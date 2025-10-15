Mundo

Hamas entregó cuerpos adicionales a Israel y advirtió que no tiene acceso a los restos de otros rehenes

El brazo armado del grupo terrorista alegó que los cuerpos restantes no pudieron ser recuperados debido a la magnitud de la destrucción en Gaza

Guardar
Hamas entregó más cuerpos de
Hamas entregó más cuerpos de rehenes a Israel y advirtió que no tiene acceso a los restos de otros cautivos (REUTERS/Mahmoud Issa)

El grupo terrorista Hamas informó este miércoles que entregó a Israel más cuerpos de rehenes en su poder, luego de haber liberado a todos los cautivos con vida en cumplimiento parcial del acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos.

La organización extremista dijo que ha devuelto “los cuerpos a los que pudo tener acceso”, pero advirtió que aún quedan restos de otros rehenes sin localizar debido a la destrucción generalizada y las difíciles condiciones sobre el terreno.

El movimiento de la resistencia ha cumplido con lo pactado y ha entregado a todos los prisioneros vivos bajo su custodia y los cuerpos a los que puede acceder”, declaró el ala militar de Hamas en un comunicado.

En cuanto a los cuerpos restantes, requieren esfuerzos significativos y equipamiento especial para su localización y recuperación. Estamos haciendo grandes esfuerzos para cerrar este expediente”, agregó la agrupación armada.

Un convoy de vehículos del
Un convoy de vehículos del Comité Internacional de la Cruz Roja se desplazó este miércoles al norte de la Franja de Gaza para recoger los restos de nuevos cautivos

El acuerdo de alto el fuego, impulsado por el plan de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump, establecía un plazo de 72 horas para que todos los rehenes, vivos y muertos, fueran retornados a Israel una vez la tregua estuviera en vigor.

El plazo expiró a inicios de semana y, hasta el miércoles, todos los 20 cautivos israelíes con vida habían sido liberados. Sin embargo, solo cuatro cuerpos habían sido entregados y uno de ellos no corresponde a un rehén israelí, según confirmó el ejército. Se espera que entre cuatro y cinco restos adicionales sean transferidos en las próximas horas.

Un convoy de vehículos del Comité Internacional de la Cruz Roja se desplazó este miércoles al norte de la Franja de Gaza para recoger los restos de nuevos cautivos. Los féretros serán trasladados a los soldados israelíes en el enclave, donde se realizará una breve ceremonia religiosa antes de su envío al Instituto Forense Abu Kabir de Tel Aviv para la identificación formal. Hamas no detalló la identidad de los rehenes cuyos restos entregará.

El primer ministro de Israel,
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, subrayó que su gobierno no aceptará concesiones respecto a la recuperación de todos los cuerpos de los rehenes.

No haremos compromisos y no detendremos nuestros esfuerzos hasta recuperar al último cautivo fallecido, hasta el último”, afirmó. Israel sostiene que la devolución de todas las víctimas es un punto imprescindible del acuerdo y responsabilizó a Hamas por cualquier retraso.

El ejército israelí indicó que Hamas debe cumplir a cabalidad con el pacto alcanzado y “hacer los esfuerzos necesarios para devolver los cuerpos de los cautivos”, condición sostenida también por Estados Unidos, que sigue de cerca el desarrollo del acuerdo.

La imposibilidad de Hamas para acceder a todos los restos fue atribuida por la organización y la Cruz Roja al grave daño estructural en Gaza y a la presencia de zonas controladas por el ejército israelí, lo que complica las tareas de búsqueda.

El ejército israelí indicó que
El ejército israelí indicó que Hamas debe cumplir a cabalidad con el pacto alcanzado y “hacer los esfuerzos necesarios para devolver los cuerpos de los cautivos”

La situación ha generado frustración e indignación en Israel. Las autoridades informaron a Naciones Unidas que podrían reducir o retrasar los envíos de ayuda humanitaria previstos para Gaza debido al bajo número de cuerpos devueltos. Mientras tanto, la tregua entre las partes aún se mantiene, aunque el ambiente es de tensión permanente ante la posibilidad de que se reanuden las hostilidades si el acuerdo no se cumple en su totalidad.

Donald Trump manifestó el miércoles que, en caso de que Hamas no respete los términos pactados, consideraría permitir a Israel reanudar las operaciones militares en Gaza.

