Mundo

Crisis en Madagascar: el Gobierno denunció un intento de golpe de Estado tras la rebelión de un grupo de militares

La crisis política en el país escaló con la adhesión de soldados a las protestas masivas, mientras el ejecutivo realizó un llamamiento a la unidad nacional para preservar la estabilidad democrática

Guardar
Escala el conflicto social en
Escala el conflicto social en Madagascar

La Presidencia de Madagascar denunció este domingo un intento de golpe de Estado en el país, después de que grupos de militares se unieran este sábado en las calles de la capital, Antananarivo, a los manifestantes antigubernamentales que protestan desde hace más de dos semanas.

“La Presidencia de la República desea informar a la nación y a la comunidad internacional de que se ha iniciado sobre el territorio nacional un intento ilegal y por la fuerza de tomar el poder, contrario a la Constitución y a los principios democráticos”, señaló un comunicado difundido en la red social Facebook.

El presidente malgache, Andry Rajoelina, ya denunció la pasada un presunto intento de golpe de Estado por las protestas, pero ahora la advertencia llega después de que grupos de militares hicieran un llamamiento este sábado a “desobedecer” órdenes de disparar contra la población y se unieran a los manifestantes en las calles.

Vendedores callejeros tiran de un
Vendedores callejeros tiran de un carro con sus mercancías mientras la policía choca con manifestantes durante una protesta pidiendo la renuncia del presidente, en Antananarivo, Madagascar, el jueves 9 de octubre de 2025. (AP Foto/Alexander Joe)

Según el comunicado, “frente a esta situación de extrema gravedad, el presidente de la República, garante de la unidad nacional, condena con la mayor firmeza este intento de desestabilización y llama al conjunto de fuerzas vivas de la nación a unirse para defender el orden constitucional y la soberanía nacional”.

“El presidente de la República reafirma que el diálogo es la única vía y solución para resolver la crisis que atraviesa actualmente el país. Declara que cualquier acto de deterioro de bienes públicos atenta contra el interés superior de la nación”, añadió el documento.

Miles de personas salieron el sábado a las calles de Antananarivo en una nueva jornada de protestas a la que se sumaron soldados que, montados en sus tanques, acompañaron a los manifestantes y los arengaron, mientras ellos les daban las gracias.

El presidente malgache, Andry Rajoelina,
El presidente malgache, Andry Rajoelina, ya denunció la pasada un presunto intento de golpe de Estado por las protestas.

Estas escenas se produjeron horas después de que una unidad militar mostrara su solidaridad con las movilizaciones que no cesan desde el pasado 25 de septiembre, pese a la fuerte represión de las fuerzas de seguridad.

Por la tarde, el nuevo primer ministro, general de división Ruphin Fortunat Zafisambo, nombrado la pasada semana tras la disolución del Gobierno por parte de Rajoelina, se dirigió a los soldados en una intervención en directo a través de Facebook y les pidió que demuestren “sabiduría”.

“Todos nosotros, ya seamos militares, policías o gendarmes, procedemos del pueblo, por lo que debemos escuchar su voz y sus quejas. Sin embargo, es nuestro deber protegerlo y garantizar el mantenimiento del orden”, afirmó.

Manifestantes vitorean desde un vehículo
Manifestantes vitorean desde un vehículo militar de Madagascar durante una protesta nacional liderada por jóvenes por los frecuentes cortes de electricidad y la escasez de agua, en Antananarivo, Madagascar, el 11 de octubre de 2025. REUTERS/Zo Andrianjafy

“A partir de ahora, todas las órdenes del Ejército malgache, ya sean terrestres, aéreas o militares, emanarán del cuartel general del CAPSAT (Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra)”, anunciaron soldados de este contingente de élite en un vídeo difundido este domingo.

El CAPSAT, controla la logística del Ejército y tiene su sede en Soanierana, a las afueras de la capital, Antananarivo.

Los militares de esta base ya participaron en 2009 en un golpe de Estado que derrocó al entonces presidente, Marc Ravalomanana, y permitió llegar por primera vez al poder al actual presidente malgache, Andry Rajoelina.

Manifestantes se reúnen alrededor de
Manifestantes se reúnen alrededor de un vehículo militar de Madagascar durante una protesta nacional liderada por jóvenes por los frecuentes cortes de energía y la escasez de agua, en Antananarivo, Madagascar, el 11 de octubre de 2025. REUTERS/Zo Andrianjafy

El pasado 29 de septiembre, la ONU cifró en al menos 22 los muertos y en un centenar los heridos, mientras fuentes del Hospital Joseph Ravoahangy Andrianavalona, el mayor de país, confirmaron a EFE este sábado que recibieron 26 heridos durante la jornada.

