EEUU afirmó que el acuerdo con China por TikTok está prácticamente cerrado: “Solo falta la firma”

Trump agradeció a Xi Jinping por respaldar la negociación que posibilita la continuidad del servicio digital (Reuters)

La Casa Blanca confirmó que solo falta la firma para concretar el acuerdo que permitirá a TikTok seguir funcionando en Estados Unidos bajo una estructura de control mayoritariamente de ese país, lo que reducirá la influencia china sobre la aplicación.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, señaló a Fox News que el convenio tiene todos los detalles resueltos y se encuentra en manos del equipo del presidente Donald Trump, quien mantiene comunicación directa con sus contrapartes de la nación asiática para ultimar el pacto: “Estamos completamente seguros de que el acuerdo está cerrado. Ahora solo falta la firma, y ​​el equipo del presidente está trabajando con sus homólogos chinos para lograrlo”.

Leavitt aseguró, además, que el acuerdo esbozado “prioriza” los intereses nacionales e implica que en el país norteamericano “TikTok tendrá mayoría accionaria estadounidense. Habrá siete miembros en el consejo directivo que controla la aplicación en EEUU, y seis de ellos serán estadounidenses”.

El acuerdo responde a la ley aprobada por el Congreso en 2024, que exige una separación societaria suficiente entre la operadora de TikTok en Estados Unidos y ByteDance. Esta norma busca limitar el acceso potencial de autoridades chinas a datos y servidores estadounidenses, una preocupación reiterada por legisladores y responsables de seguridad.

TikTok quedará regida por una nueva sociedad con mayoría de directivos estadounidenses (Europa Press)

Por su parte, The New York Times informó que el presidente Trump afirmó el viernes que su homólogo chino, Xi Jinping, ya había dado el visto bueno para avanzar.

Uno de los ejes del acuerdo, destacado por la portavoz Leavitt, es la función que cumplirá Oracle en la nueva estructura. La tecnológica gestionará tanto la privacidad como los datos de usuarios estadounidenses y se hará cargo del algoritmo responsable de personalizar los contenidos.

“Todos estos detalles ya han sido acordados. Ahora solo necesitamos que el acuerdo se firme, y ​​preveo que eso sucederá en los próximos días”, añadió la portavoz.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca (REUTERS/Jonathan Ernst)

El compromiso alcanzado establece que el control efectivo sobre el algoritmo corresponderá a una entidad sujeta a jurisdicción estadounidense, concordaron fuentes oficiales consultadas por EFE. La ley federal limita explícitamente la transferencia de tecnología originaria de China, por lo que las partes diseñaron una arquitectura que garantice la autonomía operativa de la filial estadounidense respecto a su matriz en Pekín.

The New York Times también subrayó que importantes inversionistas estadounidenses están dispuestos a pagar una tasa multimillonaria al gobierno de Estados Unidos para que el acuerdo se cristalice bajo los requisitos legales vigentes. Los detalles sobre el monto, los participantes y las condiciones permanecen reservados, pero la administración Trump dejó entrever que se buscará una transacción que sea beneficiosa para ambas partes.

La reestructuración impuesta a TikTok responde a exigencias legales aprobadas en 2024 (EFE)

Desde la entrada en vigor de la legislación federal en 2024, que prohibió a TikTok operar bajo su estructura original, se han concedido varias prórrogas para explorar una solución definitiva. Trump autorizó personalmente cuatro extensiones, la última de las cuales asegura que TikTok podrá funcionar hasta el 16 de diciembre. Esta prolongación facilitó que las discusiones continuaran pese al contexto de tensiones comerciales entre Washington y Pekín.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, presentó el marco general del acuerdo el lunes durante una conferencia en Madrid, subrayando la naturaleza bilateral y multinacional del pacto.

Li Chenggang, negociador comercial del régimen chino (REUTERS/Louiza Vradi)

A su vez, el viceministro Li Chenggang, del Ministerio de Comercio de China, manifestó que la decisión responde a la conveniencia para ambos países y a la voluntad de proteger la continuidad del servicio para los usuarios estadounidenses.

Esta semana Trump amplió -por cuarta vez este año- el plazo para que TikTok pueda seguir disponible en suelo estadounidense, donde funcionará al menos hasta el 16 de diciembre.

(Con información de EFE)