Las cosas con Hamas se resolverán pronto”, dijo el mandatario en comunicación telefónica, y explicó que “la liberación de los 20 rehenes vivos era primordial”. El plan estadounidense prevé, además del retorno de todos los cautivos, la desmilitarización de Hamas y una eventual amnistía para sus miembros que depongan las armas.

Donald Trump manifestó que, en
Donald Trump manifestó que, en caso de que Hamas no respete los términos pactados, consideraría permitir a Israel reanudar las operaciones militares en Gaza (REUTERS/Kevin Lamarque)

Los desafíos para la recuperación de los cuerpos pendientes continúan. Hamas afirma que algunos de los restos estarían en áreas de difícil acceso o bajo control israelí, lo que ralentiza las operaciones de búsqueda y recupera la atención internacional sobre el cumplimiento de los compromisos.

Israel mantiene su exigencia de que se cierre el expediente de los rehenes sin demoras adicionales, mientras la Cruz Roja y mediadores internacionales monitorean el avance de las entregas.

Temas Relacionados

IsraelHamasTerrorismoÚltimas Noticias AméricaRehenes israelíesMedio OrienteCruz Roja

Últimas Noticias

Alemania prometió más de USD 2.000 millones en ayuda militar a Ucrania

Berlín comprará armas estadounidenses bajo el programa PURL mientras cinco países nórdicos y bálticos se suman a la iniciativa de financiación rápida

Alemania prometió más de USD

Un mural con grafitis transforma la catedral de Canterbury y desata un debate cultural en Inglaterra

La intervención artística HEAR US, con frases provocadoras en los muros del icónico templo inglés, reavivó discusiones sobre inclusión, arte contemporáneo y el papel de los espacios religiosos en la sociedad actual

Un mural con grafitis transforma

Bajo dominio hutí en Yemen: temor, control de la ayuda y vidas marcadas por el castigo y la lealtad

Organizaciones internacionales alertan sobre incrementos en la crisis alimentaria y detenciones arbitrarias de trabajadores humanitarios en el país

Bajo dominio hutí en Yemen:

El Consejo de Estado francés decidió mantener la inhabilitación política de la ultraderechista Marine Le Pen tras su condena por malversación

El máximo tribunal administrativo de Francia rechazó el recurso presentado por la líder de Agrupación Nacional, quien buscaba evitar la ejecución inmediata de la sentencia que le impide competir en las presidenciales de 2027

El Consejo de Estado francés

“Viví una pesadilla”: el activista cubano Luis Robles contó detalles de su vida en prisión bajo el régimen castrista

El ex preso cubano narró los abusos y la persecución que sufrió durante sus cuatro años de encarcelamiento, tras participar en una protesta pacífica en La Habana

“Viví una pesadilla”: el activista
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Guardianas del alma de una

Guardianas del alma de una nación: catedrales del Perú

Un estadounidense que vive en España hace un ranking de los uniformes del desfile por el Día de la Hispanidad: “Parecen sacados de una película de superhéroes”

Mujer duerme en ataúd dentro de una funeraria y trabajadores creyeron que había fallecido

Por qué las pantallas de cine tienen miles de agujeritos: “Son imprescindibles para que la película se escuche bien”

Inseguridad frena inversiones en México tras advertencia de Coparmex en el Foro de Seguridad 2025

INFOBAE AMÉRICA
EE.UU. ofrece a China prorrogar

EE.UU. ofrece a China prorrogar la tregua arancelaria si retira los controles de exportación de tierras raras

Un mural con grafitis transforma la catedral de Canterbury y desata un debate cultural en Inglaterra

El tenista español Carlos Alcaraz se medirá a Fritz en semifinales del 'Six Kings Slam'

El brazo armado de Hamás anuncia la entrega de los cuerpos de otros dos rehenes

Bajo dominio hutí en Yemen: temor, control de la ayuda y vidas marcadas por el castigo y la lealtad

ENTRETENIMIENTO

‘F1 La Película’ llega al

‘F1 La Película’ llega al streaming: cuándo y dónde se podrá ver el más reciente éxito de Brad Pitt

Britney Spears llamó a Justin Timberlake la noche antes de casarse con Kevin Federline

‘La Pasión de Cristo 2′: el nuevo intérprete de Jesús causa polémica en redes

Así reaccionó Kim Kardashian cuando le confesaron una infidelidad: “Estaba en una posición difícil”

La emotiva confesión de Sean Penn sobre Jack Nicholson: “Fue como un ángel sobre mi hombro”