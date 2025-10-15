Mundo

“Poder de fuego” para Ucrania: Estados Unidos aseguró que las naciones europeas aumentan la compra de armas para Kiev

Durante la reunión de ministros de la OTAN en Bruselas, el secretario de Defensa de la Washington, Pete Hegseth, dijo que enviarán más armamento para resistir la invasión rusa

Guardar
El secretario de Defensa de
El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth (REUTERS/Yves Herman)

Las naciones europeas están incrementando la adquisición de armas estadounidenses para enviarlas a Ucrania en el marco de la nueva Lista de Requisitos Priorizados de Ucrania (PURL), según declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en conversación con periodistas de CNN y en una comparecencia junto al secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte.

Hegseth afirmó antes de una reunión ministerial en Bruselas que Ucrania está recibiendo “potencia de fuego” gracias a las compras canalizadas a través del mecanismo PURL, una iniciativa impulsada este verano por la OTAN y Washington. Según palabras recogidas por CNN, subrayó: “los compromisos asumidos por las naciones europeas pronto se convertirán en capacidades” para el país en guerra, añadiendo que “nuestra expectativa hoy es que más países donen aún más, que compren aún más, para proporcionar a Ucrania los medios necesarios para llevar ese conflicto a una conclusión pacífica”.

La iniciativa PURL está diseñada para facilitar que los aliados europeos y Canadá reúnan fondos para adquirir y suministrar equipos militares y municiones seleccionados por el gobierno ucraniano como prioritarios para su defensa. Según explicaron Hegseth y Rutte, hasta el momento se han comprometido USD2.000 millones para equipamiento militar en el marco de este programa, el cual ya está en marcha y prevé nuevos anuncios de compromisos durante la jornada, de acuerdo con las expectativas del secretario general de la OTAN.

Las naciones europeas aumentan la
Las naciones europeas aumentan la compra de armas estadounidenses para Ucrania bajo el mecanismo PURL (REUTERS/Yves Herman)

Cada paquete bajo PURL tiene un valor aproximado de USD500 millones, y se compone fundamentalmente de materiales prioritarios para Kiev. Parte del atractivo de este sistema es que habilita la transferencia de capacidades que Estados Unidos puede suministrar en mayor volumen que sus socios europeos y canadienses, permitiendo agilidad y volumen en la entrega de material bélico considerado esencial por el Estado Mayor ucraniano.

No obstante, la solicitud ucraniana para acceder a sofisticados misiles Tomahawk de largo alcance a través de PURL no será tratada por los ministros de Defensa en esta ronda de Bruselas. Hegseth detalló, en declaraciones recogidas por CNN, que la posible transferencia de estos misiles es una decisión que recae directamente en manos del presidente estadounidense, Donald Trump, por lo que su inclusión en el paquete de ayuda no figura en la agenda inmediata de la OTAN.

Ucrania ha solicitado reiteradamente la entrega de misiles Tomahawk por considerarlos Armamento Estratégico, dada su precisión y su capacidad de alcanzar objetivos en profundidad detrás de las líneas rusas. Sin embargo, la transferencia de estos misiles requiere autorización directa de la Casa Blanca, un procedimiento más complejo que el abastecimiento de otros equipos convencionales.

El secretario de Defensa de
El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, destaca el papel de la OTAN y Washington en el suministro de ayuda militar a Ucrania (REUTERS/Yves Herman)

Durante la comparecencia junto a Rutte, Hegseth incidió en el carácter urgente y estratégico del aumento en las donaciones y compras concertadas de material militar para Ucrania: “Vamos a ser fuertes para conseguirlo”, según reseñó la agencia EFE. Consideró que el momento representa “una oportunidad histórica” para lograr avances en el conflicto, destacando el papel pacifista que, en su opinión, viene mostrando la actual administración de Washington en el escenario internacional. Recordó las recientes maniobras diplomáticas en Gaza y Oriente Medio como precedentes de una política exterior que busca apoyar a sus aliados para que alcancen soluciones negociadas.

