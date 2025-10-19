El museo del Louvre de París cerró tras un robo ocurrido al inicio de sus actividades este domingo

Un robo se registró este domingo por la mañana en el museo del Louvre de París, incidente que llevó al cierre total del recinto durante toda la jornada. Según informó la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, a través de un mensaje en su cuenta de X, el suceso tuvo lugar en el momento de la apertura del museo, sin que se reportaran heridos como consecuencia del hecho.
Dati confirmó que se desplazó personalmente hasta el lugar tras ser informada sobre el incidente. El Louvre anunció en su cuenta oficial de X que permanecería cerrado este domingo, citando “razones excepcionales”, sin aportar detalles adicionales sobre el desarrollo del atraco o la reanudación de sus actividades.
Noticia en desarrollo...
