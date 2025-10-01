Mundo

Historia, mosaicos y tradición: así es Baños de Valdearados, el pueblo español que revive su legado romano con la Fiesta a Baco

Desde paisajes impactantes hasta una celebración única en la Ribera del Duero, esta localidad atrae a miles de visitantes que se suman a recreaciones históricas y catas de vino organizadas por la comunidad local, según Condé Nast Traveler

Por Mirko Racovsky

Guardar
Baños de Valdearados fusiona herencia
Baños de Valdearados fusiona herencia romana y tradición vinícola en la Ribera del Duero

En la Ribera del Duero, Baños de Valdearados se ha consolidado como un enclave singular donde la herencia romana y la tradición vinícola se entrelazan con una vitalidad poco común en la España rural. Cada verano, este pequeño municipio burgalés, célebre por la Villa Romana de Santa Cruz y su emblemática Fiesta a Baco, experimenta una transformación que multiplica su población y lo convierte en un referente cultural y turístico de la región, según relata Condé Nast Traveler.

Situado a escasos kilómetros de Aranda de Duero y a dos horas de Madrid, Baños de Valdearados se presenta como un destino que combina historia, arquitectura y vida rural. El visitante que recorre sus calles se encuentra con la Antigua Iglesia del Santo Cristo, erigida en el siglo XI sobre una atalaya rocosa y coronada por la figura del Sagrado Corazón de Jesús.

El centro urbano, con sus fachadas de piedra adornadas por nidos de golondrina, un mural dedicado a la mujer rural y la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, refleja el carácter tradicional del pueblo. A orillas del río Bañuelos, la reconstrucción de un antiguo chozo bajo un sauce llorón evoca la vida agrícola que ha marcado la identidad local.

Patrimonio romano y Villa Romana de Santa Cruz

La Villa Romana de Santa
La Villa Romana de Santa Cruz, principal atractivo arqueológico de Baños de Valdearados, conserva mosaicos únicos y solo un 10% ha sido excavado

El principal atractivo patrimonial de Baños de Valdearados es la Villa Romana de Santa Cruz, descubierta en 1972 de manera fortuita cuando el propietario de la finca intentaba nivelar el terreno. Eva, la guía encargada de mostrar el yacimiento, explicó a Condé Nast Traveler que las excavaciones iniciales se prolongaron hasta 1974 y, desde entonces, no se han realizado nuevas intervenciones.

“Cuando terminan esas excavaciones lo que hicieron fue levantar los mosaicos, llevarlos a un almacén en el pueblo para su limpieza, donde se quedaron hasta 1993. Ese año volvieron a colocarlos en su lugar original y construyeron las casetas para su musealización”, detalló.

La villa, con una superficie estimada de 1.200 metros cuadrados, solo ha sido excavada en un 10%, de los cuales el público puede contemplar el 3%. El resto permanece protegido para evitar su deterioro.

La alcaldesa destaca la importancia
La alcaldesa destaca la importancia del turismo y la necesidad de nuevas excavaciones para potenciar el yacimiento

Entre los elementos más destacados del yacimiento figuran tres mosaicos visitables. El primero, dedicado a la caza, muestra animales como palomas, perdices, jabalíes y corzos. El segundo, centrado en el dios Baco, ocupaba hasta 2011 un lugar destacado entre los mosaicos mejor conservados de España y parte de Europa, hasta que sufrió un expolio que privó a la villa de varias escenas originales. Actualmente, fotografías troqueladas reproducen las partes sustraídas.

El recorrido concluye en un triclinium, o comedor, decorado con cuatro mosaicos distintos, y la visita se enriquece con detalles sobre el pozo de seis metros de profundidad que abastecía la villa y el sistema de calefacción por hipocausto en las habitaciones orientadas al norte.

La conservación y promoción del yacimiento han supuesto un reto constante para el municipio. Miriam Esteban Gañán, alcaldesa de Baños de Valdearados, subrayó ante Condé Nast Traveler la importancia de contar con personal dedicado al turismo durante todo el año y la necesidad de impulsar nuevas excavaciones.

El concejal Santos Bocanegra reconoció las dificultades ante estos yacimientos: “Excavar para luego enterrarlo no, porque no hay presupuesto para hacer un mantenimiento”. A pesar de estos obstáculos, la alcaldesa se mostró esperanzada por las ayudas recibidas de la Junta de Castilla y León y la inclusión del municipio en la Ruta del Vino, lo que podría potenciar la visibilidad del yacimiento y fomentar el turismo.

El municipio combina patrimonio romano,
El municipio combina patrimonio romano, tradición vinícola y arquitectura rural en plena Ribera del Duero (pxfuel)

Tradición vinícola y Fiesta a Baco

La tradición vinícola de Baños de Valdearados se manifiesta con especial intensidad en sus celebraciones anuales, entre las que destaca la Fiesta a Baco. Organizada por la Asociación Cultural Dios Baco el fin de semana posterior a las fiestas patronales de agosto, esta cita ha adquirido notoriedad regional y ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Regional.

