Mundo

El museo del Louvre de París cerró tras un robo ocurrido al inicio de sus actividades este domingo

El centro cultural más visitado del mundo suspendió sus visitas después del incidente, según confirmó la ministra de Cultura de Francia

Guardar
Robo obliga al cierre total
Robo obliga al cierre total del Louvre en París (REUTERS/ARCHIVO)

Un robo se registró este domingo por la mañana en el museo del Louvre de París, incidente que llevó al cierre total del recinto durante toda la jornada. Según informó la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, a través de un mensaje en su cuenta de X, el suceso tuvo lugar en el momento de la apertura del museo, sin que se reportaran heridos como consecuencia del hecho.

Dati confirmó que se desplazó personalmente hasta el lugar tras ser informada sobre el incidente. El Louvre anunció en su cuenta oficial de X que permanecería cerrado este domingo, citando “razones excepcionales”, sin aportar detalles adicionales sobre el desarrollo del atraco o la reanudación de sus actividades.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Robo Museo del Louvre Rachida Dati Ministerio de Cultura de Francia París Francia Seguridad Arte AtracoÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Más de 22.000 personas evacuadas y cinco muertos en Filipinas por la llegada de la tormenta tropical “Ramil”

Miles de residentes fueron desplazados en Calabarzon y Bicolandia ante la llegada del fenómeno meteorológico. El tifón amenaza con lluvias torrenciales, inundaciones y olas de hasta dos metros, según autoridades locales

Más de 22.000 personas evacuadas

El rincón del Atlántico que se volvió famoso por James Bond y hoy atrae a miles de aventureros

Entre acantilados, vientos furiosos y un mar impredecible, este sitio se convirtió en un destino de culto tras aparecer en “No Time to Die”

El rincón del Atlántico que

Surtsey, la isla intocable: cómo la vida floreció sin intervención humana en el Atlántico

Formada por una erupción en 1963 frente a las costas de Islandia, se transformó en un laboratorio natural único

Surtsey, la isla intocable: cómo

El papa canonizó por primera vez a dos beatos de Venezuela: José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

La santificación, aprobada por el papa Francisco antes de su muerte, marca un momento clave para la fe católica en el país sudamericano, en medio de las denuncias por las detenciones ilegales en manos del régimen de Nicolás Maduro

El papa canonizó por primera

Las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron uno de los dos cuerpos de rehenes entregados por Hamas

Los restos de Ronen Engel fueron devueltos este sábado. El proceso de identificación de víctimas sigue activo, mientras las autoridades israelíes reiteran su compromiso de repatriar a todos los cautivos asesinados por el grupo terrorista

Las Fuerzas de Defensa de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Exfuncionaria alerta que la CUN,

Exfuncionaria alerta que la CUN, como la Universidad San José con Juliana Guerrero, gradúa sin cumplir requisitos académicos: “Es la punta del iceberg”

Un tren de borrascas marcará el tiempo en el norte del país: estas son las zonas en las que más lloverá

Colombia cierra temporalmente la frontera con Venezuela por elecciones de Consejos de Juventud

Un intento de atraco en el Louvre obliga a cerrar el museo: la policía francesa investiga los hechos

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Lima

INFOBAE AMÉRICA
El extremista Ben Gvir exige

El extremista Ben Gvir exige a Netanyahu que reanude sus ataques "a plena potencia" contra Gaza

El local Agius se impone en Moto2 con Moreira tercero y Manu González séptimo

Jenny Llada sorprende defendiendo a Bárbara Rey de las críticas en 'Bailando con las estrellas'

Primera reacción de Julián Contreras tras la entrevista de Lourdes Montes

Aless Gibaja desea que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se casen pronto

ENTRETENIMIENTO

La transformación radical de Eminem:

La transformación radical de Eminem: de la adicción y la oscuridad, a la sobriedad, el ejercicio y una nueva vida familiar

Los momentos más impactantes de “Keeping Up With the Kardashians”: el reality que transformó la fama y la cultura pop

Las impactantes revelaciones del nuevo libro de Kevin Federline y cómo reabre viejas heridas con Britney Spears

El ex esposo de Denise Richards fue arrestado en una corte de Los Ángeles por múltiples cargos de violencia doméstica

Eminem se enamoró de su estilista de confianza, Katrina Malota, tras años de amistad y trabajo