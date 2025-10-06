Mundo

Sébastien Lecornu renunció como primer ministro de Francia un día después del anuncio de su gabinete

En un breve comunicado, el Palacio del Elíseo indicó que el presidente Emmanuel Macron aceptó su dimisión

Guardar
Sébastien Lecornu renunció como primer
Sébastien Lecornu renunció como primer ministro de Francia un día después del anuncio de su gabinete (REUTERS)

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, presentó este lunes la dimisión de su Gobierno al presidente Emmanuel Macron, apenas horas después del anuncio de su gabinete, en un nuevo giro inédito de la crisis política que vive el país.

En un breve comunicado, el Elíseo indicó que Macron aceptó la dimisión de Lecornu. Los ministros en funciones han anulado sus agendas de este lunes, a la espera de conocer las consecuencias de esta nueva situación.

La dimisión se produjo apenas 13 horas después de que Macron anunciara la composición de un Gobierno en el que Lecornu llevaba trabajando desde su nombramiento el 9 de septiembre, tras la caída de su predecesor, François Bayrou, un día antes por la moción de confianza que este sometió al parlamento.

Detrás de esta renuncia está la presión de uno de los componentes del gabinete, el partido conservador Los Republicanos. Su líder, Bruno Retailleau, había expresado su descontento con la composición del gobierno y convocó una reunión de su formación para decidir si abandonaban el Ejecutivo, amenaza que de cumplirse habría hecho imposible la continuidad de Lecornu, dado que no contaba con mayoría parlamentaria.

Sébastien Lecornu junto a Emmanuel
Sébastien Lecornu junto a Emmanuel Macron (Mohammed Badra/REUTERS)

Desde la oposición, Jordan Bardella, presidente de la Agrupación Nacional, instó a Macron a disolver la Asamblea Nacional tras la dimisión. Bardella afirmó que la composición del gabinete “se centraba totalmente en la continuidad y no en la ruptura con el pasado que esperan los franceses”.

Por su parte, Mathilde Panot, jefa del grupo en la Asamblea Nacional del partido de extrema izquierda La Francia Insumisa, declaró que “la cuenta regresiva ha comenzado” y afirmó que Macron “debe irse”, señalando la derrota de tres primeros ministros en menos de un año al frente del gobierno.

Jean-Luc Mélenchon, fundador del grupo de izquierda, pidió una revisión “inmediata” de la moción presentada por 104 diputados para la destitución de Emmanuel Macron. “Tras la dimisión de Sébastien Lecornu, pedimos que se examine de inmediato la moción presentada por 104 diputados para la destitución de Emmanuel Macron“, escribió a través de la red social X.

Lecornu enfrentaba la difícil tarea de lograr la aprobación en un parlamento profundamente dividido de un presupuesto de austeridad para el próximo año. Sus dos predecesores inmediatos, François Bayrou y Michel Barnier, fueron destituidos por la cámara legislativa en desacuerdo con el plan de gastos.

Francia acumula actualmente una deuda pública récord, con una relación deuda/PIB que es la tercera más alta de la Unión Europea, solo por detrás de Grecia e Italia.

El país se encuentra en un estancamiento político desde que Macron apostó por elecciones parlamentarias anticipadas el año pasado para reforzar su autoridad, una estrategia que fracasó y dejó a su bloque en minoría en la Asamblea.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Emmanuel MacronSébastien Lecornunuevo gabinete francésFranciaÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Delegaciones de EEUU, Israel y Hamas se reúnen en Egipto para negociar el plan de Trump para la Franja de Gaza

El encuentro se desarrollará en la ciudad turística de Sharm el-Sheikh, bajo la mediación de El Cairo. El domingo, el presidente estadounidense exhortó a los negociadores a “moverse rápido” para poner fin a la guerra

Delegaciones de EEUU, Israel y

Las acciones japonesas subieron casi un 5% tras la elección de Sanae Takaichi como líder del Partido Liberal Democrático

El Nikkei 225 cerró con un alza del 4,7% a 47.924,52 puntos. La política ultraconservadora, de 64 años y aliada del fallecido primer ministro Shinzo Abe, probablemente continuará con políticas favorables al mercado

Las acciones japonesas subieron casi

Gisele Pelicot regresa a la corte francesa para un juicio de apelación promovido por uno de los condenados en su caso de violación

Uno de los abogados de la mujer, cuyo ex esposo reclutó a decenas de desconocidos en línea para abusar sexualmente de ella mientras estaba drogada, declaró que la víctima habría preferido evitar “este calvario”

Gisele Pelicot regresa a la

Al menos 20 heridos en un tiroteo en Australia: el presunto tirador fue detenido por la policía

El ataque ocurrió en Croydon Park, un barrio del oeste de Sidney, donde el agresor abrió fuego con un rifle de alta potencia contra automóviles, autobuses y peatones al azar

Al menos 20 heridos en

La Unión Europea criticó la “persecución de la disidencia” durante las elecciones municipales en Georgia

En un comunicado firmado por la Alta Representante de la Política Exterior, Kaja Kallas, se destacó que la “aprobación de leyes contra la sociedad civil” y el encarcelamiento de opositores y activistas ”han reducido drásticamente la posibilidad de que hubiera unas elecciones competitivas”

La Unión Europea criticó la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno denunció al hombre

El Gobierno denunció al hombre que atacó y lanzó insultos antisemitas contra una influencer en Palermo

Reventó el Pozo de La Tinka con más de S/6 millones: esta es la jugada ganadora del sorteo del 5 de octubre

Detuvieron a un guardiacárcel de un penal de Córdoba por intentar ingresar droga

Clima hoy en Colombia: temperaturas para Cali este 6 de octubre

Clima en Barranquilla: temperatura y probabilidad de lluvia para este 6 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Telefónica afirma que no se

Telefónica afirma que no se plantea un ERE "en este momento" pero analiza distintas posibilidades

Dimite el primer ministro de Francia un día después de formar Gobierno

Albares confirma que los 28 españoles de la Flotilla que permanecen en Israel vuelven este lunes a España

Xbox Cloud Gaming tendrá una versión gratuita con anuncios

Marlaska afirma que no hay "nada" en el informe de la UCO que apunte a financiación ilegal del PSOE

ENTRETENIMIENTO

Sydney Sweeney y Scooter Braun,

Sydney Sweeney y Scooter Braun, cada vez más unidos, según fuentes cercanas a la actriz

“Miles de flecos y cientos de piedras”: la historia detrás del vestido de Taylor Swift para su último disco

Miley Cyrus reveló que su padre Billy Ray lloró cuando le dedicó la canción “Secrets” tras su distanciamiento

Martin Scorsese recordó la razón por la que no logró convertirse en sacerdote: “No era mi lugar”

Selena Gomez compartió fotos inéditas de su boda con el productor musical Benny Blanco