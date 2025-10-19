El momento en el que los turistas fueron evacuados del museo del Louvre tras el robo de las joyas

El momento en el que los turistas fueron evacuados del museo de Louvre tras el gran robo de joyas

La mañana de este domingo llegó al Louvre con el mismo bullicio de siempre: filas serpenteantes en los arcos exteriores, cámaras alzadas para capturar los primeros rayos sobre la Venus de Milo, murmullos expectantes de quienes cruzaban la gran pirámide de vidrio soñando ver la sonrisa de la Mona Lisa. Pero algo invisible se desvió del ritual, la rutina se quebró cuando, apenas media hora después de la apertura, una banda de ladrones irrumpió en las entrañas del museo, forzando una ventana para acceder directamente a la legendaria Galería de Apolo, donde resplandece la colección de las joyas de la Corona francesa.

En el centro del patio de cristal, la silueta de la gran pirámide reflejaba la confusión de cientos de visitantes. Voces en distintos idiomas se entreveraban con el eco metálico de los altavoces que ordenaban evacuar. Una guía turística, presionando el micrófono contra los labios, intentó poner calma donde no había certezas. “Estamos justo a mitad del recorrido”, explicó en inglés, entre el sobresalto de su grupo—. Cruzamos la pirámide y… de repente, todos tenemos que salir. Nadie sabe qué ocurrió.

El asalto al Louvre obligó a evacuar a cientos de visitantes y dejó vitrinas vacías en el museo más visitado del mundo (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Esa escena quedó grabada en un video: turistas desorientados avanzaban en fila hacia las salidas, el rumor de la incertidumbre extendiéndose por los corredores, miradas que buscaban respuestas en los guardias y las pantallas de sus teléfonos. El Louvre entero, por un instante, se convirtió en un tablero desordenado, un flujo humano empujado hacia la calle mientras la policía clausuraba accesos y los forenses tomaban el control.

La mañana, hasta entonces idéntica a tantas otras en París, se fracturó con precisión de relojería. Entre las 09:30 y las 09:40, tres o cuatro hombres irrumpieron en la Galería de Apolo usando un brazo articulado para acceder desde el exterior. Armados con sierras eléctricas portátiles, rompieron las vitrinas que custodiaban parte del tesoro nacional: diamantes históricos, joyas reales, piezas únicas que la tradición atribuía a emperadores y reyes.

El golpe duró exactamente siete minutos. “Fue una operación de alta precisión, propia de una banda que había hecho tareas de vigilancia y planificación”, advirtió Laurent Nuñez, ministro del Interior. Los ladrones actuaron bajo la mirada de la ciudad, aún desperezándose: cortaron el vidrio, sustrajeron las piezas y escaparon en motos, perdiéndose entre el tráfico junto al Sena. Afuera, la policía halló una de las joyas, destrozada, a escasa distancia del museo: la corona de la emperatriz Eugenia, desgajada en la fuga.

El asalto al Louvre obligó a evacuar a cientos de visitantes y dejó vitrinas vacías en el museo más visitado del mundo (REUTERS)

El Louvre quedó sumido en un desconcierto silencioso. No se reportaron heridos entre el público, el personal ni los agentes; solo la sensación de haber sido testigos de algo irrepetible e inquietante. La ministra de Cultura, Rachida Dati, llegó temprano para constatar el daño:

“Más allá de su valor económico, las piezas robadas son parte de la memoria y el patrimonio colectivo de Francia, declaró, con la mirada fija en las vitrinas vacías”.

Las imágenes del video recorrieron redes sociales y canales internacionales: visitantes incrédulos, cámaras girando para documentar la extrañeza, soldados armados patrullando la explanada. “El robo tuvo lugar en la galería que alberga los diamantes Regent, Sancy y Hortensia, y el famoso collar de esmeraldas y diamantes de la emperatriz María Luisa”, especificó más tarde una fuente cercana a la investigación. El botín, todavía en evaluación, representa un golpe no solo al arte sino a la propia historia francesa.

El robo, ejecutado en siete minutos, puso en evidencia la vulnerabilidad de la seguridad en los grandes museos franceses (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La respuesta policial fue inmediata. Equipos de la Brigada de represión contra el crimen organizado y la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales tomaron el control de la escena. Cordones, cintas, uniformes, caminatas aceleradas: por unas horas, el museo más visitado del mundo se transformó en fortaleza asediada y escenario forense.

Mientras tanto, afuera, la vida seguía: barcas turísticas navegaban cerca de la ribera del Sena y los vendedores ambulantes intentaban retener a una clientela aturdida.

El pasado reciente añadía peso a la tragedia: en 2024, el Louvre recibió a 8,7 millones de visitantes, el 80% extranjeros. Los sindicatos y el personal llevan meses advirtiendo sobre la erosión de la seguridad interna, el agotamiento del equipo y la vulnerabilidad de los grandes museos ante el empuje de un turismo cada vez más masivo y la falta de recursos materiales.

La policía y brigadas especializadas tomaron el control del Louvre tras el asalto, sin reportar heridos (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

No era la primera alerta. En los últimos años, varios museos franceses sufrieron robos espectaculares: en septiembre se llevaron muestras de oro nativo del Museo Nacional de Historia Natural; el año pasado, el Cognacq-Jay fue asaltado a plena luz por un comando armado de hachas y bates de béisbol. “Sabemos muy bien que existen vulnerabilidades en los museos franceses”, reconoció esta vez Nuñez, quien recordó que el Ministerio de Cultura desplegó recientemente un ‘plan de seguridad’ que también involucraba al Louvre.

El asalto trajo a la memoria viejas cicatrices: en 1911, la Mona Lisa desapareció de su marco y tardó dos años en regresar, convertida en la pintura más célebre del planeta. Aquella vez, el robo engrandeció la leyenda; hoy, revive la pregunta por los límites de la protección ante criminales decididos y coordinados.

El Estado respondió con promesas renovadas. Este mismo año, el presidente Emmanuel Macron anunció una inversión de 700 millones de euros en el proyecto “Nuevo Renacimiento del Louvre” para modernizar la infraestructura y ofrecer una galería exclusiva a la Mona Lisa en 2031. Pero, en palabras de un trabajador, “el alivio tarda en llegar hasta quienes recorren las salas día tras día, expuestos a todo tipo de riesgos invisibles”.