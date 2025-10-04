Giorgia Meloni afirmó que el mundo tiene el deber de aceptar el plan de Donald Trump para Gaza

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni (REUTERS/Remo Casilli)

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, defendió que el mundo tiene “el deber” de que el plan de paz para Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resulte “un éxito” para la estabilidad de Medio Oriente.

“La paz no se materializa cuando se invoca, sino cuando se construye con compromiso, paciencia y valentía”, afirmó durante la celebración del día de San Francisco de Asís.

Meloni, reconocida aliada europea de Trump, exhortó a “no rendirse” ante un contexto en el que, según señaló, “el diálogo y la diplomacia ya parecen no lograr convencer ni prevalecer” y “la fuerza se impone en demasiadas ocasiones sustituyendo al mismo derecho”.

Sostuvo que “la paz se alcanza colocando un ladrillo tras otro, con la fuerza de la responsabilidad y la eficacia de la sensatez. Y eso es lo que deseamos que ocurra ahora en Palestina, esa tierra que San Francisco quiso conocer y que lo marcó profundamente".

La primera ministra celebró el plan de paz que Trump propuso a Israel y el grupo Hamas para terminar con más de dos años de bombardeos en Gaza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Explicó: “El plan de paz estadounidense, aprobado por Israel, compartido por los estados europeos y muchos islámicos y por la Autoridad Nacional Palestina, gracias a la mediación de algunos países árabes como Qatar, al que debemos agradecer, podría ser acogido también por Hamas“.

Destacó que esto “significaría volver finalmente a la paz en Medio Oriente, ver cesar el sufrimiento de la población civil palestina y la liberación de los rehenes israelíes retenidos desde hace ya dos larguísimos años".

“Una luz de paz rasga las tinieblas de la guerra. Tenemos el deber de hacer todo lo que esté dentro de nuestras posibilidades para que esta preciosa y frágil oportunidad tenga éxito”, insistió.

Aseguró sentirse “orgullosa” del aporte de Italia al diálogo y de su papel en la distribución de ayuda humanitaria, señalando: “Lo ha hecho sin caer en la trampa de la contraposición frontal que muchos invocan”.

Durante el acto en Asís, donde estuvieron presentes otras autoridades civiles y eclesiásticas y descansan los restos del santo patrón de Italia, Meloni enfrentó abucheos al inicio de su discurso.

Desde el escenario, respondió: “Recuerdo que San Francisco nos enseñaba el respeto, la escucha, la comprensión recíproca, a entender las razones de los demás”.

El ejército de Israel anunció la intensificación de preparativos para la primera fase del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Europa Press/Archivo)

Israel avanza en los preparativos para la primera fase del plan de Trump

El ejército de Israel anunció este sábado la intensificación de preparativos para la primera fase del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, orientado a poner fin a la guerra en Gaza y lograr la liberación de los rehenes que permanecen secuestrados por el grupo terrorista Hamas.

La institución militar confirmó que recibió la instrucción de “aumentar su preparación” para la implementación del plan. Un funcionario, que solicitó anonimato al no estar autorizado para hablar oficialmente, explicó a la agencia AP que Israel adoptó una postura exclusivamente defensiva en la Franja de Gaza y suspendió los ataques activos, aunque no ha retirado a sus fuerzas del territorio.

Este anuncio se produjo pocas horas después de que Trump ordenara a Israel detener los bombardeos, tras la declaración de Hamas de aceptar algunos elementos de su propuesta. El mandatario estadounidense celebró la declaración y afirmó: “Creo que están listos para una paz duradera”.

El presidente de Estados Unidos busca cumplir sus compromisos de terminar la guerra y gestionar el regreso de los rehenes antes del segundo aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023. Su propuesta, presentada esta semana, ha recibido apoyo internacional y fue respaldada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El viernes, la oficina de Netanyahu confirmó el compromiso de Israel de finalizar el conflicto, sin referirse a las diferencias persistentes con el grupo terrorista. El premier enfrenta una creciente presión tanto internacional como por parte de Trump para poner fin a la guerra.