Las memorias póstumas de Virginia Giuffre: “El príncipe Andrew creía que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento“

En “La chica de nadie”, la víctima detalló los encuentros íntimos que tuvo con el duque de York cuando ella era menor de edad y formaba parte del séquito de adolescentes que manejaban Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell

Un retrato del príncipe Andrew, duque de York, en las calles de Londres (REUTERS/John Sibley/Archivo)

El príncipe Andrés de Gran Bretaña se comportó como si tener relaciones sexuales con Virginia Giuffre, que entonces tenía 17 años, fuera su “derecho de nacimiento“, según las acusaciones en sus memorias póstumas.

En “Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice” (“La chica de nadie: memorias de una superviviente del abuso y la lucha por la justicia”), Giuffre, la mujer en el centro del escándalo de Jeffrey Epstein, dijo que tuvo relaciones sexuales con Andrew en tres ocasiones distintas, incluso cuando era menor de 18 años.

Giuffre saltó a la fama pública después de alegar que el financiero estadounidense caído en desgracia Epstein la utilizó como esclava sexual y que Andrew la había agredido.

Andrew, de 65 años, ha negado repetidamente las acusaciones de Giuffre y ha evitado el juicio pagando un acuerdo multimillonario.

En extractos publicados por The Guardian, Giuffre describe su encuentro con el príncipe, hermano menor del rey Carlos III, en Londres en marzo de 2001.

Virginia Giuffre.

Supuestamente le pidieron a Andrew que adivinara su edad, lo cual hizo correctamente y agregó a modo de explicación: “Mis hijas son un poco más jóvenes que tú”.

Giuffre y Andrew fueron más tarde al club nocturno Tramp en el centro de Londres, donde ella dijo que él era “un bailarín un poco torpe, y recuerdo que sudaba profusamente”.

Más tarde regresaron a la casa en Londres de Ghislaine Maxwell, socia y ex novia de Epstein, donde tuvieron relaciones sexuales, alegó Giuffre en el libro que saldrá la próxima semana.

“Él era bastante amigable, pero aún así se sentía con derecho, como si creyera que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento“, escribió.

A la mañana siguiente, Maxwell supuestamente le dijo: “Lo hiciste bien. El príncipe se divirtió“.

El príncipe Andrés y Virginia Roberts (ahora Giuffre). Foto © 2019 Eliot Press/The Grosby Group

Ella dijo que Epstein le pagó 15.000 dólares por “servir al hombre al que los tabloides llamaban Randy Andy”.

Epstein se quitó la vida en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba el juicio por tráfico de niñas menores de edad con fines sexuales.

Maxwell, de 63 años, fue sentenciada en Estados Unidos en 2022 a 20 años de prisión por reclutar niñas menores de edad para Epstein.

Giuffre, ciudadana estadounidense y australiana, murió en su granja en Australia Occidental el 25 de abril.

La asociación de Andrew con Epstein dejó su reputación hecha pedazos y lo convirtió en una fuente de vergüenza para el rey.

El magnate financiero estadounidense Jeffrey Epstein aparece en una fotografía tomada para el registro de delincuentes sexuales de la División de Servicios de Justicia Penal del Estado de Nueva York el 28 de marzo de 2017 y obtenida por Reuters el 10 de julio de 2019. New York State Division of Criminal Justice Services/Distribuida vía REUTERS.

En una devastadora entrevista televisiva de 2019, Andrew, alguna vez aclamado como un apuesto héroe de guerra que sirvió como piloto de helicóptero en la Guerra de las Malvinas, negó haber conocido a Giuffre y defendió su amistad con Epstein.

Ahora sus apariciones son cada vez más raras y su índice de popularidad ha caído a un mínimo histórico, una caída ignominiosa para el príncipe, considerado el hijo favorito de la difunta reina Isabel II.

(con información de AFP)

