminem: de la adicción y la oscuridad, a la sobriedad, el ejercicio y una nueva vida familiar

Los momentos más impactantes de “Keeping Up With the Kardashians”: el reality que transformó la fama y la cultura pop