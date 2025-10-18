Mundo

El régimen de Irán afirmó que ya no está sujeto a las restricciones sobre su programa nuclear

El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó un comunicado con motivo a la expiración del acuerdo firmado hace 10 años con las potencias occidentales

Irán afirmó que ya no está sujeto a las restricciones sobre su programa nuclear (Europa Press/Archivo)

El régimen de Irán declaró este sábado que ya no está sujeto a las restricciones impuestas a su programa nuclear por el acuerdo internacional firmado hace 10 años con las grandes potencias, el cual acaba de expirar.

Todas las disposiciones (del acuerdo), incluidas las restricciones previstas para el programa nuclear iraní y los mecanismos relacionados, se consideran terminadas”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní en un comunicado publicado con motivo de la expiración del pacto.

En el comunicado, Irán expresó que “sigue firmemente comprometido con la diplomacia”.

En 2015, Irán firmó un acuerdo en Viena con Alemania, China, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia en el cual se comprometió a limitar su programa nuclear a fines civiles, a cambio del levantamiento de sanciones contra su economía.

El canciller del régimen iraní, Abbas Araqhchi (REUTERS/Umit Bektas/Archivo)

La fecha de expiración del acuerdo se fijó para el 18 de octubre de 2025, es decir, 10 años después de la ratificación del texto por la ONU, mediante la resolución 2231.

Estados Unidos se retiró unilateralmente del pacto en 2018, durante el primer mandato del presidente Donald Trump, y restableció sus sanciones.

Entonces, el régimen de Irán comenzó a desligarse progresivamente de sus compromisos, especialmente del respeto de las cotas de enriquecimiento de uranio establecido en 3,67%.

Este acuerdo preveía, además, una estricta supervisión de su programa nuclear por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), una agencia de la ONU.

Según la OIEA, Irán es así el único país sin armas nucleares que enriquece uranio a un nivel elevado (60%), cercano a la cota del 90% necesaria para fabricar una bomba atómica, pero Teherán defiende que sus actividades no tienen un objetivo militar.

Una imagen satelital muestra cráteres de ataques aéreos sobre las salas de centrifugación subterráneas de la Instalación de Enriquecimiento de Natanz (Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Irán suspendió su cooperación con los inspectores del OIEA tras la breve guerra de junio con Israel, durante la cual el ejército israelí bombardeó numerosos objetivos vinculados al programa nuclear y balístico iraní.

A esta campaña se sumó Estados Unidos, que el 22 de junio atacó las instalaciones de Fordo, Natanz e Isfahán.

Esta ofensiva israelí desbarató las negociaciones indirectas que estaban en curso entre Irán y Estados Unidos.

Reino Unido, Francia y Alemania activaron en agosto un mecanismo denominado “snapback” para restablecer en un plazo de 30 días las sanciones, porque consideraron que Teherán no hizo “gestos concretos” para explicar la naturaleza de su programa nuclear.

A finales de septiembre restablecieron las sanciones de la ONU.

