El Ejército de Israel bombardeó una instalación con maquinaria pesada de la organización Hezbollah en el sur del Líbano

Las Fuerzas de Defensa israelíes encontraron “herramientas de ingeniería” que podrían haber sido utilizadas para la “reconstruir de infraestructura” terrorista en la región. La actividad del grupo “constituye una violación de los entendimientos entre Israel y el Líbano”, consideró el cuerpo de seguridad

Oficiales de las FDI durante una operación táctica

A la espera de la entrega de los rehenes cautivos por el grupo terrorista de Hamas a Israel, las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) informaron que lanzaron un bombardeo contra infraestructura de la organización Hezbollah en el sur del Líbano.

La construcción era utilizada para almacenar herramientas de ingeniería pesada con las que, según Israel, se reconstruye la infraestructura terrorista. El operativo, liderado por el Comando Norte y la Fuerza Aérea, se centró en instalaciones señaladas como parte de los esfuerzos de Hezbollah para restablecer su capacidad operativa en la región.

La presencia de estas herramientas y actividades constituye, según el comunicado, una “violación de los entendimientos entre Israel y Líbano”. Las FDI añadieron que seguirán actuando para defender la seguridad del Estado de Israel.

“El grupo continúa intentando reconstruir infraestructura terrorista en todo el Líbano, poniendo en riesgo a la población local y utilizándola como escudo humano”, afirmaron las FDI en su cuenta oficial de X.

Cabe recordar que el cuerpo militar anunció el pasado 18 de septiembre la muerte de un terrorista en un ataque aéreo realizado contra la ciudad de Baalbek, en el este de Líbano. “Las FDI atacaron y eliminaron al terrorista Hasín Sifo Sharif”, precisaron en su canal de Telegram.

La ofensiva de este sábado surge un día después del alto al fuego en Gaza y el repliegue del ejército israelí hacia la zona amarilla delimitada por el acuerdo de paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La línea amarilla delimita el alcance del posicionamiento de las tropas de Israel en la Franja

A raíz del cierre del primer movimiento militar, comenzó a regir las 72 horas que tiene el grupo terrorista Hamas para entregar a los rehenes vivos y muertos a organismos internacionales, para ser atendidos y luego puestos en contacto con sus familiares.

En ese sentido, la Organización de Naciones Unidas (ONU) confirmó que mantuvo conversaciones con autoridades israelíes para aumentar el envío de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza tras la entrada en vigor del alto el fuego.

El Ejército de Israel aseguró el viernes que Hamás fue derrotado en todos los frentes donde se enfrentó a las fuerzas israelíes durante los dos años de guerra en Gaza, según indicó el portavoz militar, general de brigada Effie Defrin.

La declaración coincidió con el inicio del cese de hostilidades negociado, momento en que miles de desplazados comenzaron a retornar a sus hogares a lo largo y lo ancho de toda la Franja de Gazza.

Defrin explicó que el cese de hostilidades, vigente desde el mediodía del viernes, obligó a las FDI a replegarse hasta una “línea amarilla” de despliegue interno dentro del territorio gazatí. Estas posiciones, situadas en alrededor de la mitad del enclave, brindan a las tropas capacidades defensivas y de control avanzado sobre el territorio.

Uniformados de la FDI en campo de batalla

Benjamín Netanyahu informó cómo fue la negociación por la paz en Gaza

El primer ministro de Israel resaltó las recientes victorias militares sobre Hamas y sostuvo que el grupo palestino solo accedió a avanzar en un acuerdo para la liberación de rehenes “cuando sintió la espada sobre su cuello”.

De acuerdo con The Times of Israel, Netanyahu afirmó que “Hamás nunca había aceptado liberar a todos nuestros secuestrados mientras permanecíamos profundamente dentro de la Franja”. El mandatario remarcó: “Hamás solo aceptó el acuerdo cuando sintió la espada posada sobre su cuello, y aún sigue sobre él”.

Netanyahu agradeció el papel de Trump, a quien atribuyó un aislamiento internacional “sin precedentes” de Hamas gracias a su plan regional. “Trump una vez más demostró su amistad hacia nuestro pueblo, hacia nuestro país”, expresó, mencionando también la labor de Steve Witkoff, Jared Kushner y el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, junto al equipo negociador.

El primer ministro se comprometió ante las familias de los rehenes a “devolver los cuerpos de los secuestrados asesinados para un entierro judío” y subrayó que la localización y recuperación de los desaparecidos constituye “una obligación sagrada de responsabilidad mutua”. Netanyahu también felicitó a los soldados que estuvieron en el campo de batalla en la lucha contra Hamas y reconoció los sacrificios de las familias de los caídos.

