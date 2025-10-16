Mundo

Azotados hasta sangrar y arrojados a pozos casi sin aire: nuevos y estremecedores relatos de los rehenes israelíes liberados

Los cautivos del grupo terrorista Hamas pasaron semanas en espacios muy reducidos, con golpizas repetidas y confinamiento casi herméticos, mientras eran sometidos a amenazas y presiones para quebrar su voluntad

Guardar
El rehén israelí Segev Kalfon,
El rehén israelí Segev Kalfon, retenido en Gaza desde el ataque mortal de Hamas del 7 de octubre de 2023, es abrazado por sus seres queridos tras ser liberado como parte de un intercambio de prisioneros y un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas (REUTERS)

Encerrados en jaulas sin espacio para moverse, azotados hasta sangrar, arrojados a pozos donde apenas se podía respirar y obligados a pasar días con las extremidades esposadas: así describieron los familiares de los rehenes israelíes el sufrimiento que sus seres queridos vivieron en Gaza durante más de setecientos días bajo custodia del grupo terrorista Hamas.

Las narraciones recabadas en hospitales israelíes muestran condiciones de privación total, agresiones físicas reiteradas, constantes amenazas y estrategias de degradación empleadas por los captores.

Siempre supimos que tenía la fuerza emocional para sobrevivir, pero lo que logró supera cualquier expectativa”, relató Idit Ohel, madre de Alon Ohel, al explicar que su hijo soportó dos años con esquirlas en el ojo derecho y la cabeza, y que ahora regresa con visión limitada y requerirá una cirugía en el Centro Médico Rabin.

Según explicó Itai Pessach, subdirector del Centro Médico Sheba, “cada uno de ellos ha soportado adversidades indescriptibles y horrores, y el camino hacia su recuperación será muy largo”. Pessach lidera el equipo que trata a diez de los rehenes recién liberados, cuyas historias coinciden en el uso sistemático de la violencia.

Alon Ohel, rehén israelí liberado
Alon Ohel, rehén israelí liberado tras permanecer en Gaza desde el mortal ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, se reunió con su familia en Reim (REUTERS)

Rom Braslavski, de acuerdo con su madre, fue azotado y golpeado con objetos cuyo nombre prefiere no repetir: “Él aguantó porque sabía que un día terminaría”, señaló Tami Braslavski.

El cautiverio implicó traslados constantes para impedir cualquier sentido de estabilidad. Tras intentar escapar, Avinatan Or fue encadenado en una celda, donde permaneció solo y sometido a nuevos castigos.

Fue esposado a los barrotes, en un espacio tan alto como seis pies y tan largo como el colchón. Puedes llamarlo una jaula”, aseguró su padre Yaron Or. Al mismo tiempo, otros rehenes como Yosef-Haim Ohana fueron arrojados a fosas subterráneas con otros seis cautivos, sin poder sentarse ni acostarse y con aire insuficiente, relató su padre, Rabino Avi Ohana.

Solo podían apoyarse de pie, le faltaba oxígeno. Lo sostuvo pensar en su familia”, dijo.

El padre de Or describió que, aunque no lo dejaron morir de hambre, su hijo regresó extremadamente delgado. El maltrato incluyó presiones para lograr conversiones al islam con la promesa de un mejor trato y comida adicional.

Intentaron convencerlo de que Israel ya no luchaba por ellos, diciendo que el país había colapsado y que miles de soldados habían muerto”, reveló la madre de Braslavski.

Tras intentar escapar, Avinatan Or fue encadenado
Tras intentar escapar, Avinatan Or fue encadenado en una celda, donde permaneció solo y sometido a nuevos castigos (REUTERS/Stoyan Nenov)

Las técnicas de aislamiento combinaban la violencia física y el terror psicológico. Los guardias obligaron a los cautivos a escuchar transmisiones religiosas, pero algunos lograron manipular el aparato para sintonizar la radio del ejército israelí. “Dijo: ‘¡Mi padre está vivo!’, y eso le dio nuevas fuerzas”, compartió el rabino Ohana.

Hubo gestos de resistencia. Braslavski, esposado de pies y manos, usó una llama improvisada para cocinar algo de pasta, quemando la ropa de un guardia. Esta acción lo llevó a ser trasladado a un espacio apenas menos restrictivo. En el caso de Nimrod Cohen, militar israelí, los castigos físicos y el encierro en un túnel durante casi un año y medio fueron aún más severos. Su hermano Yotam Cohen relató que fue interrogado bajo vendas, golpeado y aislado debido a su rango.

