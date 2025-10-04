Mundo

Tras la respuesta de Hamas al plan de Trump, Israel se prepara para la “implementación inmediata” de la primera etapa del plan de paz

El primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que “seguiremos trabajando para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios establecidos por Israel que son coherentes con la visión del presidente Trump”

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se estrechan la mano en una conferencia de prensa conjunta en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 29 de septiembre de 2025. REUTERS/Jonathan Ernst

La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu declaró el sábado que Israel busca la “implementación inmediata” del plan del presidente estadounidense Donald Trump para liberar a los rehenes israelíes en Gaza, después de que Hamas se declarara dispuesto a iniciar conversaciones de paz.

“Ante la respuesta de Hamas, Israel se prepara para la implementación inmediata de la primera etapa del plan Trump para la liberación de todos los rehenes”, declaró la oficina de Netanyahu en un comunicado.

“Seguiremos trabajando en plena cooperación con el presidente y su equipo para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios establecidos por Israel, que coinciden con la visión del presidente Trump”.

En desarrollo

Temas Relacionados

israelhamasgazamedio orientedonald trump

Últimas Noticias

Finlandia inauguró un nuevo mando terrestre de la OTAN en Mikkeli para reforzar el flanco norte frente a Rusia

El espacio, que funcionó como el cuartel general finlandés durante la Segunda Guerra Mundial, alojará tropas aliadas y coordinará operaciones en la región septentrional

Finlandia inauguró un nuevo mando

La ONU exigió al régimen de Ortega esclarecer el paradero de más de 120 desaparecidos en Nicaragua

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas denunció que las víctimas incluyen líderes indígenas, opositores y ciudadanos sin afiliación política conocida, y advirtió que el número real podría ser mayor. Acusó al sandinismo de usar la represión para infundir miedo

La ONU exigió al régimen

Un fotoperiodista francés murió en Donbás tras un ataque con un dron ruso

El legado de Antoni Lallican trasciende su labor como testigo de la guerra, ya que su trabajo permitió que la realidad de Ucrania llegara al mundo

Un fotoperiodista francés murió en

Rusia lanzó el mayor ataque contra la infraestructura gasífera de Ucrania desde el inicio de la guerra

Con 381 drones y 35 misiles, Moscú golpeó instalaciones clave de Naftogaz en Kharkiv y Poltava, dejando a miles sin suministro y dañando gravemente la red energética antes del invierno. Kiev denunció un “acto de terror” contra civiles

Rusia lanzó el mayor ataque

Donald Trump y Mark Carney se reunirán en Estados Unidos el próximo martes

La visita del primer ministro canadiense busca reforzar la relación bilateral en comercio y seguridad, mientras resurgen las fricciones por los aranceles

Donald Trump y Mark Carney
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Capturan a “Terry”, integrante de

Capturan a “Terry”, integrante de la célula de los Mal Portados en CDMX

Minedu separó a más de dos mil docentes y administrativos por delitos graves: Endurecen medidas para proteger a estudiantes

Gobierno federal habilita mil 152 refugios temporales en costa del Pacífico ante posible impacto de Priscila

Alias Gonzo, quien se hizo viral tras reconocer que le daba pesar robar a una persona sin brazo, hoy es ejemplo de vida: este es su testimonio

La UBA distinguió con el Doctorado Honoris Causa a los miembros del tribunal del Juicio a las Juntas

INFOBAE AMÉRICA
Finlandia inauguró un nuevo mando

Finlandia inauguró un nuevo mando terrestre de la OTAN en Mikkeli para reforzar el flanco norte frente a Rusia

La ONU exigió al régimen de Ortega esclarecer el paradero de más de 120 desaparecidos en Nicaragua

Arce denuncia intentos de sectores afines a Evo de impedir la segunda vuelta de las presidenciales en Bolivia

Qatar y Egipto aplauden la respuesta de Hamás al plan de Trump para liberar a los rehenes israelíes

Cuál es la especie de arácnido del Amazonas que tiene dos tipos de machos diferentes

ENTRETENIMIENTO

Denise Richards molesta porque su

Denise Richards molesta porque su ex le exige 150 mil dólares para evitar quedarse sin hogar

‘Peacemaker’ domina el ranking de series en HBO Max México para maratonear el fin de semana

Sean ‘Diddy’ Combs fue sentenciado a más de 4 años de prisión tras largo debate en la corte

Estreno de ‘Monstruo: la historia de Ed Gein’: horarios, tráiler y las claves de la nueva temporada en Netflix

El precio oculto de Spider-Man 3: Bryce Dallas Howard y las secuelas físicas de encarnar a Gwen Stacy en la saga arácnida