Rutte destacó que, gracias a PURL, “los ucranianos tendrán lo que necesitan de Estados Unidos, pagado por los aliados”, resaltando que el mecanismo permite responder rápidamente a la evolución sobre el terreno y a las necesidades del ejército ucraniano. La dinámica de la iniciativa depende de la participación de los diferentes países miembros de la OTAN, que canalizan sus inversiones para la compra centralizada de armamento estadounidense.

Mientras tanto, España ha optado por mantenerse al margen de este programa colectivo por el momento, al contar con un acuerdo bilateral propio con Ucrania y contribuir mediante mecanismos conjuntos de la Unión Europea (UE).

Para las autoridades estadounidenses el objetivo sigue centrado en reforzar la capacidad defensiva ucraniana con armamento moderno, a la espera de que una decisión presidencial destrabe eventualmente la posibilidad de incluir los ansiados misiles Tomahawk en futuros paquetes de ayuda.

Temas Relacionados

Ucrania PURL OTAN Estados Unidos Pete Hegseth Mark Rutte Bruselas Washington Misiles Tomahawk Unión EuropeaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Murió Raila Odinga, figura clave de la política keniana, a los 80 años

El ex primer ministro de Kenia falleció en la India tras sufrir un paro cardíaco, dejando un legado de lucha democrática y movilización social que marcó la historia reciente del país africano

Murió Raila Odinga, figura clave

La OTAN y la UE avanzan en la creación de un muro de drones para proteger a los países miembros de incursiones rusas

La cooperación militar y económica se intensifica en Bruselas tras los incidentes con aviones tripulados y no tripulados de Moscú, que escalaron la tensión regional

La OTAN y la UE

Recrudecen los combates entre Pakistán y Afganistán: decenas de bajas de soldados y al menos 12 civiles muertos

Nuevos choques entre militares de Islamabad y fuerzas talibanas escaló la tensión. Hay acusaciones cruzadas y se mantienen cerrados los cruces fronterizos

Recrudecen los combates entre Pakistán

Benjamin Netanyahu advirtió que si el grupo terrorista Hamas no acepta desarmarse “se desatará el infierno”

“Espero que no ocurra”, afirmó el primer ministro israelí. “Espero que podamos hacerlo de forma pacífica. Estamos preparados para ello”, remarcó

Benjamin Netanyahu advirtió que si

Israel identificó tres de los cuatro cuerpos entregados por Hamas: uno no corresponde a un rehén secuestrado en Gaza

El Ejército israelí informó que el Instituto Forense Abu Kabir identificó a Uriel Baruch, Tamir Nimrodi y Eitan Levy. En cuanto al cadáver restante, indicaron que “no coincide con el de una persona secuestrada”

Israel identificó tres de los
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Guardianas del alma de una

Guardianas del alma de una nación: catedrales del Perú

¿Se canceló tu vuelo? Consulta el estatus de las operaciones del AICM

La hierba común en la cocina que ayuda a prevenir los resfriados

Daniel Guzmán habla en ‘La Revuelta’ sobre su pasado como albañil y su nueva película ‘La Deuda’

Dani Rovira, roto de dolor por la muerte de su padre: “Daría al diablo lo que pidiera por volver a oírte reír”

INFOBAE AMÉRICA
Las cárceles de la dictadura

Las cárceles de la dictadura cubana sumaron otros 13 presos políticos, entre ellos menores de edad

Antiviolencia propone 40.000 euros de multa al Alavés por permitir murales con simbología de Iraultza 1921

Brasayleña diversifica y abre una nueva línea de negocio en sus restaurantes con eventos y catering

La Administración del Estado incorporará más de 5.400 administrativos para reforzar los servicios esenciales

GEICAM ha desarrollado 172 estudios oncológicos con la participación de más de 68.000 pacientes

ENTRETENIMIENTO

Bridgerton regresa con una cuarta

Bridgerton regresa con una cuarta temporada dividida en dos partes

Dwayne “La Roca” Johnson: el camino que marcó su vida de la frustrada NFL al estrellato de Hollywood

Jennifer Aniston reveló su más grande miedo como actriz

Kylie Jenner debuta oficialmente como cantante con “Fourth Strike”

Channing Tatum reveló el lado desconocido de sus comienzos en el mundo del espectáculo y sorprendió a sus fanáticos