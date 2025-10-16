Mundo

Israel confirmó la identidad de los dos rehenes asesinados y entregados por los terroristas de Hamas

El Ejército israelí informó que el Instituto Forense Abu Kabir confirmó que los cuerpos devueltos en la noche del miércoles corresponden a los cautivos fallecidos Inbar Hayman y el sargento mayor Muhammad al-Atarash


Un convoy que transporta los
Un convoy que transporta los cuerpos de rehenes fallecidos, secuestrados durante el mortífero atentado del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamás, llega al centro forense de Abu Kabir (REUTERS/Hannah McKay)

El Centro Nacional de Medicina Forense de Abu Kabir en Israel confirmó que Inbar Hayman, de 27 años, y el sargento mayor Muhammad al-Atarash, de 39, fueron los dos rehenes fallecidos que regresaron a Israel la noche del miércoles tras ser entregados por el grupo terrorista Hamas, informó la Oficina del Primer Ministro (OMP) y las Fuerzas de Defensa de Israel el jueves por la mañana.

El gobierno israelí expresó que “comparte el profundo dolor de las familias de Hayman y al-Atarash y de todas las familias de los secuestrados caídos”. La identificación se realizó en coordinación con la Policía de Israel y el Rabinato Militar.

La investigación forense determinó que Hayman fue asesinada durante la masacre del 7 de octubre de 2023 en el festival Nova y que sus restos fueron trasladados a la Franja de Gaza. Tenía 27 años y fue declarada asesinada el 15 de diciembre de 2023, dejando a sus padres y a un hermano. Ella era la última rehén femenina que aún permanecía detenida en Gaza.

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas la describió como “talentosa, cariñosa e inclusiva”, destacando su trayectoria como grafitera bajo los apodos “Pink” y “Raven”, y señaló que asistió al festival como “ayudante” para apoyar a los bailarines que no se sentían bien.

Inbar Hayman, rehén israelí secuestrada
Inbar Hayman, rehén israelí secuestrada en el mortífero ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 (REUTERS)

El sargento mayor al-Atarash, rastreador de la Brigada de Gaza de las FDI, murió el 7 de octubre de 2023 y fue declarado fallecido en junio de 2024. Tenía 39 años y dejó padres, hermanos, dos esposas y 13 hijos. El foro lo describió como “un tipo serio que se preocupaba por todos”, con especial cariño por los caballos que criaba y con el sueño de establecer su propia granja.

El comunicado de la OMP añadió que “el Gobierno y toda la Oficina de Seguridad Pública de Israel están decididos, comprometidos y trabajan incansablemente para devolver a todos nuestros secuestrados caídos para que reciban un entierro digno en su propio país”.

Hasta el momento, además de los rehenes vivos, el grupo terrorista Hamas ha liberado a Israel los restos de nueve rehenes fallecidos, y 19 rehenes fallecidos permanecen en Gaza.

Muhammad Al-Atarash, rehén israelí secuestrado
Muhammad Al-Atarash, rehén israelí secuestrado en el mortífero atentado perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023 (REUTERS)

Hamas no identificó los restos en el momento de la entrega, igual que ocurrió el día anterior, cuando se determinó que uno de los cuatro cuerpos que supuestamente pertenecían a rehenes muertos que entregó era de un palestino.

Mientras los restos eran trasladados fuera de Gaza, el ministro de Defensa Israel Katz advirtió el miércoles que había ordenado a los militares preparar un “plan para aplastar” al grupo y amenazó con reanudar las operaciones si Hamas no respetaba el alto el fuego.

En un comunicado, la oficina de Katz sostuvo: “Si Hamas se niega a cumplir el acuerdo, Israel, en coordinación con Estados Unidos, reanudará los combates y actuará para lograr una derrota total de Hamas, cambiar la realidad en Gaza y lograr todos los objetivos de la guerra”.

En contraste, el brazo armado del grupo terrorista aseguró antes de la entrega que había cumplido sus obligaciones bajo el cese del fuego respaldado por Estados Unidos, devolviendo a Israel “todos los rehenes vivos y los cuerpos de todos los cautivos muertos ‘a los que pudo llegar’”.

Hamas no identificó los restos
Hamas no identificó los restos en el momento de la entrega, igual que ocurrió el día anterior, cuando se determinó que uno de los cuatro cuerpos que supuestamente pertenecían a rehenes muertos que entregó era de un palestino (REUTERS)

Sobre los restos que no fueron entregados, Hamas advirtió que su localización exige recursos especializados: “Lo que queda de los cuerpos de los rehenes -que no fueron devueltos- requiere un gran esfuerzo y equipo especial para buscarlos, y estamos haciendo grandes esfuerzos para resolver este problema”.

