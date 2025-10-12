Paso a paso: cómo será la entrega de los rehenes israelíes que liberará el grupo terrorista Hamas

El ejército israelí dispone protocolos diferenciados para rehenes vivos y fallecidos liberados por Hamas (Reuters)

Desde Tel Aviv.-El ejército israelí ha completado los preparativos para recibir a los rehenes israelíes -vivos y muertos- que se espera sean liberados por los terroristas de Hamas en las próximas horas, según informó el corresponsal militar de radio de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Doron Kadosh.

El plan operativo, aprobado hoy por el jefe del Estado Mayor, tras inspecciones en el sitio de recepción de Re’im, contempla protocolos diferenciados para la atención de rehenes vivos y fallecidos, así como medidas logísticas y de apoyo a las familias.

De acuerdo con Kadosh, el proceso de recepción de los rehenes vivos comenzará con la entrega por parte de Hamas a representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en un punto coordinado dentro de la Franja de Gaza. Una unidad especial de las FDI recibirá a los liberados en ese lugar, que podría diferir de los sitios utilizados en intercambios anteriores.

Si alguno de los rehenes presenta un estado de salud crítico o complejo, un helicóptero militar permanecerá en alerta dentro de Gaza para evacuarlo directamente al Centro Médico Soroka, en Be’er Sheva.

En los casos en que la condición médica lo permita, los rehenes serán trasladados por carretera al complejo de recepción de Re’im, donde los esperarán familiares directos. Posteriormente, serán transportados en helicóptero a uno de los hospitales designados: Ichilov (Tel Aviv), Sheba (Tel HaShomer) o Beilinson (Petah Tikva).

Así se preparan el Hospital Beilinson de Israel para recibir a los secuestrados

La FDI ha previsto la posibilidad de recibir hasta 20 rehenes vivos de manera simultánea, para lo cual el sitio de Re’im cuenta con 24 habitaciones completamente equipadas. Kadosh detalló que, siguiendo las recomendaciones de consejeros profesionales, en el caso de padres de niños pequeños, se sugiere que los menores aguarden en el hospital y no en Re’im, con el objetivo de facilitar el reencuentro emocional. No obstante, la decisión final sobre el lugar de espera corresponde a cada familia. Además, el acuerdo alcanzado impide la realización de las humillantes ceremonias públicas organizadas por el grupo terrorista en las liberaciones anteriores.

Se desconoce el estado exacto de salud de cada rehén y se ha preparado para todos los escenarios posibles. Se han dispuesto sillas de ruedas, muletas y prendas nuevas de diferentes tallas, así como suministros básicos para la primera atención.

El protocolo contempla el traslado inmediato a hospitales designados según la condición de cada rehén (Reuters)

Protocolo para rehenes fallecidos y ceremonias militares

En cuanto a los rehenes fallecidos, el procedimiento difiere del aplicado en intercambios previos. No se realizará identificación preliminar en el terreno; en su lugar, equipos de ingeniería militar inspeccionarán los ataúdes al llegar para descartar la presencia de explosivos.

Los caídos recibirán una ceremonia militar sobria en el lugar: los ataúdes serán cubiertos con banderas israelíes, un rabino militar recitará salmos y los soldados rendirán honores antes de que la policía escolte los restos al Instituto Forense Abu Kabir, en Tel Aviv.

Si se identifica que los fallecidos pertenecen a las fuerzas armadas, sus restos serán trasladados posteriormente a la base militar de Shura, donde se completará el proceso formal de identificación militar.

El proceso de identificación de los cuerpos se estima entre 10 y 48 horas. Una vez confirmada la identidad, los restos serán entregados para su entierro, ya sea civil o militar, según corresponda. Kadosh subrayó que las fuerzas israelíes ya han iniciado el contacto con las familias para coordinar los detalles relacionados con los funerales y la elección de los cementerios.

Apoyo a las familias y coordinación internacional

El apoyo a las familias de los rehenes constituye otro eje central del operativo. Se han dispuesto equipos de asistencia psicológica y logística para acompañar a los allegados durante el proceso de recepción, hospitalización o duelo, según cada caso. Los consejeros profesionales han intervenido en la elaboración de pautas para los reencuentros, priorizando el bienestar emocional de los menores y la contención de los familiares.

La coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja resulta fundamental en todo el proceso, desde la entrega inicial en Gaza hasta el traslado a territorio israelí. El acuerdo vigente prohíbe expresamente la realización de ceremonias públicas de liberación, con el fin de evitar situaciones humillantes o de exposición mediática para los rehenes y sus familias, según reiteró Doron Kadosh.