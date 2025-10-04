Tras la respuesta de Hamas al plan de Trump, Israel se prepara para la “implementación inmediata” de la primera etapa del plan de paz

La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu declaró el sábado que Israel busca la “implementación inmediata” del plan del presidente estadounidense Donald Trump para liberar a los rehenes israelíes en Gaza, después de que Hamas se declarara dispuesto a iniciar conversaciones de paz.
“Ante la respuesta de Hamas, Israel se prepara para la implementación inmediata de la primera etapa del plan Trump para la liberación de todos los rehenes”, declaró la oficina de Netanyahu en un comunicado.
“Seguiremos trabajando en plena cooperación con el presidente y su equipo para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios establecidos por Israel, que coinciden con la visión del presidente Trump”.
En desarrollo
