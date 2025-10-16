Quién es el coronel Randrianirina, líder de los militares amotinados que tomaron el poder en Madagascar

Una base militar malgache da la bienvenida al coronel Michael Randrianirina después de que este asuma el poder durante una protesta nacional liderada por jóvenes por los frecuentes cortes de electricidad y la escasez de agua, en Antananarivo, Madagascar, el 14 de octubre de 2025. REUTERS/Zo Andrianjafy

El coronel Michael Randrianirina ya se había convertido en el rostro del motín militar de Madagascar cuando, el martes, se presentó uniformado frente al palacio presidencial y declaró a la AFP que el ejército había “tomado el poder”.

El comandante de 51 años con antecedentes de oposición al presidente Andry Rajoelina saltó a la fama el sábado como líder del contingente amotinado CAPSAT, declarando en una declaración en video que “rechazarían órdenes de disparar” contra los manifestantes antigubernamentales.

Fue un punto de inflexión en un levantamiento liderado por jóvenes que comenzó el 25 de septiembre: Rajoelina huyó del país ese fin de semana y fue destituido días después por deserción del cargo.

Randrianirina, de apariencia impecable, que prestará juramento como presidente el viernes ante el tribunal superior del país, se ha comprometido a liderar la empobrecida isla del Océano Índico a través de una transición hacia un liderazgo civil que, según dijo, duraría menos de dos años.

El coronel Michael Randrianirina llega con miembros del ejército para unirse a los manifestantes reunidos frente al ayuntamiento en la Avenida Independencia durante una manifestación nacional liderada por jóvenes contra los frecuentes cortes de electricidad y la escasez de agua, en Antananarivo, Madagascar, el 14 de octubre de 2025. REUTERS/Zo Andrianjafy

Arresto por acusaciones de golpe de Estado

Randrianirina, exgobernador del distrito sureño de Androy, fue arrestado en noviembre de 2023 acusado de conspirar para dar un golpe de Estado poco antes de las controvertidas elecciones que devolvieron a Rajoelina al poder.

Según se informa, el arresto fue ordenado por el general Richard Ravalomanana, aliado de Rajoelina y ex presidente del Senado, cuya destitución el domingo había estado entre las demandas de un movimiento de protesta que duró semanas.

Puesto bajo arresto domiciliario junto a su presunto cómplice, Thierry Rampanarivo, y recluido en un hospital militar, Randrianirina fue condenado a principios de 2024 a un año de prisión condicional por “atentar contra la seguridad nacional”.

“Salimos a principios de febrero (de 2024) y retomamos nuestro estatus de oficiales en la sombra”, declaró Randrianirina a la AFP el sábado.

El coronel Michael Randrianirina habla en el escenario después de unirse a los manifestantes reunidos frente al ayuntamiento en la Avenida Independencia durante una manifestación nacional liderada por jóvenes contra los frecuentes cortes de energía y la escasez de agua, en Antananarivo, Madagascar, el 14 de octubre de 2025. REUTERS/Siphiwe Sibeko

“No tenía obligaciones”, dijo. “Trabajaba en casa, cocinaba, jugaba al fútbol”.

Cuando Randrianirina y otros soldados de CAPSAT rompieron filas para denunciar la violenta represión de más de dos semanas de protestas lideradas por jóvenes y se unieron a miles de personas que marchaban en Antananarivo el fin de semana, se convirtió en el rostro militar del movimiento que finalmente forzó la partida de Rajoelina.

“Su postura valiente... y su imagen como hombre de fe de la Iglesia Luterana reforzaron su legitimidad”, dijo la analista e investigadora Velomahanina Razakamaharavo.

“En este contexto, el ejército fue percibido como el último bastión contra la violencia, la institución capaz de detener la represión y restablecer el orden”, afirmó.

Oficiales militares malgaches participan en un desfile para dar la bienvenida al coronel Michael Randrianirina a la base después de que este asuma el poder durante una protesta nacional liderada por jóvenes por los frecuentes cortes de electricidad y la escasez de agua, en Antananarivo, Madagascar, el 14 de octubre de 2025. REUTERS/Zo Andrianjafy

Motín del CAPSAT de 2009

El contingente CAPSAT, una división del ejército principalmente responsable de la administración, el personal y la logística, también tiene un peso simbólico, ya que jugó un papel central en el golpe de 2009 que llevó a Rajoelina al poder.

En marzo de 2009, los soldados estacionados en la base del distrito de Soanierana, a unos seis kilómetros (cuatro millas) del centro de Antananarivo, se amotinaron para protestar contra la represión del entonces presidente Marc Ravalomanana contra un movimiento de oposición que duraba tres meses.

“El motín, encabezado por los coroneles Charles Andrianasoavina y Lylison René de Rolland, alteró el equilibrio de poder y condujo a la toma del poder por parte de Rajoelina”, afirmó Razakamaharavo.

Rolland, también acusado de “socavar la seguridad nacional” en 2017, estuvo junto a Randrianirina el sábado cuando el CAPSAT se amotinó una vez más.

Oficiales militares malgaches dan la bienvenida al coronel Michael Randrianirina a la base después de que este afirmara asumir el poder durante una protesta nacional liderada por jóvenes por los frecuentes cortes de electricidad y la escasez de agua, en Antananarivo, Madagascar, el 14 de octubre de 2025. REUTERS/Zo Andrianjafy

“Si bien el pasado de CAPSAT sigue siendo controvertido (heroico para algunos, criticado por otros), ahora se lo considera un actor central en el movimiento 2025”, declaró Razakamaharavo a la AFP.

Antes de su investidura el viernes, Randrianirina prometió elecciones en 18 a 24 meses y dijo que la transición incluiría la reestructuración de las principales instituciones.

Insistió en que no hubo golpe de Estado. “Un golpe de Estado es cuando los soldados entran al palacio presidencial con armas, disparan y hay derramamiento de sangre”, declaró a la prensa el jueves.

“Estamos en un proceso que sigue el proceso legal. Ahora vamos a trabajar duro y muy rápido para no decepcionar a la gente”, dijo.

“Este es un momento crucial para las fuerzas armadas”, dijo Razakamaharavo.

(con información de AFP)