Asimismo, familiares y el Ejército confirmaron, respectivamente, la muerte por disparos de un manifestante y un militar.

EFE vio esos cuerpos, pero no pudo confirmar médicamente su estado.

Manifestantes vitorean a miembros del
Manifestantes vitorean a miembros del ejército malgache tras una valla durante una manifestación juvenil a nivel nacional contra los frecuentes cortes de electricidad y la escasez de agua, en Antananarivo, Madagascar, el 11 de octubre de 2025. REUTERS/Zo Andrianjafy

Aunque inicialmente surgieron para protestar contra los constantes cortes de agua y electricidad, las movilizaciones, impulsadas por jóvenes de la generación Z, se han tornado antigubernamentales y exigen ahora la dimisión de Rajoelina, cuya propuesta de diálogo nacional ha sido rechazada por los organizadores.

Inspiradas en movilizaciones juveniles recientes en países como Kenia y Nepal, estas protestas son las peores que vive la isla del océano Índico en años y el mayor desafío que afronta el jefe de Estado desde su reelección en 2023.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

MadagascarGolpe de Estadoprotestasmilitares

Últimas Noticias

El vicepresidente palestino se reunió con Tony Blair para discutir “el día después” de la guerra en Gaza

Hussein al Sheikh sostuvo un encuentro en Amán con el ex primer ministro británico horas antes de la ceremonia en Egipto donde se firmará el plan de paz impulsado por Estados Unidos

El vicepresidente palestino se reunió

Zelensky conversó con Trump y Macron sobre el refuerzo de las defensas aéreas de Ucrania en medio de los feroces ataques rusos

El líder ucraniano informó al presidente estadounidense sobre los recientes bombardeos del Kremlin al sistema energético y discutió opciones para mejorar las capacidades defensivas del país. Paralelamente, solicitó a Francia sistemas de defensa prioritarios

Zelensky conversó con Trump y

Un giro en la historia del Endurance de Shackleton: la investigación que cambió el destino del mítico naufragio

Un nuevo estudio revela que graves fallos estructurales, y no solo la presión del hielo, provocaron el hundimiento del barco de Shackleton en 1915. Los documentos y testimonios exhiben que la vulnerabilidad del Endurance era conocida antes de partir

Un giro en la historia

Escala la tensión entre Afganistán y Pakistán: Islamabad dijo que 20 de sus soldados murieron y más de 200 talibanes “fueron neutralizados”

En medio de acusaciones cruzadas, Kabul indicó que fueron 58 los uniformados paquistaníes muertos durante los combates nocturnos en la frontera

Escala la tensión entre Afganistán

Cientos de camiones con ayuda humanitaria ingresaron a Gaza desde Egipto como parte del acuerdo de alto el fuego

La entrega, marcó el mayor envío de alimentos, insumos médicos y combustible desde el inicio de la guerra

Cientos de camiones con ayuda
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ana Karina Soto comparte la

Ana Karina Soto comparte la emotiva lucha de su padre Gustavo Soto tras ser hospitalizado en Cúcuta

Cómo preparar un pastel de mango con chocolate: una receta rica en vitaminas A, B, C y minerales

Incendio en San Juan de Miraflores EN VIVO: situación de los damnificados del siniestro que destruyó 100 viviendas en Pamplona Alta

Las ventas minoristas de las pymes cayeron 4,2% interanual en septiembre

Senamhi: este el fenómeno meteorológico peligroso que afectará desde mañana a 10 regiones del Perú

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky conversó con Trump y

Zelensky conversó con Trump y Macron sobre el refuerzo de las defensas aéreas de Ucrania en medio de los feroces ataques rusos

Controlado el incendio de Almorox declarado el pasado jueves

VÍDEO: Moreno asiste a los actos de la Fiesta Nacional y agradece a las Fuerzas Armadas su "compromiso y labor"

(Crónica) El inglés Penge gana el Open de España en el mejor día de Rahm

EEUU desmiente a la ministra de Educación británica y el "papel clave" de Londres en el acuerdo de Gaza

ENTRETENIMIENTO

¿Relación confirmada? Katy Perry y

¿Relación confirmada? Katy Perry y Justin Trudeau fueron vistos juntos a los besos en un yate

La confesión de MGK en Los Ángeles: “La mayor parte del tiempo me siento roto”

Así fue el cercano vínculo entre Diane Keaton y Woody Allen: el director está “angustiado” por la muerte de la actriz

Diane Keaton: la soledad de sus últimos meses y la fortuna que heredarían sus dos hijos

Jon Cryer y la advertencia sobre Charlie Sheen: ocho años de éxitos, escándalos y un vínculo imposible de reparar