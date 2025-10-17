Mundo

Sus padres decían que estaba desaparecida pero llevaba 27 años secuestrada en su propia casa

Mirella fue encontrada en Swietochlowice, Polonia. Nunca había visitado a un médico, ni obtenido un documento de identidad, ni siquiera había salido a caminar o se había asomado al balcón

Por Nazareno Rosen

La policía encontró a Mirella tras 27 años de desaparición en el apartamento de sus padres en Świętochłowice, Polonia

Mirella, una mujer de 42 años, fue hallada con vida en Świętochłowice, al sur de Polonia y a unos 290 kilómetros de Varsovia, tras permanecer desaparecida durante casi tres décadas.

La policía localizó a la mujer el 29 de julio de 2025, después de recibir un aviso por una disputa doméstica, según informó el medio polaco Katowice, pero el caso salió a la luz pública ahora, meses después, gracias a una colecta solidaria organizada por vecinos.

El descubrimiento de Mirella se produjo cuando agentes acudieron al domicilio familiar tras una llamada por disturbios. Al llegar, la madre de Mirella, de 81 años, negó cualquier altercado, pero los policías notaron que había alguien más además de la mujer. Los agentes notaron de inmediato el grave deterioro físico de Mirella, con lesiones visibles en las piernas, lo que motivó la intervención de los servicios médicos de emergencia, según detalló The Sun.

Según informes, Mirella se encontraba en un muy mal estado de salud y mostraba lesiones visibles en sus piernas

Mirella fue trasladada de urgencia al hospital, donde los médicos determinaron que su vida corría peligro inminente debido a una infección avanzada. De acuerdo con los organizadores de la colecta solidaria citados por Daily Mail, los profesionales sanitarios concluyeron que la mujer estaba “a solo días de la muerte”.

Durante su estancia hospitalaria, que se prolongó por dos meses, Mirella recibió tratamiento intensivo. Los vecinos, impactados por la situación, pusieron en marcha una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos médicos y de rehabilitación. Uno de los organizadores relató en redes sociales, según The Sun, que Mirella nunca había visitado a un médico, ni obtenido un documento de identidad, ni siquiera salido a caminar o asomarse al balcón.

Su estado de salud era tan precario que requería atención odontológica y capilar urgente, ya que tanto su cabello como sus dientes presentaban un deterioro severo.

La historia de Mirella se remonta a 1998, cuando, con apenas 15 años, desapareció de la vida pública. Según reseña PEOPLE, la joven fue retirada de la escuela secundaria en septiembre de 1997 a petición de sus padres, sin que existieran señales previas de alarma en su entorno escolar. Desde entonces, los padres sostuvieron ante los vecinos que su hija había desaparecido, una versión que nadie cuestionó durante años. Los residentes del edificio creían que solo vivía el matrimonio de edad avanzada en el piso, y la ausencia de Mirella pasó inadvertida para la comunidad.

A pesar de la gravedad de su estado físico y del aislamiento al que estuvo sometida. En declaraciones recogidas por People, la propia Mirella afirmó: “No he salido durante mucho tiempo, no lo recuerdo”.

Mirella nunca había visitado a un médico ni obtenido documentos de identidad durante su encierro, ni siquiera salido al balcón

La reacción de las autoridades no se hizo esperar. La fiscal Sabina Kuśmierska explicó a Katowice que “se están recopilando pruebas y se verificarán todas las declaraciones. Hay muchas líneas de investigación; aún no hemos interrogado a los padres ni a los vecinos. La investigación se centra en posibles abusos psicológicos y físicos”.

Por su parte, la fiscal Agnieszka Kwatera confirmó la apertura formal de un proceso penal.

El caso de Mirella ha generado una ola de solidaridad en Świętochłowice y ha reavivado el debate sobre la capacidad de las instituciones y la sociedad para detectar y prevenir situaciones de abuso prolongado. La colecta solidaria impulsada por los vecinos permitió que la historia saliera a la luz y que Mirella recibiera la atención médica necesaria.

Testimonios recogidos por The Sun subrayan el impacto de la reclusión en la vida de Mirella: “Ella misma dice que nunca ha visto cómo se ha desarrollado su ciudad, que está atrasada en todo, que se ha perdido tantas cosas, nunca ha ido al médico, nunca ha obtenido un documento de identidad, nunca ha dado un simple paseo ni siquiera ha salido al balcón”.

A pesar de la atención mediática y la investigación en curso, persisten numerosas incógnitas sobre lo ocurrido durante los 27 años de encierro de Mirella. Mientras la sociedad polaca exige respuestas, el caso sigue abierto y la verdad sobre las circunstancias que llevaron a la desaparición de una joven de 15 años aún espera ser esclarecida.

Comprar en vez de alquilar: un punto de inflexión en el mercado inmobiliario

Hamás pide a mediadores "dar seguimiento" a las cláusulas del pacto con Israel, especialmente sobre ayuda

Quentin Tarantino revela cuál es la única trilogía perfecta del cine: "Es algo que no suele ocurrir nunca"