El evento, que en 2023 celebró su 25ª edición, ofrece un programa que incluye mercadillos, ventas simbólicas de “esclavos”, recreaciones de combates de gladiadores y una “gastroexperiencia romana” con cata de vinos, comida y espectáculos. Una de las acciones más llamativas de la última edición fue la instalación de un toldo gigante de ganchillo tejido a mano por las mujeres del pueblo.

La implicación vecinal resulta fundamental para el éxito de la Fiesta a Baco. Santos Bocanegra explicó a Condé Nast Traveler que la organización recae íntegramente en los habitantes del municipio, sin intervención de empresas externas.

El municipio recibió el premio
El municipio recibió el premio Burgos Conecta a Mejor pueblo del año por la colaboración vecinal en la fiesta romana

Durante el verano, la población de Baños de Valdearados, que habitualmente ronda los 326 vecinos, supera los 3.000 o 4.000 habitantes, y en la fiesta romana puede alcanzar hasta 5.000 personas. La alcaldesa recordó que el municipio recibió el premio Burgos Conecta a Mejor pueblo del año, un reconocimiento a la colaboración de los vecinos en la celebración de la fiesta romana, según detalló Condé Nast Traveler.

En Baños de Valdearados, la historia y la tradición se convierten en una invitación a disfrutar intensamente de cada momento, reflejando el espíritu festivo y la energía de su gente.

Temas Relacionados

Baños de ValdearadosVilla Romana de Santa CruzFiesta a BacoRibera del DueroTradición vinícolaJunta de Castilla y LeónCondé Nast TravelerNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Seis obras maestras llegan a Abu Dhabi en la exposición más ambiciosa de Sotheby’s

Cuadros icónicos de artistas como Van Gogh, Gauguin y Frida Kahlo, procedentes de colecciones privadas y con una valoración millonaria, se reúnen en la Bassam Freiha Art Foundation antes de su subasta en Nueva York

Seis obras maestras llegan a

Alemania detuvo a tres presuntos miembros de Hamas acusados de planear atentados mortales

La Fiscalía Federal informó que los sospechosos, dos ciudadanos alemanes y un hombre nacido en Líbano, fueron arrestados en Berlín con armas y municiones

Alemania detuvo a tres presuntos

¿El Ganges en peligro? La sequía y la crisis climática amenazan el río que abastece a más 650 millones de personas

El retroceso de los glaciares del Himalaya, la variabilidad del monzón y el uso excesivo de aguas subterráneas generan una emergencia ambiental que afecta la agricultura, los ecosistemas y la seguridad de comunidades en Asia meridional

¿El Ganges en peligro? La

Murió Jane Goodall, la reconocida defensora de los derechos de los animales

“Los descubrimientos de la Dra. Goodall como etóloga revolucionaron la ciencia, y fue una defensora incansable de la protección y restauración de nuestro mundo natural”, afirmó el Instituto Jane Goodall en un comunicado emitido el miércoles

Murió Jane Goodall, la reconocida

Cierre del Gobierno: el Senado de Estados Unidos rechazó dos propuestas para salir de la parálisis presupuestaria

La iniciativa, impulsada por Donald Trump, apenas sumó tres votos demócratas y quedó muy lejos de los 60 apoyos necesarios

Cierre del Gobierno: el Senado
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alito Moreno demandará por la

Alito Moreno demandará por la expropiación del terreno de su madre en Campeche

Sinuano Día resultados 1 de octubre: todos los números ganadores del último sorteo

Ada Colau: “Si estás viendo este vídeo es porque Israel nos ha detenido ilegalmente”

Colombianas que iban en la flotilla Sumud, rumbo a Palestina, confirmaron su detención por tropas israelíes: hicieron urgente llamado

Extradición del ‘Pequeño J’ desde Perú demoraría más de lo esperado y retrasaría juicio en Argentina

INFOBAE AMÉRICA
Gabriel Guevara asegura que sus

Gabriel Guevara asegura que sus dos padres le están apoyando en su carrera como actor

Seis obras maestras llegan a Abu Dhabi en la exposición más ambiciosa de Sotheby’s

El crucial legado de Jane Goodall, la experta británica en primates que mejor comprendió a los animales

Muere a los 91 años la etóloga británica Jane Goodall

El Ejército de Israel intercepta la flotilla cerca de Gaza

ENTRETENIMIENTO

Todo sobre ‘El genio y

Todo sobre ‘El genio y los deseos’, la nueva serie coreana de Netflix que busca reemplazar a ‘Bon appétit majestad’

Fran Drescher celebró sus 68 años con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y una emotiva reunión con el elenco de “La Niñera”

La Fiesta del Cine regresa a Argentina con precios bajos y una cartelera de lujo

El verdadero final de ‘Bon Appétit, majestad’: lo que no mostró el k-drama de Netflix

La confesión de Glen Powell sobre un percance amoroso que acabó con una nariz rota