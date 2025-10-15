Hamas entregó cuerpos adicionales a Israel y advirtió que no tiene acceso a los restos de otros rehenes

Hamas entregó más cuerpos de rehenes a Israel y advirtió que no tiene acceso a los restos de otros cautivos (REUTERS/Mahmoud Issa)

El grupo terrorista Hamas informó este miércoles que entregó a Israel más cuerpos de rehenes en su poder, luego de haber liberado a todos los cautivos con vida en cumplimiento parcial del acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos.

La organización extremista dijo que ha devuelto “los cuerpos a los que pudo tener acceso”, pero advirtió que aún quedan restos de otros rehenes sin localizar debido a la destrucción generalizada y las difíciles condiciones sobre el terreno.

“El movimiento de la resistencia ha cumplido con lo pactado y ha entregado a todos los prisioneros vivos bajo su custodia y los cuerpos a los que puede acceder”, declaró el ala militar de Hamas en un comunicado.

“En cuanto a los cuerpos restantes, requieren esfuerzos significativos y equipamiento especial para su localización y recuperación. Estamos haciendo grandes esfuerzos para cerrar este expediente”, agregó la agrupación armada.

Un convoy de vehículos del Comité Internacional de la Cruz Roja se desplazó este miércoles al norte de la Franja de Gaza para recoger los restos de nuevos cautivos

El acuerdo de alto el fuego, impulsado por el plan de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump, establecía un plazo de 72 horas para que todos los rehenes, vivos y muertos, fueran retornados a Israel una vez la tregua estuviera en vigor.

El plazo expiró a inicios de semana y, hasta el miércoles, todos los 20 cautivos israelíes con vida habían sido liberados. Sin embargo, solo cuatro cuerpos habían sido entregados y uno de ellos no corresponde a un rehén israelí, según confirmó el ejército. Se espera que entre cuatro y cinco restos adicionales sean transferidos en las próximas horas.

Un convoy de vehículos del Comité Internacional de la Cruz Roja se desplazó este miércoles al norte de la Franja de Gaza para recoger los restos de nuevos cautivos. Los féretros serán trasladados a los soldados israelíes en el enclave, donde se realizará una breve ceremonia religiosa antes de su envío al Instituto Forense Abu Kabir de Tel Aviv para la identificación formal. Hamas no detalló la identidad de los rehenes cuyos restos entregará.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, subrayó que su gobierno no aceptará concesiones respecto a la recuperación de todos los cuerpos de los rehenes.

“No haremos compromisos y no detendremos nuestros esfuerzos hasta recuperar al último cautivo fallecido, hasta el último”, afirmó. Israel sostiene que la devolución de todas las víctimas es un punto imprescindible del acuerdo y responsabilizó a Hamas por cualquier retraso.

El ejército israelí indicó que Hamas debe cumplir a cabalidad con el pacto alcanzado y “hacer los esfuerzos necesarios para devolver los cuerpos de los cautivos”, condición sostenida también por Estados Unidos, que sigue de cerca el desarrollo del acuerdo.

La imposibilidad de Hamas para acceder a todos los restos fue atribuida por la organización y la Cruz Roja al grave daño estructural en Gaza y a la presencia de zonas controladas por el ejército israelí, lo que complica las tareas de búsqueda.

El ejército israelí indicó que Hamas debe cumplir a cabalidad con el pacto alcanzado y “hacer los esfuerzos necesarios para devolver los cuerpos de los cautivos”

La situación ha generado frustración e indignación en Israel. Las autoridades informaron a Naciones Unidas que podrían reducir o retrasar los envíos de ayuda humanitaria previstos para Gaza debido al bajo número de cuerpos devueltos. Mientras tanto, la tregua entre las partes aún se mantiene, aunque el ambiente es de tensión permanente ante la posibilidad de que se reanuden las hostilidades si el acuerdo no se cumple en su totalidad.

Donald Trump manifestó el miércoles que, en caso de que Hamas no respete los términos pactados, consideraría permitir a Israel reanudar las operaciones militares en Gaza.

“Las cosas con Hamas se resolverán pronto”, dijo el mandatario en comunicación telefónica, y explicó que “la liberación de los 20 rehenes vivos era primordial”. El plan estadounidense prevé, además del retorno de todos los cautivos, la desmilitarización de Hamas y una eventual amnistía para sus miembros que depongan las armas.

Donald Trump manifestó que, en caso de que Hamas no respete los términos pactados, consideraría permitir a Israel reanudar las operaciones militares en Gaza (REUTERS/Kevin Lamarque)

Los desafíos para la recuperación de los cuerpos pendientes continúan. Hamas afirma que algunos de los restos estarían en áreas de difícil acceso o bajo control israelí, lo que ralentiza las operaciones de búsqueda y recupera la atención internacional sobre el cumplimiento de los compromisos.

Israel mantiene su exigencia de que se cierre el expediente de los rehenes sin demoras adicionales, mientras la Cruz Roja y mediadores internacionales monitorean el avance de las entregas.