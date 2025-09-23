Zelensky celebró el “gran cambio” en la postura de Trump al reconocer una posible victoria de Ucrania sobre Rusia

El presidente de EEUU, Donald Trump, se reunió con su par ucraniano Volodimir Zelensky en la sede de la ONU este 23 de septiembre de 2025 (REUTERS/Al Drago)

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky manifestó este martes su satisfacción ante el cambio de posición de su homólogo estadounidense, Donald Trump, respecto a la guerra en Ucrania, señalando que por primera vez el mandatario reconoció la posibilidad de que Kiev logre una victoria sobre Moscú.

Según declaraciones recogidas por Zelensky durante una rueda de prensa, estas palabras de Trump representan “un gran cambio”, en alusión al mensaje que publicó el estadounidense en su plataforma Truth Social tras el encuentro que ambos mantuvieron en Nueva York en el contexto de la Asamblea General de la ONU.

Zelensky destacó que Trump “comprende claramente la situación y está bien informado sobre todos los aspectos de esta guerra”, según expresó en una publicación en redes sociales.

“Ucrania tiene un gran espíritu y cada vez mejor”, comentó Trump este martes en su plataforma. “Ucrania podrá recuperar su país en su forma original y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá! Putin y Rusia están en graves problemas económicos, y este es el momento de que Ucrania actúe”, añadió el presidente estadounidense, y dijo haber llegado a esta conclusión tras reunirse también con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea (CE), y analizar a fondo la situación militar y económica en el conflicto.

Trump añadió que “con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción viable”. Además, mostró su convencimiento de que la prolongada duración de la guerra evidencia debilidades estructurales en el aparato militar ruso, definiendo a Rusia como “un tigre de papel”.

En relación con el apoyo internacional, Zelensky informó que Estados Unidos estaría dispuesto a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania cuando finalice la guerra. Sin embargo, el líder ucraniano matizó que aún no cuenta con detalles concretos por escrito sobre cómo se materializará ese apoyo. “No tenemos cosas específicas, detalles sobre el papel”, indicó, y agregó que, aunque se discutieron tipos de armas y el uso de drones, así como otras necesidades inmediatas, no puede asegurar que Trump cumplirá todas las solicitudes de Ucrania, pero remarcó la actitud positiva durante los intercambios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló este martes en la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas (REUTERS/MIKE SEGAR)

Por otro lado, el presidente Trump insistió en que Estados Unidos continuará suministrando armas a la OTAN, permitiendo que esta organización determine el uso de esos recursos en el escenario europeo. También instó a los países europeos a dejar de comprar energía a Rusia para evitar “financiar una guerra” y respaldó la opción de que la OTAN derribe aeronaves rusas que violen su espacio aéreo.

En paralelo al encuentro bilateral, Zelensky participó en una sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU enfocada en la guerra en su país. En ese contexto, el gobernante ucraniano llamó de manera directa a China y a Estados Unidos para que utilicen su influencia y presionen a Rusia para que ponga fin a la invasión, la cual ya cumple tres años y medio.

Durante su intervención, abandono el habitual uniforme de camuflaje y vistió íntegramente de negro. Zelensky enfatizó que “China es una nación de la que Rusia depende por completo” y sostuvo que “si China de verdad quisiera parar esta guerra, podría obligar a Moscú a acabar con la invasión”, lamentando la actitud distante de las autoridades chinas en el conflicto.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, se dirigió a los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante una reunión de alto nivel sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, este 23 de septiembre de 2025 (REUTERS/Jeenah Moon)

El mandatario ucraniano reclamó también por la limitada capacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para modificar el curso del conflicto, al considerar que “esta organización tiene ahora menos influencia y con frecuencia carece de capacidad real de decisión sobre asuntos fundamentales”. En este contexto, reiteró su confianza en el respaldo internacional y en la posibilidad de que iniciativas conjuntas, especialmente entre Estados Unidos y la Unión Europea, puedan contribuir a sentar las bases para una resolución efectiva.

Aunque Zelensky destacó las nuevas perspectivas abiertas tras su encuentro con Trump, insistió en la urgencia de acciones concretas y cooperación efectiva para forzar a Rusia a aceptar una salida negociada al conflicto, al tiempo que señaló el papel central que podrían desempeñar tanto Washington como Beijing en el avance hacia un alto al fuego duradero, que permita restaurar la integridad territorial de Ucrania.

(Con información de AFP y EFE)