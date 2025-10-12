Mundo

Netanyahu advirtió que Israel tendrá “grandes desafíos” de seguridad pese a la inminente liberación de los rehenes

El primer ministro, quien apeló a la unidad nacional, afirmó que los “enemigos” del país intentan recuperarse para volver a atacarlo

El primer ministro de Israel,
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu (Europa Press)

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo en un videocomunicado que Israel sigue afrontando “grandes desafíos” en materia de seguridad, alegando que “enemigos” del país tratan de recuperarse para volver atacarlo.

Allí donde combatimos, ganamos. Pero a la vez, debo decirles: la campaña no ha terminado. Siguen existiendo grandes desafíos de seguridad ante nosotros. Algunos de nuestros enemigos tratan de recuperarse para volver a atacarnos”, aseguró Netanyahu.

El comunicado del mandatario comienza como una celebración de la liberación en escasas horas, según estima su Gobierno, de los cautivos que continúan en manos de las milicias islamistas de la Franja de Gaza.

A pesar de estos retos, Netanyahu aseguró que su país también se encuentra ante “grandes oportunidades” sobre las que no dio más detalles.

Más allá de su advertencia, el comunicado del primer ministro israelí se centró en reivindicar la unidad de Israel reconociendo que hay “muchas diferencias” entre la población, en una línea de discurso poco habitual en sus intervenciones.

“Sé que hay muchas diferencias entre nosotros. Pero en este día, y espero que también en el periodo que viene, tengamos todas las razones para apartarlas”, dijo en el comunicado.

Steve Witkoff, Jared Kushner e
Steve Witkoff, Jared Kushner e Ivanka Trump participaron el sábado por la noche de la masiva movilización en la Plaza de los Rehenes, en Tel Aviv (REUTERS/Ronen Zvulun)

“Porque uniendo fuerzas hemos logrado victorias tremendas. Victorias que han sorprendido al mundo entero”, añadió.

Netanyahu celebró que se espera que Hamas libere a todos los cautivos que mantiene en Gaza o a la gran mayoría: 20 vivos que serán liberados en la madrugada del lunes y un número aún no anunciado de los fallecidos (28 en total), ya que es posible que el grupo terrorista aún no haya podido recuperar todos los cadáveres.

“Mañana es el inicio de un nuevo camino. Un camino de construcción, de sanación y de esperanza. Un camino para unir nuestros corazones. Juntos seguiremos fortaleciendo nuestro país. Juntos seguiremos ganando y, con la ayuda de Dios, juntos aseguraremos la eternidad de Israel”, sentenció.

Por otra parte, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, el teniente general Eyal Zamir, declaró la “victoria” militar sobre Hamas, tras el alto el fuego pactado entre las partes que permitirá la liberación de los rehenes a cambio de presos palestinos.

Zamir indicó que la presión militar sobre Hamas de los dos últimos años y los “movimientos diplomáticos complementarios” están en el origen de esta “victoria”, según el video publicado en redes sociales.

El teniente general, Eyal Zamir,
El teniente general, Eyal Zamir, jefe de las FDI, declaró la victoria de Israel sobre Hamas (REUTERS/Ronen Zvulun)

“Vamos a seguir actuando para dar forma a una realidad segura que garantice que no habrá ninguna amenaza para el Estado de Israel y sus ciudadanos procedente de la Franja de Gaza”, añadió.

Zamir destacó que “con el regreso de los rehenes cumplimos uno de los objetivos más importantes por los que fuimos a la guerra, un objetivo nacional, moral y judío”. Además, aseguró que “la seguridad de nuestra tropas en la batalla y la seguridad de los rehenes eran la principal prioridad”.

“Hemos actuado con precisión y profesionalidad, sistemática y responsablemente. Hemos tomado decisiones complejas para no poner en peligro la seguridad de los rehenes y para reducir significativamente las bajas entre nuestras propias fuerzas”, añadió.

Sin embargo, Zamir advirtió de que Israel sigue “en medio de una guerra de varios frentes” en la que las acciones militares israelíes “están dando una nueva forma a Oriente Próximo y a nuestra estrategia de seguridad para los próximos años”. “Tenemos más desafíos por delante. Vamos a seguir alerta por nuestra existencia y nuestra seguridad”.

IsraelHamasGazaPalestinaMedio OrienteGuerra en Medio OrienteBenjamin NetanyahuGuerra en Gaza

