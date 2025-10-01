El ejército de Estados Unidos comenzó a reducir su tropas en Irak

FOTO DE ARCHIVO: Marines estadounidenses refuerzan el complejo de la embajada de su país en Bagdad. 3 de enero de 2020 (U.S. Marine Corps/Sgt. Kyle C. Talbot/Handout via REUTERS)

El ejército estadounidense ha comenzado a reducir su misión en Irak en virtud de un acuerdo firmado con el gobierno iraquí el año pasado, reduciendo finalmente el número de tropas estadounidenses en el país dedicadas a combatir al Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) en aproximadamente un 20%, según informaron las autoridades.

Washington y Bagdad acordaron el año pasado, bajo la administración Biden, reducir gradualmente la misión militar en Irak de la coalición liderada por Estados Unidos que lucha contra ISIS para septiembre. Las fuerzas estadounidenses abandonarán algunas bases donde han estado estacionadas tropas durante dos décadas de presencia militar en el país.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, declaró el martes por la noche que Estados Unidos “reducirá su misión militar en Irak”, lo que refleja “nuestro éxito conjunto en la lucha contra ISIS”.

Un alto funcionario de defensa, que habló con la prensa bajo condición de anonimato para hablar sobre los movimientos de tropas, afirmó que el ejército ha comenzado a transferir la responsabilidad de combatir al Estado Islámico en Irak, de las fuerzas estadounidenses y de la coalición a tropas iraquíes entrenadas por el ejército estadounidense durante aproximadamente una década.

El inicio de la retirada en Irak se produce apenas unos meses después de que la administración Trump decidiera retirar unos 600 soldados de Siria, dejando menos de 1.000 para colaborar con los aliados kurdos en la lucha contra el Estado Islámico. El grupo militante sigue perpetrando ataques mortales en ambos países, y persiste la preocupación por ISIS tras la agitación en Siria y la inestabilidad generalizada en Medio Oriente.

Soldados del Ejército de EE. UU. de la 1.ª Brigada, 25.ª División de Infantería, Fuerza de Tarea-Irak, toman posiciones defensivas en la Base de Operaciones Avanzada Unión III, en la Zona Verde de Bagdad, donde la embajada de EE. UU. fue atacada hoy por una turba proiraní (Desmond Cassell / Ejército de EE. UU. / Polaris)

Las tropas estadounidenses se consolidarán y se trasladarán en gran medida a una base en Erbil, ciudad de la región kurda semiautónoma del norte de Irak, y se espera que menos de 2.000 permanezcan en Irak una vez concluidas las negociaciones, según el funcionario. Esto supondría una reducción respecto a los poco más de 2.500 militares que se encuentran actualmente allí, añadió. Esta cifra es solo una pequeña fracción del número histórico de tropas en Irak: hace una década, se desplegaron allí alrededor de 20.000 soldados.

Un alto funcionario de seguridad iraquí, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hacer comentarios públicos, afirmó que la retirada estadounidense comenzó hace semanas de las otras dos zonas donde se han estacionado tropas: Bagdad y la base aérea de Ain al-Asad, en el oeste de Irak. Añadió que “un número muy reducido de asesores” permanece en el comando conjunto.

El comunicado de Parnell indica que Washington mantendrá una estrecha coordinación con Bagdad y los socios de la coalición para garantizar una “transición responsable”.

El primer ministro iraquí, Mohammed Shia al-Sudani, declaró a The Associated Press en una entrevista en julio que Estados Unidos e Irak se reunirán a finales de año para “arreglar la relación bilateral de seguridad”.

El alto funcionario de defensa que habló con la prensa afirmó que las fuerzas iraquíes ahora son capaces de gestionar la amenaza del EI que aún existe en el país.

(Con información de AP)