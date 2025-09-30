Mundo

Estados Unidos considera los aranceles del 55% a China un “buen statu quo” pero busca más comercio

El representante comercial Jamieson Greer expresó su deseo de aumentar el intercambio de productos “no sensibles” antes de que expire la tregua el 10 de noviembre

ARCHIVO - El presidente de
ARCHIVO - El presidente de EEUU, Donald Trump, a la izquierda, estrecha la mano del presidente chino Xi Jinping durante una reunión al margen de la cumbre del G20 en Osaka, Japón, el 29 de junio de 2019 (AP Foto/Susan Walsh/Archivo)

Los aranceles estadounidenses sobre las importaciones chinas de alrededor del 55% son un “buen statu quo”, pero al Gobierno de Donald Trump le gustaría encontrar áreas en las que el comercio bilateral pueda aumentar más libremente, dijo el martes el representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Los comentarios de Greer en el Club Económico de Nueva York no indicaron un movimiento inmediato hacia la reducción de los aranceles del presidente Trump a los productos chinos antes de la fecha límite del 10 de noviembre para la expiración de una tregua comercial entre las dos economías más grandes del mundo.

“Si le preguntas al presidente: ‘¿Tenemos un acuerdo con China?’ Él diría: ‘Sí, este es nuestro acuerdo. Tengo aranceles del 55%. Ese es el trato’. Así que ese es un buen statu quo”, dijo Greer.

No obstante, Greer manifestó su deseo de continuar las conversaciones periódicas con las autoridades chinas para tratar de lograr una relación comercial más equilibrada, en la que ambas partes puedan aumentar el comercio de “bienes no sensibles”, como los productos agrícolas estadounidenses y los bienes de consumo chinos.

“Me gustaría llegar a una posición con ellos en la que (...) podamos comerciar, y podamos comerciar un poco más libremente y de una forma un poco más transparente”, dijo Greer.

Jamieson Greer (REUTERS/Benoit Tessier)
Jamieson Greer (REUTERS/Benoit Tessier)

“Pero por ahora, ahí es donde estamos”, añadió en relación con la tasa arancelaria estadounidense del 55% que incluye los aranceles del primer mandato de Trump a los productos chinos.

A menos que las autoridades estadounidenses y chinas acuerden prorrogar estas tasas, está previsto que el 10 de noviembre vuelvan a situarse en torno al 145% por parte estadounidense y al 125% de China, unos tipos que prácticamente paralizarían todo el comercio entre Estados Unidos y China.

Durante las conversaciones mantenidas a mediados de septiembre en Madrid sobre comercio y la red social china TikTok, el viceprimer ministro chino, He Lifeng, había solicitado reducciones arancelarias estadounidenses a cambio de ceder el control de la propiedad de TikTok a un consorcio con sede en Estados Unidos, una concesión que Greer y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, rechazaron.

Greer afirmó que los negociadores chinos se han “sentido un poco más cómodos” debido a la influencia de China sobre el suministro mundial de minerales de tierras raras e imanes, y han planteado más exigencias.

Añadió que hay mucho respeto de ambas partes y que la comunicación fluida está ayudando a evitar sorpresas políticas por ambas partes.

Acuerdo sobre TikTok

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo
FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de TikTok se coloca en las banderas de Estados Unidos y China en esta ilustración tomada el 24 de septiembre de 2025 (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo)

El compromiso alcanzado establece que el control efectivo sobre el algoritmo corresponderá a una entidad sujeta a jurisdicción estadounidense, concordaron fuentes oficiales consultadas por EFE. La ley federal limita explícitamente la transferencia de tecnología originaria de China, por lo que las partes diseñaron una arquitectura que garantice la autonomía operativa de la filial estadounidense respecto a su matriz en Pekín.

The New York Times también subrayó que importantes inversionistas estadounidenses están dispuestos a pagar una tasa multimillonaria al gobierno de Estados Unidos para que el acuerdo se cristalice bajo los requisitos legales vigentes. Los detalles sobre el monto, los participantes y las condiciones permanecen reservados, pero la administración Trump dejó entrever que se buscará una transacción que sea beneficiosa para ambas partes.

Desde la entrada en vigor de la legislación federal en 2024, que prohibió a TikTok operar bajo su estructura original, se han concedido varias prórrogas para explorar una solución definitiva. Trump autorizó personalmente cuatro extensiones, la última de las cuales asegura que TikTok podrá funcionar hasta el 16 de diciembre. Esta prolongación facilitó que las discusiones continuaran pese al contexto de tensiones comerciales entre Washington y Beijing.

(Con información de Reuters)

