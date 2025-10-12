Mundo

Netanyahu afirmó que Israel está listo para recibir “de inmediato” a todos los rehenes de Gaza

La entrega de los cautivos estaba prevista para el lunes por la mañana. Hasta el momento no hay confirmación oficial sobre un cambio en la agenda

Guardar
Israel se prepara para recibir
Israel se prepara para recibir a 48 rehenes tras acuerdo de alto el fuego con Hamas (REUTERS/ARCHIVO)

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo que Israel está preparado para recibir de inmediato a los 48 secuestrados que permanecen en la Franja de Gaza, aunque no se ha confirmado aún la hora exacta del inicio de su liberación. El anuncio se produce en un contexto de expectación internacional tras el reciente acuerdo de alto el fuego con el grupo terrorista Hamas, que contempla la liberación de rehenes a cambio de la excarcelación de presos palestinos como parte de su primera fase.

En un comunicado difundido tras conversar con el coordinador israelí para los asuntos de rehenes, Gal Hirsch, Netanyahu afirmó: “Israel está preparado y listo para recibir de inmediato a todos nuestros secuestrados”. Por su parte, Hirsch confirmó que se han completado “los preparativos para la repatriación de los secuestrados vivos”, un grupo estimado en unas 20 personas. Pese a estos anuncios, la incertidumbre persiste sobre el momento preciso en que comenzará el proceso, mientras la atención se centra en la visita prevista del presidente estadounidense, Donald Trump, el lunes por la mañana.

En relación con quienes han fallecido en cautiverio, calculados en torno a 28, aunque no se ha logrado localizar todos los cuerpos, Hirsch explicó que también se encuentran listos los dispositivos para su repatriación, con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a cargo del traslado de los restos al Instituto de Medicina Forense para su identificación.

Netanyahu afirmó que Israel está
Netanyahu afirmó que Israel está listo para recibir “de inmediato” a todos los rehenes de Gaza

Los palestinos que serán liberados como parte del acuerdo ya han sido trasladados a las cárceles de Ofer, en Cisjordania ocupada, y a la prisión de Ketziot, en el sur de Israel. Desde este último lugar, serán enviados tanto a Gaza como a terceros países. Según el servicio de prisiones de Israel, miles de funcionarios trabajaron durante la noche del viernes para coordinar el traslado de los presos implicados en este intercambio.

En las listas de liberados no figuran personalidades destacadas como Marwan Barghouti, apresado en 2002 durante la segunda Intifada y considerado un posible sucesor de Mahmud Abás, presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), ni Ahmed Saadat, antiguo secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina.

El alto el fuego acordado entre Israel y Hamas, que entró en vigor el viernes al mediodía, contempla un plazo de 72 horas para que el grupo palestino libere a los rehenes israelíes. Posteriormente, Israel pondrá en libertad a cerca de 200 presos palestinos y aproximadamente 1.500 detenidos, muchos de ellos arrestados durante la ofensiva en Gaza.

El acuerdo contempla la liberación
El acuerdo contempla la liberación de rehenes a cambio de la excarcelación de presos palestinos (REUTERS/ARCHIVO)

Medios hebreos, citando a funcionarios israelíes no identificados y un informe del Wall Street Journal, informan que Jerusalén ha recibido señales de que Hamas busca adelantar la liberación de los rehenes a la noche del domingo, antes de la llegada de Trump. Sin embargo, no existe confirmación oficial sobre un posible cambio en la agenda, y las autoridades israelíes han mantenido que esperan la liberación para la mañana del lunes.

Paralelamente, Egipto anunció este domingo la convocatoria de una Cumbre de Paz “histórica” en Sharm el Sheij, que comenzará el lunes y estará presidida por Trump y el mandatario egipcio Abdelfatah al Sisi. Según un comunicado del ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, se han enviado invitaciones a Estados árabes, islámicos, europeos y asiáticos para que sus líderes participen en este encuentro, que busca “poner fin a la guerra en la Franja de Gaza e iniciar un nuevo capítulo de paz y seguridad en la región”.