La salida del cautiverio constituye solo el primer paso hacia la recuperación. De acuerdo con Pessach, “la presencia de sus familias es fundamental para el proceso de sanación”. El personal médico dice que responderán bien, aunque el proceso demandará semanas o incluso años.

En el caso de Nimrod Cohen,
En el caso de Nimrod Cohen, militar israelí, los castigos físicos y el encierro en un túnel durante casi un año y medio fueron aún más severos

El cuerpo recuerda esos más de 700 días de cautiverio y hambre”, explicó Michal Steinman, directora de enfermería del Centro Médico Rabin, refiriéndose a los cuadros de desnutrición y otros daños diagnosticados.

La emoción del reencuentro familiar ha marcado la primera etapa tras la liberación. Gali Berman, liberada junto a su hermano gemelo Ziv, compartió con el presidente Isaac Herzog que no supieron si volverían a verse hasta el último momento. En declaraciones públicas, madres como Sylvia Cunio gritaron ante la prensa la magnitud del alivio: “¡Mis hijos están en casa!”.

Temas Relacionados

IsraelMedio OrienteRehenes israelíesHamasÚltimas Noticias AméricaTerrorismoCentro Médico ShebaItai PessachEstados UnidosLiberación de rehenes

Últimas Noticias

Drones ucranianos golpearon una refinería clave de Rusia en respuesta a los ataques de Moscú contra su red eléctrica

El bombardeo alcanzó el complejo petrolero de Saratov, uno de los más antiguos y relevantes del sector energético ruso, lo que obligó al cierre temporal de operaciones

Drones ucranianos golpearon una refinería

El Banco Mundial impulsa la electrificación para transformar la economía y el empleo en África

Nuevas inversiones buscan transformar el tejido productivo y abrir oportunidades laborales en sectores clave de la región

El Banco Mundial impulsa la

Quién es el coronel Randrianirina, líder de los militares amotinados que tomaron el poder en Madagascar

Al mando del contingente CAPSAT, el uniformado se prepara para jurar como presidente interino tras la salida de Andry Rajoelina. Promete una transición hacia un gobierno civil en menos de dos años

Quién es el coronel Randrianirina,

Las memorias póstumas de Virginia Giuffre: “El príncipe Andrew creía que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento“

En “La chica de nadie”, la víctima detalló los encuentros íntimos que tuvo con el duque de York cuando ella era menor de edad y formaba parte del séquito de adolescentes que manejaban Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell

Las memorias póstumas de Virginia

Ucrania registró más de mil cubanos en las filas del ejército ruso: 96 murieron o desaparecieron en combate

La investigacion de la inteligencia de Kiev pone cifras concretas a una estimacipon anticipada por EEUU sobre mercenarios de la isla caribeña. La dictadura de La Habana niega cualquier implicación oficial en la guerra

Ucrania registró más de mil
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Disparos y bombas molotov: mataron

Disparos y bombas molotov: mataron a un hombre durante un salvaje enfrentamiento entre bandas

Asi luce el exterior del Congreso, donde se desató el enfrentamiento entre manifestantes y la PNP durante la marcha nacional

Rigen alertas amarillas por tormenta en 7 provincias: cuándo vuelven las lluvias a CABA

La gasolina más barata y más cara de Lima este 16 de octubre

Se registra sismo en Salina Cruz, Oaxaca

INFOBAE AMÉRICA
VÍDEO: Díaz proclama que España

VÍDEO: Díaz proclama que España seguirá firme con el gasto militar: "No nos vamos a someter ni somos súbditos de Trump"

SGAE galardona a la escritora Julia Ruiz Carazo con el Premio Teatro Infantil por su obra 'Speed Queen'

LastPass advierte sobre una campaña fraudulenta que genera urgencia con un hackeo para robar las claves de los usuarios

Bruselas quiere que el muro antidrones esté operativo a finales de 2027 en coordinación con la OTAN

El Bundesbank prevé un estancamiento de Alemania en el tercer trimestre, "en el mejor de los casos"

ENTRETENIMIENTO

¿Bill Murray como Batman? La

¿Bill Murray como Batman? La versión que Hollywood estuvo a punto de filmar en los años 80

Kim Kardashian desafía a sus críticos: “Si realmente creen que es fácil, que lo intenten”

¡AYUDA! revela su primer avance y desata expectativas

De “Two Hands” a recuerdos imborrables: Rose Byrne reveló cómo Heath Ledger cambió su vida

“Nunca me imaginé que mi vida estaría tan expuesta”: la contundente confesión de Julia Roberts sobre la fama