La cumbre, que coincidirá con la visita de Trump y la aplicación de la tregua, contará con la presencia de líderes de más de 20 países, entre ellos el español Pedro Sánchez, el francés Emmanuel Macron y el británico Keir Starmer. El acuerdo alcanzado el miércoles, considerado como la primera fase del plan de Trump para Gaza, prevé tanto la tregua en vigor desde el viernes como la liberación de todos los rehenes israelíes y la excarcelación de cientos de palestinos, además del incremento de la ayuda humanitaria al enclave.

Temas Relacionados

Liberación de rehenes Israel Benjamín Netanyahu Donald Trump Egipto Gaza Cisjordania Comité Internacional de la Cruz Roja Autoridad Nacional PalestinaHamasÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Es argentina, estuvo secuestrada en Gaza y espera que Hamas le entregue el cuerpo de su marido: “Necesito darle un entierro digno”

Karina Engelbert estuvo 52 días secuestrada. Sus hijas Mika y Yuval, pasaron la mitad de su cautiverio solas. “Lo único que me daba fuerzas era pensar que el mundo no nos dejaría allí”

Es argentina, estuvo secuestrada en

La ONU denunció el aumento de la opresión contra las mujeres en Afganistán: “Están cada vez más cerca de ser eliminadas”

Naciones Unidas aprobó la creación de una comisión independiente para recopilar pruebas de violaciones a derechos humanos cometidas por el régimen talibán, tras denuncias de opresión sistemática contra mujeres y niñas desde 2021

La ONU denunció el aumento

Estonia cerró una carretera que cruza territorio ruso tras detectar movimientos inusuales de las tropas de Putin

El país báltico bloqueó temporalmente el acceso a la “Bota de Saatse”, un tramo de ruta que atraviesa un enclave ruso. El incidente se suma a violaciones del espacio aéreo estonio por parte de drones y aviones rusos en las últimas semanas

Estonia cerró una carretera que

Reabre un ícono arquitectónico y cultural en París

La intervención de Jean Nouvel en el edificio parisino introduce una flexibilidad inédita en el diseño museográfico, abriendo nuevas posibilidades para la interacción artística y el diálogo con la ciudad

Reabre un ícono arquitectónico y

EN VIVO: Netanyahu afirmó que Israel está listo para recibir “de inmediato” a todos los rehenes de Gaza

Si bien la entrega de los cautivos estaba prevista para el lunes por la mañana, este domingo la prensa israelí informó que las liberaciones podrían llevarse a cabo hoy por la noche. Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación oficial

EN VIVO: Netanyahu afirmó que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Choque múltiple en Retiro entre

Choque múltiple en Retiro entre cinco autos y un colectivo: hay tres heridos hospitalizados

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 12 de octubre

Ali Stone compite en los Latin Grammy por tercer año consecutivo con su canción “TRNA”: “Me emocionaría mucho llevármelo”

Papa León XIV envía mensaje al Perú tras la asunción de José Jerí y la destitución de Dina Boluarte

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios legislativos nacionales

INFOBAE AMÉRICA
La Reina Letizia apuesta por

La Reina Letizia apuesta por un vestido midi y tejido tweed en el Día de la Hispanidad

Es argentina, estuvo secuestrada en Gaza y espera que Hamas le entregue el cuerpo de su marido: “Necesito darle un entierro digno”

La ONU denunció el aumento de la opresión contra las mujeres en Afganistán: “Están cada vez más cerca de ser eliminadas”

El líder opositor de Seychelles, Patrick Herminie, gana las elecciones presidenciales

El PP exige al Gobierno que realice un plan para reparar las carreteras

ENTRETENIMIENTO

Jon Cryer y la advertencia

Jon Cryer y la advertencia sobre Charlie Sheen: ocho años de éxitos, escándalos y un vínculo imposible de reparar

La trágica vida de Anthony Perkins, el icónico rostro de ‘Psicosis’ que fue forzado a ocultar su homosexualidad

Detrás de la épica cinematográfica: lo que “1492″ silenció sobre la llegada de Colón a América

Los mejores discos de metal del siglo XXI, según especialistas

Splinter Cell: Deathwatch encabeza la lista de estrenos en las plataformas de streaming del 13 al 19 de octubre